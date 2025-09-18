B1 Inregistrari!
Pică Guvernul Bolojan? Lia Olguța Vasilescu a răspuns direct: „Da!” / „Eu am niște precizări de făcut”

Ana Maria
18 sept. 2025, 21:55
Pică Guvernul Bolojan? Lia Olguța Vasilescu a răspuns direct: Da! / Eu am niște precizări de făcut
Lia Olguța Vasilescu, primarul PSD al Craiovei. Sursa foto: Lia Olguta Vasilescu / Facebook
Cuprins
  1. Pică Guvernul Bolojan? Ce spune Lia Olguța Vasilescu
  2. Ce a spus Lia Olguța Vasilescu despre concedierile din administrația publică
  3. De unde au pornit nemulțumirile
  4. Ce a spus Bolojan, întrebat despre o eventuală ieșire a PSD-ului de la guvernare
  5. Care e singura strategie realistă în fața dificultăților economice

Primarul Craiovei și președinta Asociației Municipiilor din România, Lia Olguța Vasilescu, a fost întrebată, direct, la Antena 3 CNN, dacă Executivul condus de Ilie Bolojan riscă să cadă, în cazul în care premierul nu renunță la planurile sale privind reducerea personalului din administrația locală. Răspunsul acesteia a fost scurt și fără echivoc: „Da!”.

Pică Guvernul Bolojan? Ce spune Lia Olguța Vasilescu

„Domnul Bolojan, la întrebarea dacă nu iese treaba cu reducerile din primării și CJ, a lăsat clar să se înțeleagă că va pleca. Dacă Ilie Bolojan nu schimbă și nu vrea să armonizeze cu ceea ce vreți dumneavoastră, întrebarea este: cade sau nu guvernul?”, a fost întrebată Lia Olguța Vasilescu.

În replică, Lia Olguța Vasilescu a confirmat fără ezitare: „Da! (cade Guvernul n.r.)”.

Primarul Craiovei a discutat și despre faptul că premierul este hotărât să meargă până la capăt, iar acei 13.000 de funcționari publici să plece acasă.

“Eu am niște precizări de făcut. Noi nu ne opunem reformei. Noi am solicitat, primarii AMR, acum doi ani de zile, o lege care să ne permită să facem disponibilizări care să stea în picioare în instanță. De ce? Pentru că suntem conștienți că sunt funcționari care nu merită să rămână în funcție.

Care intarzie, înjură la ghișee, care nu-și mai actualizează legislația, pentru că, la cum lucrează Parlamentul nostru, o lege se poate modifica și de trei ori într-un an, or tu dacă lucrezi în baza acelei legi trebuie să fii updatat, să știi ce modificări s-au făcut”, a precizat Vasilescu.

Ce a spus Lia Olguța Vasilescu despre concedierile din administrația publică

„Eu am avut o situație în care mi s-a adus la semnat ceva, știam că s-a modificat. Altădată mi s-a adus ceva la semnat, o lege abrogată, am zis ca nu pot să semnez așa ceva.  Voi (n.r. funcționarii publici) ar trebui să visați Monitorul Oficial și legislația care vă este incidentă, să o știți și în baza ei să lucrați.

Tocmai pentru a elimina aceste neajunsuri, am solicitat o lege acum doi ani prin care funcționarii publici să fie evaluați scris. Mai este o chestiune. De câte ori am încercat să facem concedieri în administrația publică, instanțele ne-au întors deciziile.

Cel puțin la Craiova n-am câștigat niciun caz. Un exemplu vă dau. La grădina zoologică aveam un angajat care vindea puii de leu, chiar a omorât unul. L-am dat afară, instanța l-a dat înapoi și ni sa spus să-i plătim salariul. Asta ca să înțelegeți de ce vrem noi ca legislația să fie foarte clară.

Nu vrem să ne trezim în situația în care să facem disponibilizări și să-l angajăm înapoi și să-i plătim salariile din urmă. Tocmai din cauza asta am citit legislația făcută de Guven si am cerut să fie mult mai clară. Am cerut să se ia legea noastră pentru că este la camera decizională și eventual în baza acestei legi să se facă disponibilizări.

 Pe de altă parte sunt primării unde nu se pot face disponibilizări. Unde ai 10 angajați. Ne-am dat seama că nu poti să funcționezi fără cei 10 angajați.”, a mai adăgat Olguța Vasilescu.

De unde au pornit nemulțumirile

Subiectul reducerilor de personal din primării și consilii județene a stârnit deja numeroase controverse, mai ales că planul premierului Ilie Bolojan prevede restructurări majore menite să eficientizeze aparatul administrativ. În același timp, aceste măsuri sunt percepute de mulți edili și lideri locali drept o amenințare directă la adresa funcționării instituțiilor.

Ce a spus Bolojan, întrebat despre o eventuală ieșire a PSD-ului de la guvernare

Într-un interviu acordat, joi, la Euronews, premierul Bolojan a fost întrebat dacă ia în calcul varianta unei crize politice, în care PSD ar părăsi actuala coaliție de guvernare și ar încerca să formeze un nou executiv alături de AUR.

„În această perioadă, cred că suntem conştienţi de două aspecte. În primul rând, că stabilitatea politică este un element important care ţine de predictibilitate, de ceea ce se întâmplă într-o ţară, de stabilitatea reglementărilor economice şi, în general, de o stabilitate care înseamnă încredere în ţara respectivă, înseamnă încredere a investitorilor, a pieţelor şi aşa mai departe. Acest lucru e un element important şi sigur partidele şi oamenii pot să ia fiecare decizia pe care o consideră de cuviinţă, dar cred că suntem conştienţi că stabilitatea e un element important. Dar al doilea element este situaţia dificilă în care suntem”, a precizat premierul, potrivit Știripesurse.

Totodată, Bolojan a arătat că, indiferent de componența unei eventuale coaliții, măsurile de austeritate sunt inevitabile:
„Indiferent cine va fi în guvernare, indiferent ce coaliţie s-ar face astăzi, mâine, poimâine, nu ai foarte multe variante”.

Care e singura strategie realistă în fața dificultăților economice

În viziunea sa, singura strategie realistă în fața dificultăților economice actuale este reducerea cheltuielilor și o colectare mai bună a veniturilor:
„În astfel de situaţii nu poţi lucra decât să îţi scazi cheltuielile, să nu-ţi risipeşti banii şi să-ţi încasezi veniturile”, a explicat șeful executivului.

Premierul a recunoscut deschis dificultățile financiare majore cu care se confruntă Guvernul, adăugând:
„Noi avem o situaţie foarte dificilă pentru că am semnat foarte multe contracte de lucrări pentru care nu avem banii să le putem continua în condiţii normale”.

Aceste replici tensionate arată clar că relația dintre Executiv și administrațiile locale este pusă la încercare. În timp ce premierul insistă pe măsuri ferme de reducere a cheltuielilor publice, edilii avertizează că aceste decizii ar putea provoca nu doar nemulțumiri locale, ci chiar prăbușirea actualei guvernări.

