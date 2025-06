PSD dorește să intre la guvernare în proporție de 90%. Vasile Dîncu: „Cred că decizia este luată în mare. Va fi validată mâine” (VIDEO)

Consultările conducerii cu proprii membri în vederea unei decizii privind participarea la guvernare va fi mai mult formală. Europarlamentarul Vasile Dîncu spune că 90% decizia este luată deja.

a vorbit în emisiunea Talk B1, cu Gabriela Mihai, despre procedura de selecție a viitorilor miniștri social-democrați, dar și despre consultările membrilor de partid în vederea intrării la guvernare. Europarlamentarul PSD a precizat că procesul de selecție a candidaților pentru diferite funcții publice, în viitoarea guvernare, are la bază decizia lui Sorin Grindeanu de a deschide partidul.

„Nu va fi un concurs propriu-zis pentru miniștri. Există o deschidere a lui Sorin Grindeanu să facem mai multă democrație, să începem să discutăm mai mult cu partidul, să începem să căutăm soluții împreună cu oamenii. Există și posibilitatea să se autopropună oameni, să-și propună candidature pentru anumite posturi, pe baza unui CV, a activității, șamd și să se ia în calcul aceste lucruri”, a afirmat Vasile Dîncu.

Politicianul social-democrat a mai spus că PSD va încerca să aducă oameni noi, în guvern, specialiști.

„Nu vor mai fi desemnări, cum se întâmplă în general în partide, de sus în jos, ci vom avea un exercițiu democratic în care vom încerca să aducem în guvern, din partea noastră, specialiști și oameni tineri”, a mai spus Vasile Dîncu.

PSD va intra aproape sigur la guvernare

Vasile Dîncu s-a arătat convins că social-democrații vor intra în viitorul . El a spus că foarte puțini membri ai conducerii social-democrate doresc să rămână în opoziție.

„Nu există îndoială (cu privire la intrarea în viitorul guvern – n. red.), după câte știu eu, cel puțin de la Bruxelles și din ce vorbesc, în fiecare seară, cu colegii mei din conducerea partidului, nu există nici un dubiu în legătură cu asta. Dacă nu cumva o să ne spună marea masă a celor care vor vota mâine, că nu intrăm la guvernare. Mă îndoiesc, însă, că se va întâmpla”, a mai afirmat Vasile Dîncu.

Politicianul PSD a mai spus că decizia de a intra la guvernare, alături de PNL, USR, UDMR și minorități este aproape ca și luată, în proporție de 90%.

„Și eu am fost unul dintre cei care aș fi preferat să reconstruim partidul în opoziție, să sprijinim chiar un guvern minoritar. Dar am avut o poziție minoritară în conducerea partidului. Cei mai mulți au spus că va trebui să mergem la guvernare pentru că este un moment important pentru România. Și nu prea am fost lăsați să rămânem în opoziție. Am văzut că a fost o presiune foarte mare ca PSD să intre la guvernare și președintele României a spus că nu vrea ca PSD să rămână în opoziție. Cred că această decizie este luată în mare. Va fi validată mâine, dar asta este cu probabilitate de 90%”, a mai spus .