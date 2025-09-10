Președintele a fost pus la curent în legătură cu operațiunea care l-a vizat pe fostul adjunct SIS: „Nu pot să vă spun mai mult decît este public”

a primit informații cu privire la operațiunea serviciilor secrete care l-au vizat pe fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate a Republicii Moldova, Alexandru Balan, acuzat de spionaj împotriva României.

Fost adjunct SIS reținut pentru spionaj

Președintele a explicat care este procedura în astfel de situații în care există acuzații de . Șeful statului a răspuns întrebărilor primite de la jurnaliști, pe acest subiect, la finalul evenimentului AmCham CEO Business Forum 2025. Nicușor Dan a precizat că a fost informat de serviciile secete, respectiv , dar că astfel de informații nu pot fi date publicității din motive de securitate.

„Sunt informații pe care le am dar pentru că este o chestiune de securitate și pentru că este o anchetă în curs nu pot să vă spun mai mult decît este public, în sensul că a fost o colaborare cu partenerii noștri pe care îi cunoașteți…”, a explicat Nicușor Dan, răspunzând la întrebările jurnaliștilor.

Președintele a spus că în acest caz serviciile de informații și-au făcut datoria, răspunzând unei alte întrebări. Totodată, Nicușor Dan a precizat că există mai multe operațiuni de contraspionaj, derulate de servciile secete, însă foarte puține dintre acestea sunt dezvăluite publicului larg,

„Există o gradație, ca să vorbim foarte general…bineînțeles că există foarte mulți oameni pentru care se iau măsuri de contraspionaj, dar decizia de a face publică această chestiune se întâmplă, să zicem, o dată la 90 din cazuri, când cazul este suficient de bine conturat, iar pe de altă parte nu prejudiciază alte măsuri de contraspionaj în curs”, a precizat președintele.

Alexandru Bălan, fost șef-adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din Republica Moldova a fost reținut luni de procurorii DIICOT. El a fost acuzat că ar fi transmis informații secrete, despre România, serviciului de informații din Belarus, KGB.

Potrivit DIICOT, suspectul, în vârstă de 47 de ani, este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în formă continuată. Operațiunea a fost rezultatul unei colaborări a Serviciul Român de Informații (SRI) cu instituții partenere din Cehia, Polonia, Ungaria și Moldova.

Procurorii români spun că, începând cu anul 2024 și până în prezent, suspectul „a fost angrenat în activități de divulgare neautorizată a unor informații secrete de stat, către reprezentați ai unei puteri străine, respectiv ofițeri din cadrul Comitetului Securității de Stat – KGB al Republicii Belarus, în condiții de natură să pună în pericol securitatea națională a României”.