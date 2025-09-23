Marți, președintele Nicușor Dan s-a întâlnit la cu liderii Coaliției de guvernare, într-un moment critic pentru politica românească.

De ce i-a convocat Nicușor Dan pe liderii Coaliției la Cotroceni

Coaliția se confruntă cu tensiuni tot mai mari, generate de scandaluri interne, zvonuri despre posibile demisii și conflicte pe teme majore de guvernare. Discuția a avut loc cu doar 24 de ore înainte de decizia Curții Constituționale (CCR) privind legea pensiilor magistraților, un verdict de care depinde inclusiv viitorul Guvernului condus de premierul Ilie Bolojan.

Ce mesaj a transmis președintele Nicușor Dan

Potrivit unor surse politice citate de , Nicușor Dan le-a cerut liderilor partidelor aflate la guvernare să lase deoparte conflictele, pentru că este nevoie de stabilitate și liniște.

Președintele a pledat pentru continuarea reformelor și menținerea actualei guvernări, argumentând că o alternativă politică în acest moment ar fi dezastruoasă pentru România.

Care sunt tensiunile din interiorul Coaliției

Întâlnirea vine într-un context complicat. În ultimele zile, zvonurile despre demisia premierului Ilie Bolojan s-au amplificat, în special după ce acesta a repetat că își va depune mandatul dacă reforma pensiilor speciale va fi respinsă de CCR.

În paralel, PSD și PNL și-au adresat acuzații reciproce pe teme economice și sociale. Luni, voci din PSD au cerut public demiterea ministrei Mediului, Diana Buzoianu, printr-o moțiune simplă depusă la Camera Deputaților. Acest episod a adâncit și mai mult fisurile din interiorul Coaliției.

Ce s-a decis în privința plafonării prețurilor la alimente

Un alt subiect discutat la Cotroceni a fost a plafonării prețurilor la alimente. Liderii Coaliției au convenit ca măsura să fie extinsă cu încă 6 luni, adică până la finalul lunii martie 2026, așa cum a propus PSD, potrivit .

Măsura plafonării adaosului comercial la produsele de bază urma să expire la data de 30 septembrie.

Ce produse se află pe lista celor care beneficiază de limitarea adaosului

În total, 17 categorii de produse și alimente au adaosul comercial plafonat la cel mult 5%:

Pâine albă simplă cu gramaj cuprins între 300-500 grame, fără specialităţi Magiun până la 350 grame Lapte de vacă de consum 1 l, grăsime 1,5%, cu excepţia UHT Brânză telemea de vacă vrac Iaurt simplu din lapte de vacă, 3,5% grăsime, cu gramaj maxim 200 grame Făină albă de grâu „000” până la 1 kg Mălai până la 1 kg Ouă de găină calibrul M Ulei de floarea-soarelui până la 2 l Carne proaspătă pui – Carne pui, în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, înseamnă: pui întreg, tacâmuri de pui, pulpe pui întregi cu os şi aripi de pui, varianta standard. Carne proaspătă porc – Carne porc, în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, înseamnă: carne porc lucru, pulpă porc cu os şi fără os, spată de porc. Legume proaspete vrac – Legume proaspete vrac, în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, înseamnă: roşii, ceapă, castraveţi, fasole uscată, morcovi, ardei gras Bianca şi ardei capia, usturoi. Fructe proaspete vrac – Fructe proaspete vrac, în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă, înseamnă mere roşii şi mere golden, prune, pere, struguri de masă. Cartofi proaspeţi albi vrac Zahăr alb tos până la 1 kg Smântână- 12% grăsime Unt până la 250 grame

Ce rol joacă decizia CCR în stabilitatea Guvernului

Pe masa discuțiilor s-a aflat și scenariul legat de verdictul Curții Constituționale privind pensiile magistraților. Dacă CCR va considera legea neconstituțională, premierul Ilie Bolojan a anunțat că își va da demisia.

Această posibilitate ridică semne serioase de întrebare asupra viitorului guvernării, într-un moment în care România are nevoie de stabilitate și predictibilitate pe fondul reformelor cerute de PNRR și al presiunilor economice.

Cum s-a desfășurat întâlnirea de la Cotroceni

Discuțiile dintre președinte și liderii Coaliției au început la ora 11:00 și s-au încheiat în jurul orei 13:40. Atmosfera a fost una tensionată, pe alocuri, dar cu mesaje clare din partea șefului statului, mai exact, stabilitatea trebuie să fie prioritatea absolută.

Întâlnirea a avut loc înainte de ședința liderilor partidelor, programată în aceeași zi, și a fost menită să calmeze spiritele într-un moment de fragilitate politică.

Ce urmează pentru Coaliția de guvernare

În următoarele 24 de ore, ochii întregii clase politice sunt ațintiți asupra Curții Constituționale. Verdictul privind pensiile magistraților va decide nu doar soarta acestei reforme, ci și soarta Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Până atunci, Nicușor Dan a transmis un apel clar. E nevoie să se renunțe la scandaluri și să se continue reformele într-un climat de stabilitate. Rămâne de văzut dacă liderii partidelor vor reuși să lase deoparte conflictele și să mențină unitatea într-o Coaliție tot mai zguduită de tensiuni.

Ce avertisment a transmis Ilie Bolojan în urmă cu o lună

Ilie Bolojan a avertizatul asupra faptul că dacă proiectul de modificare a pensiilor magistraților va fi declarat neconstituțional, actualul Guvern nu va mai avea legitimitatea de a continua reformele privind alte inechități din sistemul de pensii.

”În primul rând, încercăm să pregătim acest pachet cât mai bine posibil, ţinând cont de deciziile pe care Curtea Constituţională le-a emis în acest domeniu de-a lungul anilor, şi nu sunt puţine, iar acest pachet se referă la ceea ce se întâmplă în viitor, la pensiile care vor intra în plată.

Eu sper că, respectând toate deciziile Curţii, respectând legislaţia, argumentând cât mai bine, acest pachet are şanse mari să treacă de Curtea Constituţională.

Al doilea lucru: dacă un astfel de pachet va cădea la Curtea Constituţională, e greu de presupus că acest Guvern va mai avea legitimitatea să vină să rezolve alte nedreptăţi, alte acumulări care sunt adunate”, a explicat Ilie Bolojan, în urmă cu aproape o lună, la .