Premierul Ilie Bolojan a fost huiduit la un eveniment dedicat Zilei Armatei Române, desfășurat la Carei. Șeful Guvernului a spus că e obișnuit cu astfel de lucruri, așa că nu are nicio problemă.

Ce a spus Bolojan după ce a fost huiduit

Premierul Ilie Bolojan a fost huiduit de mai multe persoane în timpul discursului și după încheierea evenimentului.

„Eu sunt obișnuit cu aceste lucruri, n-am probleme din astea. N-am niciun fel de probleme”, a reacționat el, în timp ce se deplasa de la Monumentul Ostașului Român spre mașină.

Ilie Bolojan a participat, sâmbătă, la ceremonia organizată la Ansamblul Monumental Glorie Ostașului Român, în Carei, cu ocazia Zilei Armatei Române. Premierul a depus acolo o coroană de flori, scrie .

De ce a fost huiduit Nicușor Dan la Iași

Vineri, președintele Nicușor Dan la Iași, când a ajuns la Teatrul Național „Vasile Alecsandri”. Mai mulți oameni i-au reproșat că e un președinte fals și că nu îi pasă de români, ci doar de Moldova și Ucraina. De altfel, ei i-au și strigat să plece în Ucraina.

Nicușor Dan, ori nu a înțeles ce strigau oamenii, ori a vrut să îi calmeze pentru că s-a oprit și le-a făcut din mână. În timp ce SPP-ul se chinuia să îl bage înăuntru.