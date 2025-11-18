B1 Inregistrari!
Traian Avarvarei
18 nov. 2025, 13:07
Planul lui Drulă pentru a rezolva problema termoficării în Capitală. În cât timp vrea să schimbe 800 km de conducte
Sursa foto: Cătălin Drulă / Facebook
Cuprins
  1. Cum vrea Drulă să rezolve problema termoficării
  2. Cătălin Drulă, atac la contracandidatul Daniel Băluță

Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, a declarat că-și propune să schimbe 800 de kilometri de conducte în maxim șase ani și astfel să rezolve problema termoficării din Capitală. Drulă a insistat că va putea face acest lucru doar dacă referendumurile de anul trecut, votate de bucureșteni, vor fi aplicate și Capitala va avea un buget unic metropolitan, astfel încât primarii de sectoare să nu mai irosească banii, iar aceștia să se ducă strict pe investițiile serioase.

Cum vrea Drulă să rezolve problema termoficării

„Termoficarea e un șantier în curs, care a avut un ritm revoluționar în mandatul lui Nicușor Dan față de ce s-a întâmplat înainte și cu țârâita față de ce e nevoie. Pentru că de atât au fost banii și atâta posibilitate a avut Nicușor Dan ca primar, de la zero kilometri în 30 de ani să facă 200 de km de țevi.

Mai avem nevoie de încă 800 de km, după estimarea specialiștilor, ca să ajungem pe linia de plutire, să nu mai vărsăm milioane de litri cubi de apă fiartă în pământ.

Dacă am aplica regula de trei simplă, dacă în 4 ani s-au făcut 200 km, ar trebui să mai așteptăm 16 ani. Eu aș vrea ca în 4 – 5 – 6 ani să închidem această problemă.

Știu că se poate dar, din nou, revenim la problema bugetului. Orice discuție despre Capitală e neserioasă în absența acestui buget metropolitan”, a declarat Cătălin Drulă, la Digi24.

Cătălin Drulă, atac la contracandidatul Daniel Băluță

Candidatul USR a mai afirmat că bugetul metropolitan împărțit doar pentru investiții serioase va însemna că „dl Băluță n-o să mai poată să cumpere bolarzi cu 200 de euro bucata și să-i lege cu lanțuri, n-o să mai poată să facă fantezii, ”uscătorul de rufe”, (…) fântâna cântătoare de 6 milioane de euro, perete-cortină de 15 milioane de euro, când orașul ăsta are nevoie de o infrastructură fără de care se prăbușește”.

