Sorin Grindeanu a dat asigurări că ordonanța privind produce efecte chiar dacă a fost atacată la CCR. Spre deosebire de legile adoptate în parlament, odonanțele intră în vigoare imediat.

Sorin Grindeanu, despre contestația Avocatului Poporului

Avocatul Poporului a atacat la ordonanța care privind tăierile din administrația publică, adoptată de guvernul condus de Ilie Bolojan. Acest lucru nu împiedică punerea în aplicare a măsurilor adoptate, conform prevederilor legislative în vigoare.

produce efecte chiar dacă CCR nu s-a pronunțat cu privire la constituționalitate, a confirmat Sorin Grindeanu. Liderul PSD a fost întrebat dacă demersul Avocatului Poporului încurcă socotelile guvernului.

„Ordonanţa e în vigoare, îşi produce efectele, chiar dacă a fost atacată”, a declarat Grindeanu, la sediul PSD.

În acest context, el a precizat că a primit proiecutl de buget, de la minsitrul Finanțelor abia duminică seara, foarte târziu. Drept urmare, liderii partidului său nu au apucat să analizeze prevederile introduse în lege.

„Aseară târziu a trimis bugetul, sau proiectul de buget”, a spus Sorin Grindeanu.

Ordonanța privind administrația atacată la CCR

Ordonanța privind măsurile care vizează administația publică a fost atacată la Curtea Constituțională de . În contestația depusă, instituția condusă de Renate Weber apreciază că măsurile adoptate de Guvern vor avea consecințe sociale majore. Prin acest act normativ, cetățeanul este transformat „dintr-un subiect de drept cu demnitate intangibilă într-un instrument de ajustare fiscală”.

Potrivit sesizării, ordonanța încalcă articolul 1 alineatul 3 din Constituție, care definește România ca stat de drept și garantează respectarea demnității umane și a drepturilor cetățenilor. Avocatul Poporului arată că Ordonanța promovată de Bolojan afectează mai multe drepturi și libertăți cetățenești. De asemenea, Renate Weber apreciază că ordonanța modifică 34 de legi și alte ordonanțe, ceea ce încalcă principiile statului de drept.

„Este o ordonanță de urgență mamut, îmi vine să îi spun, pentru că ea modifică 34 de legi și alte ordonanțe de urgență sau simple, unele dintre ele neavând absolut nicio legătură cu vreo reformă administrativă. Deci, este un fel de a legifera care din punctul nostru de vedere încalcă principiile statului de drept, ale securității juridice și implicit ale demnității umane. Deci, am atacat-o, în primul rând, pentru acest motiv.

Pe de altă parte, este o ordonanță care afectează drepturile și libertățile persoanelor, adică, exercițiul drepturilor și libertăților, în condițiile în care Constituția este foarte clară, iar Curtea Constituțională a fost foarte fermă: acest lucru nu poate fi făcut prin ordonanță de urgență, ci numai prin lege emisă de către Parlament”, a declarat Renate Weber.

