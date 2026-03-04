Ilie Bolojan a explicat cum a scos banii din buzunarele românilor, sub formă de taxe și impozite mai mari, ca să-i da , dar nu direct, ci prin intermediul programelor naționale de investiții.

Șmecheria premierul Ilie Bolojan

a explicat trucul la care a recurs pentru a scoate mai mulți bani din buzunarele românilor ca să-i dea primarilor, prin așa-numitele . Ilie Bolojan recunoaște că simplii cetățeni au fost puși să ducă și povara recuperării deficitului, dar și sumele alocate prin programele clientelare de tip Anghel Saligny sau PNDL Mai întâi a majorat TVA, iar apoi taxele și impozitele locale,

„Noi avem un volum mare de investiții care se derulează în autoritățile locale. Ca să le finalizăm, așa cum știți, anul trecut am luat o măsură nepopulară care a fost creșterea impozitelor pe proprietate. Toate aceste impozite pe proprietate merg către autoritățile locale”, a explicat Bolojan.

Premierul a explicat care este trucul la care a recurs ca să finanțeze investițiile primăriilor prin programele naționale. Astfel, o parte din banii obținuți în plus de pe spatele românilor, prin majorarea taxelor și impozitelor vor merge tot la primării, dar indirect, pentru investiții. Concret, statul nu va mai plăti aceste proiecte direct ci va folosi banii românilor, scoși din majorarea taxelor și impozitelor.

„Dar nu mai puteam să lăsăm ca toate impozitele pe proprietate să meargă către autoritățile locale, creșterea de impozit pe venit, datorită creșterii veniturilor să meargă toate către autoritățile locale, TVA-ul să meargă tot către autoritățile locale, reducerea de cheltuieli să meargă tot către autoritățile locale, dar noi în continuare să dăm banii care noi avem pentru investiții. O parte din sumele de transferuri către autoritățile locale, pleacă tot către autorități, dar nu direct către ei, ci prin sistemul de investiții”, a explicat premierul

Banii românilor dați primarilor

Așa cum ne-a obișnuit, Ilie Bolojan își argumentează punctul de vedere cu jumătăți de adevăr, cele care îi convin. El spune că cetățenii finanțează o parte din investițiile primarilor din impozitele locale. Evită să spună adevărul întreg, acela că tot cetățenii finanțează și cealaltă parte a investițiilor, din sumele pe care le plătesc în plus prin TVA. accize etc. majorate de guvern în luna august a anului trecut.

„Asta s-a întâmplat, de fapt, în așa fel încât să putem, pe de o parte, să avem și investițiile în continuare de către autoritățile locale, dar în același timp, să mutăm o parte din greutatea finanțării acestor investiții și pe umerii lor.

Pentru că fiecare impozit pe proprietate care este plătit de către un cetățean din România, înseamnă contribuția lui la asfaltul care ar trebui să-i ajungă până în fața casei, la apa și canalizarea care ar trebui să-i racordeze locuința, la sistemul de iluminat public și așa mai departe. Asta este în fapt ceea ce s-a întâmplat. Și atunci, în această situație, avem un acord în coaliție pe această reducere de cheltuieli”, a msi spus Bolojan.

Cum descrie Ilie Bolojan administrația românească

În acest context Ilie Bolojan a făcut o descriere a situației din . El a spus că mare parte din proiectele de infrastructură sunt derulate prin autoritățile locale. Omite să spună, însă, că acest lucru se datorează PNL și PSD care au inventat și finanțează programe de tip PNDL, Anghel Saligny etc. ca alternativă la fondurile europene.

Aceste programe au alimentat deficitul, la un nivel uriaș, lucru cunoscut de politicieni. Sunt preferate de primari pentru că nu au reguli riguroase precum programele europene, iar banii sunt mai ușor de furat și de risipit prin intermediul rețelelor clientelare. Mai mult, spre deosebire de instituțiile europene, guvernul nu se obosește să verifice ce se întâmplă cu sumele alocate pentru „năzbâtiile” cerute de aleșii locali.

„Noi suntem o țară în care dezechilibrele în administrația locală versus ceea ce poate România sunt foarte mari. De exemplu, jumătate din investițiile României se derulează prin autoritățile locale. Deci cam 3% din PIB-ul României trece prin autoritățile locale. Asta înseamnă că față de ceea ce se întâmplă în medie europeană, unde este cam 1,5%, noi avem investiții duble derulate prin autoritățile locale.

Se va spune, noi suntem o țară care avem un deficit de infrastructură și, în mod normal, ar trebui să avem bugete mai mari ca să putem recupera acest deficit. Este corect până la capacitatea de a asigura aceste transferuri, pentru că ele nu sunt transferate din niște bani pe care le avem, ci sunt transferate din bani împrumutați și atunci trebuie văzută care este calitatea acestor proiecte, în ce măsură autoritățile locale contribuie la cofinanțarea lor”, spune Bolojan.