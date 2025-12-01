B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Investiții în școlile și spitalele din Ilfov. Ștefan Rădulescu (CJ): Sunt zeci de milioane de euro (VIDEO)

Traian Avarvarei
01 dec. 2025, 09:42
Ștefan Rădulescu, vicepreședintele Consiliului Județean (CJ) Ilfov
Cuprins
  1. Școli verzi în Ilfov
  2. Investiții în spitalele din Ilfov

Ștefan Rădulescu, vicepreședintele Consiliului Județean (CJ) Ilfov, a vorbit în cadrul Podcastului B1 despre investițiile cu bani europeni care se fac în școlile și spitalele din județ. „Fără atragerea fondurilor europene, cred că n-am fi reușit să ne dezvoltăm la nivelul la care am reușit s-o facem”, a afirmat acesta.

Școli verzi în Ilfov

„De exemplu, au început șantierele în cadrul Programului Operațional Regional 2021 – 2027. Din ce am centralizat eu, avem undeva 50 – 60 de milioane de euro doar acolo.

Suntem în coordonare cu primăriile din județul nostru. (…) Avem 5 proiecte de investiții în zona educațională la Berceni, Bragadiru, Buftea, Pantelimon și Chitila din PNRR pe școli verzi, acele unități educaționale care vor fi independente din punct de vedere energetic.

Avem și cele 65 de milioane de euro pentru drumurile județene. Lucrările sunt începute și deconturile se fac pe parcurs. Lucrările durează între 18 și 28 de luni, în funcție complexitate”, a explicat vicepreședintele CJ Ilfov.

Investiții în spitalele din Ilfov

„Am atras fonduri europene în domeniu sănătății. S-au cumpărat echipamente în spitalele pe care le avem în coordonare împotriva nosocomialelor și pentru dotarea ambulatoriilor. Din câte îmi aduc aminte, avem undeva între 15 și 20 de milioane de euro doar în infrastructura spitalicească, investiții care s-au dus în această aparatură”, a mai afirmat Ștefan Rădulescu.

