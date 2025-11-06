Ministrul Educației anunță vești importante pentru cadrele didactice și personalul din învățământ. Începând din ianuarie 2026, profesorii ar putea primi primele de carieră didactică , finanțate din fonduri europene. Decizia vine după obținerea acordului oficial al Comisiei Europene pentru utilizarea acestor resurse.

Când vor fi acordate primele pentru profesori

, Daniel David, a confirmat că România a primit aprobarea Comisiei Europene pentru a folosi fonduri europene destinate plății acestor stimulente. „Aşa cum am anunţat public, noi am obţinut aprobarea Comisiei (Europene – n.r.) pentru a utiliza fondurile europene, lucru pe care vreau să-l fac în viitor şi pentru a completa bursele studenţilor, astfel încât, probabil, prima de carieră vom începe să o plătim din ianuarie 2026”, a declarat ministrul miercuri.

Acest pas reprezintă o schimbare semnificativă pentru sistemul educațional, deoarece oferă o formă concretă de sprijin financiar cadrelor didactice. Programul este gândit să recompenseze eforturile profesorilor și să contribuie la dezvoltarea profesională continuă.

Ce valoare are prima de carieră didactică și cum poate fi utilizată

Prima de carieră didactică va avea o valoare de 1.500 de lei, bani care pot fi folosiți pentru diverse scopuri educaționale. vor putea cheltui suma pe cursuri de formare profesională, cărți de specialitate, echipamente IT sau alte materiale utile activității didactice. Aproximativ o treime din sumă poate fi destinată nevoilor individuale specifice fiecărui cadru didactic.

De această primă vor beneficia peste 300.000 de cadre didactice și nedidactice din sistemul educațional. Măsura face parte dintr-un plan mai amplu de sprijin financiar și profesional pentru angajații din educație, gândit să reducă decalajele salariale și să încurajeze perfecționarea continuă.

Câți angajați vor primi prima și în ce stadiu este implementarea măsurii

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Mihai Constantin, a explicat în toamna anului 2023 că autoritățile începuseră pregătirile pentru implementarea programului. „A fost adoptată ordonanţa de urgenţă cu privire la primele anuale pentru cadrele didactice şi nedidactice din educaţie. S-a început, de asemenea, distribuirea şi alimentarea cardurilor, iar acest proces este menit să se închidă în următoarele şapte zile. Este vorba de peste 326.000 de angajaţi din învăţământ care vor beneficia de această primă anuală netă în cuantum de 1.500 lei pentru cadrele didactice şi de 500 lei pentru personalul administrativ din educaţiei”, a precizat el, scrie Digi24.

Prin acest demers, autoritățile urmăresc nu doar sprijinirea financiară a profesorilor, ci și motivarea acestora pentru a continua formarea profesională. Primele didactice devin astfel un instrument esențial pentru modernizarea și profesionalizarea românesc.