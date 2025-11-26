Prima reacție a lui Nicușor Dan pe drona care a survolat România ore întregi. „Doar un accident” (VIDEO)

Nicușor Dan nu pare deloc îngrijorat că drona rusească a survolat România ore întregi fără să fie doborâtă. Șeful statului spune că a fost un accident.

Drona care nu l-a îngrijorat pe Nicușor Dan

După ce i-a luat mai mult de o zi până să aibă o reacție după ce drona rusească a survolat prin patru județe din România, Nicușor Dan ne explică senin că nu a fost nimic amenințător. Se întâmplă și la alții, ne spune șeful statului.

„Toate aceste drone care din când în când intră pe teritoriul nostru sunt doar niște accidente. Acolo unde putem spune că este o acțiune ostilă a Rusiei, este campania de dezinformare, care ține de 10 ani.

Dacă vă veți uita la ce s-a întâmplat cu drone de-a lungul și de-a latul Europei, o să vedeți că tipul ăsta de lucruri s-a întâmplat în multe alte locuri. Pe diverse aeroporturi s-a întâmplat lucrul ăsta.

În mare, am avut discuții și cu dl ministru și cu șeful Statului Major și explicațiile dumnealor sunt cele reale.”, a declarat președintele.

Ce nu explică președintele

Nicușor Dan nu ne spune, însă, de unde știa el, sau ministrul Apărării, sau cei care au comandat misiunea de urmărire a dronei că aparatul de zbor nu însemna niciun pericol. Că ei au aflat că drona era inofensivă abia după ce a căzut, doborâtă de un plop, după cum ironic afirmă fostul președinte Traian Băsescu.

Și, dacă nu știau ce fel de dronă e, de ce nu au doborât-o. Nici asta nu ne spune președintele. Pentru că nu a trecut nicio lună de când anunța sus și tare că orice dronă intră pe teritoriul României va fi .

Poate trebuie să plantăm mai mulți plopi…?