Rafila iese la atac, după ce Ludovic Orban a criticat PSD: „A debutat nepotrivit în echipa președintelui!"

Elena Boruz
10 oct. 2025, 12:09
Sursa Foto: Facebook - Alexandru Rafila
Cuprins
  1. Ce a transmis Alexandru Rafila
  2. Ce declarații a făcut Ludovic Orban
Alexandru Rafila, fostul ministru al Sănătății, a ieșit la atac! Acesta l-a criticat pe Ludovic Orban, unul dintre consilierii președintelui Nicușor Dan, după ce acesta a făcut afirmații la adresa social-democraților.
Fostul ministru a transmis că menirea unui consilier prezidențial este cu totul și cu totul alta decât aceea de „a face analize politice în spațiul public”.

Ce a transmis Alexandru Rafila

Rafila nu a fost deloc îngăduitor cu privire la declarațiile pe care Ludovic Orban le-a făcut. Fostul șef de la Sănătate a menționat că Orban face acuzații lipsite de argumente, care par „mai degrabă o reîntoarcere la epoca în care guvernul, condus de domnia sa, a blocat țara în primii doi ani ai pandemiei!”.

„Ludovic Orban a debutat nepotrivit în echipa președintelui! Nu a înțeles că un consilier prezidențial are datoria de a media, nu de a face analize politice în spațiul public. Mai ales când analiza este vădit părtinitoare și transmite informații neadevărate.
PSD nu a modificat nicio măsură luată în coaliție, ci dimpotrivă, a cerut ca toate deciziile să fie luate prin consens, așa cum a fost stabilit în protocolul Coaliției.
Pot accepta că domnul Ludovic Orban nu cunoaște aceste aspecte simple și nu este familiarizat cu ideea că fiecare partid din cele patru, inclusiv PSD, are un punct de vedere care trebuie respectat!
Noi nu am intrat la guvernare ca să asistăm impasibili la luarea unor decizii, pe care doar să le validăm prin vot.
Sunt curios dacă domnul Ludovic Orban a avut mandat din partea Președintelui României să facă asemenea afirmații.
În acest moment, Ludovic Orban face parte dintr-o instituție foarte importantă în statul român, dar probabil că are nevoie de timp să se familiarizeze cu rigorile noului rol.
Până atunci, cred că mandatul de consilier prezidențial a debutat într-o manieră total nepotrivită!
Sper însa că va continua mai bine. Altfel, aceste intervenții ale domnului Orban, lipsite de argumente, ar părea mai degrabă o reîntoarcere la epoca in care guvernul, condus de domnia sa, a blocat țara în primii doi ani ai pandemiei!”, a transmis Alexandru Rafila pe Facebook.

Ce declarații a făcut Ludovic Orban

Ceea ce l-a enervat pe Rafila au fost declarațiile pe care Ludovic Orban le-a făcut la adresa Partidului Social Democrat. Orban a acuzat PSD că „nici măcar n-a început să meargă pe un drum al reformei”.

„Trebuie să o spunem în mod deschis şi onest: o reformă în PSD prespune foarte mulţi paşi. Nici măcar n-au început să meargă pe un drum al reformei. (…) E nevoie de reformă în toate partidele, inclusiv în USR, din punctul meu de vedere. În toate partidele este nevoie de o democratizare reală. Nu poţi avea o democraţie funcţională dacă nu ai partide democratice”, a declarat Orban, conform digi 24.

