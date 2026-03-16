Procesele în cazurile de infracțiuni sexuale vor fi mai scurte. Senatul a modificat Codul de procedură penală

Adrian Teampău
16 mart. 2026, 19:53
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Senatul adoptă noi reglementări de procedură penală
  2. Explicațiile inițiatorului legii

Senatul a adoptat un proiect de lege prin care este modificat Codul de procedură penală, în așa fel încât să ducă la scurtarea proceselor penale în cazuri care vizează infracțiuni de natură sexuală sau trafic de persoane.

Senatul adoptă noi reglementări de procedură penală

Un proiect de lege care aduce modificări la Codul de procedură penală a fost adoptat de Senatul României cu 110 voturi „pentru” şi 3 abţineri. Noile reglementări au ca obiectiv reducerea duratei proceselor penale şi noi măsuri de protecţie a victimelor traficului de persoane. Procedurile propuse reglementează accelerarea procedurilor judiciare şi reducerea duratei proceselor penale.

Proiectul a fost inițiat de deputata PSD Diana Tuşa. Potrivit spuselor sale, actul normativ prevede transferul competenţei pentru infracţiunile sexuale asupra minorilor de la judecătorii la tribunale, pentru ca dosarele să fie judecate de magistraţi specializaţi.

Se dorește modernizarea metodelor de citare şi comunicare, dar și introducerea unor proceduri speciale pentru protejarea confidenţialităţii.

De asemenea, prin acest act normativ vor fi consolidate drepturile şi măsurile de protecție care vizează victimele traficului de persoane, în special a minorilor. Vor fi reglementate proceduri de utilizare a tehnicilor moderne de înregistrare a declaraţiilor și se vor limita audierile repetate. Nu în ultimul caz, vor fi instituite măsuri de protecţie, pentru persoanele vătămate, după finalizarea judecăţii.

Explicațiile inițiatorului legii

Deputata PSD Diana Tușa a explicat că o astfel de lege este necesară având în vedere durata proceselor în cazurile de trafic de persoane, în special de minori. Potrivit estimărilor sale, în astfel de situații, dosarele se judecă, uneori, și câte zece ani până ajung la final. Senatul este primul for sesizat, Camera Deputaţilor este decizională.

„Astăzi, în mod special în cauzele complexe, de criminalitate organizată – cu reţele, victime multiple şi conexiuni internaţionale, cum sunt de exemplu cazurile de trafic de persoane şi trafic de minori, durata procesului penal este între 5 – 8, ajungând uneori chiar şi la 10 ani. Camera preliminară adaugă adesea încă un an sau mai mult la perioada aferentă judecăţii”, a declarat Diana Tușa.

Potrivit spuselor sale, în astfel de situații dosarele de urmărire penală se întind pe mai mulți ani, iar toate acestea pun presiune pe victime.

„În plus, urmărirea penală durează şi ea ani de zile. Pentru victime, acest lucru înseamnă ani de zile de teamă şi nesiguranţă, de parchete şi instanţe, de rechemare repetată la audieri, confruntare cu traficanţii şi reluarea la nesfârşit a faptelor traumatice”, a afirmat Diana Tuşa.

