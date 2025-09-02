B1 Inregistrari!
Petrișor Peiu (AUR), atac la adresa premierului Bolojan: „De ce vă lăudați că faceți reformă când, de fapt, vă faceți că munciți?"/„Teatru foarte ieftin"

Petrișor Peiu (AUR), atac la adresa premierului Bolojan: „De ce vă lăudați că faceți reformă când, de fapt, vă faceți că munciți?”/„Teatru foarte ieftin”

Elena Boruz
02 sept. 2025, 17:09
Petrișor Peiu (AUR), atac la adresa premierului Bolojan: „De ce vă lăudați că faceți reformă când, de fapt, vă faceți că munciți?”/„Teatru foarte ieftin”
Sursa foto: Alianța pentru Unirea Românilor - AUR / facebook

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR,  a adus critici dure la adresa Guvernului Bolojan, într-un comunicat de presă. Peiu consideră că ceea ce s-a întâmplat luni, în Parlament, și anume faptul că Guvernul și-a asumat răspunderea pe cinci proiecte de lege din pachetul doi de reformă fiscal-bugetară, a fost doar un „teatru ieftin”.

Liderul senatorilor AUR a precizat că este de părere că prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a mințit spunând că va face reformă și că va tăia din cheltuielile instituțiilor autonome, deoarece șeful Executivului s-ar fi rezumat numai la trei dintre aceste instituții, și anume Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) și Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM).

„Am asistat ieri la un teatru foarte ieftin. Premierul Ilie Bolojan a venit în fața Parlamentului și ne-a anunțat că va face o mare reformă și va tăia din cheltuielile uriașe ale instituțiilor autonome. De ce spun că este teatru? De ce spun că este minciună? Păi, în primul și în primul rând el a redus aceste instituții autonome, care sunt cu zecile, la doar trei – ASF, ANCOM și ANRE. Au uitat de autoritatea de reformă feroviară, de autoritatea rutieră, de autoritatea navală, de toate aceste instituții autonome care își pun ce tarife vor, creează proceduri birocratice pentru firme și îngroapă economia sub povara birocrației și a taxelor foarte mari. Deci, a redus Guvernul Bolojan toate aceste instituții autonome care ar trebui reformate la doar trei. După care a redus reforma la două chestiuni. A scăzut cu 30% salariile celor din conducere și schema de personal cu 10%”, a afirmat Peiu, citat într-un comunicat al AUR transmis, marți, conform agerpres.

De asemenea, politicianul a formulat acuzații, precum: „Vă faceți că munciți” și a aruncat săgeți asupra premierului Ilie Bolojan.

„Oameni buni, reducerea este de fațadă. Se scade un salariu de 15.000 de euro la 11.500 de euro. Păi, președintele României are cam 3.000 de euro. Ce facem cu acea diferență? De ce mințim electoratul? (…) De ce vă lăudați că faceți reformă când, de fapt, vă faceți că munciți? V-ați suflecat mânecile, ați apărut la televizor, s-a încruntat Ilie Bolojan și asta-i tot. Consecința asupra economiei, asupra bugetului, zero. Zero tăiat în patru”, a adăugat senatorul AUR Petrișor Peiu.

