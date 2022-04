Piedone era în avionul oprit pe Otopeni din cauza alertei cu bombă. Primarul, despre dosarul ”Colectiv”: Puteam să fug de o mie de ori din ţară. Nu sunt un fugar, îmi aștept sentința cu capul sus (VIDEO)

Cristian Popescu Piedone, primarul Sectorului 5, a afirmat vineri, la ieșirea de la DNA, că nu e un fugar și că-și așteaptă cu fruntea sus sentința în dosarul ”Colectiv”. Declarația a fost făcută în contextul în care Curtea de Apel Bucureşti urmează să pronunțe, pe 3 mai, verdictul definitiv în acest proces, după mai multe amânări.

Piedone azi chiar pe aeroportul Otopeni, unde se pregătea să plece în Italia, via Germania. O a fost fix în avionul cu care trebuia să plece. De pe aeroport, el a ajuns direct la DNA, unde i s-a adus la cunoștință că are calitatea de

Piedone, despre verdictul în dosarul ”Colectiv”

„Ştiţi cu toţii că marţi e sentinţa în dosarul Colectiv. Au fost nenomărate amânări. Eu nu sunt un fugar, îmi aştept sentinţa cu capul sus.

Puteam să fug de o mie de ori din ţară. Probabil la ţepele pe care le-au luat, credeau că şi Piedone fuge, Piedone nu fuge”, a declarat Piedone.

Piedone, în avionul unde a fost alerta cu bombă

Primarul voia să plece vineri dimineață în Florența, via Munchen. Numai că a fost o alertă cu bombă fix în respectivul avion.

„Luasem bilete să plec cu soția la Florența, cu escală la Munchen. S-a anunțat o amenințare cu bombă. Urcasem în avion. Cei de la poliția de frontieră m-au întrebat dacă am uitat ceva la poartă, am zis că nu. Am urcat în avion, avionul a stat 10-15 minute, apoi au golit tot avionul că e alertă cu bombă. Am făcut din nou control și am așteptat să urc în autobuz. A venit un domn polițist și m-a invitat să-l urmez pentru clarificări”, a povestit edilul.

Alerta cu bombă a fost falsă.