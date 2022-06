PSD Argeș l-a exclus din partid pe Mihai Georgescu, primarul din Calinești, care a fost reținut după ce ar fi cerut favoruri sexuale pentru o angajare

Organizația PSD Argeș a anunțat, marți, că l-a exclus din partid pe primarul din Călinești, Mihai Georgescu, care fusese reținut sub acuzația că și-ar fi folosit funcția . Edilul a fost prezentat marți în fața instanței cu propunere de arestare preventivă.

Mihai Georgescu, exclus din PSD Argeș. Liberalii anunță și eu un referendum de demitere

Organizația social-democrată spune că „se delimitează și întotdeauna se va delimita de orice atitudine imorală”.

„Ca urmare a hotărârii de astăzi a magistraților, PSD Argeș a decis excluderea din partid a lui Mihai Georgescu. PSD Argeș se delimitează și întotdeauna se va delimita de orice atitudine imorală, mai ales dacă aceasta se petrece în cadrul administrației publice”, se arată în comunicatul transmis marți de PSD Argeș.

La rândul său, liderul PNL Argeș anunțase pe B1 TV că de marți va declanșa procedura de strângere a semnăturilor pentru organizarea unui din Călinești.

„Este o inițiativă care nu are legătură cu politica. Este o inițiativă care arată că nu toți suntem la fel, că nu avem cum să acceptăm hărțuiri sexuale în instituții, că nu avem cum să acceptăm fraze de genul «eu am ce vreau, am pe cine vreau, nu înțelegi viața, fata mea». Un comportament de om bolnav, un om care a folosit abuziv funcția publică și efectiv a violat integritatea fizică a unei tinere la locul de muncă, nu acasă, nicăieri. În societate nu avem voie să acceptăm așa ceva”, declara senatoarea Alina Gorghiu, luni, la „Politica Zilei” cu Ioana Constantin.