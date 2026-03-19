ÎCCJ acuză acuză guvernul de nerespectarea hotărârilor judecătorești în contextul amânării plăţii unor drepturi salariale restante către . Codul penal prevede pedepse cu închisoarea pentru cei care nu pun în aplicare deciziile definitive ale instanțelor de judecată.

Război între ÎCCJ și guvernanți

reclamă decizia de a amâna plățile restante pentru drepturile bănești câștigate de judecători și procurori prin decizii definitive ale instanțelor. În acest context, ÎCCJ reclamă „o practică” specifică guvernului actual care pune sub semnul întrebării respectarea principiilor statului de drept.

„Instanţa supremă, în calitatea sa de ordonator principal de credite pentru instanţele judecătoreşti, nu poate accepta ca hotărârile pronunţate de instanţe să fie tratate ca simple opţiuni. Respectarea lor este o obligaţie constituţională şi internaţională a statului român. În aceste condiţii, Înalta Curte solicită încetarea practicilor de reeşalonare unilaterală”, se arată într-un comunicat emis de Înalta Curte.

Inalta Curte atrage atenția că hotărârile judecătorești sunt obligatorii și punerea lor în practică nu poate fi făcută discreționar, Instituția condusă de Lia Savonea transmite că va lua toate măsurile și va face toate demersurile necesare pentru a determina Executivul să respccte legea și deciziile instanțelor,

„În absenţa unor măsuri conforme cu legea, vor fi iniţiate toate demersurile legale necesare, inclusiv o acţiune în justiţie pentru obligarea Guvernului să asigure sumele în vederea executării obligaţiilor exigibile. Statul de drept nu este negociabil. Hotărârile judecătoreşti nu sunt facultative. Guvernul nu poate evita la nesfârşit executarea acestora pentru că legea nu este opţională”, precizează Înalta Curte.

Închisoare pentru cei care nu respectă hotărârile instanței

Legislația penală reglementează punerea în aplicare a hotărârilor judecătorești rămase definitive. Refuzul persoanelor fizice sau juridice, de a se conforma deciziilor luate de instanțe se sancționează penal. Un lucru pe care îl știu cu siguranță și autorii comunicatului, de la ÎCCJ

tratează subiectul nerespectării hotărârilor judecătorești la articolul 287. Astfel, „nerespectarea unei hotărîri judecătoreşti săvîrşită prin:

a) împotrivirea la executare, prin opunerea de rezistenţă faţă de organul de executare;

b) refuzul organului de executare de a pune în aplicare o hotărîre judecătorească, prin care este obligat să îndeplinească un anumit act;

c) refuzul de a sprijini organul de executare în punerea în aplicare a hotărîrii, de către persoanele care au această obligaţie conform legii;

d) neexecutarea hotărîrii judecătoreşti prin care s-a dispus reintegrarea în muncă a unui salariat;

e) neexecutarea hotărîrii judecătoreşti privind plata salariilor în termen de 15 zile de la data cererii de executare adresate angajatorului de către partea interesată;

f) nerespectarea hotărîrilor judecătoreşti privind stabilirea, plata, actualizarea şi recalcularea pensiilor;

g) împiedicarea unei persoane de a folosi, în tot sau în parte, un imobil deţinut în baza unei hotărîri judecătoreşti, de către cel căruia îi este opozabilă hotărîrea,

se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. În cazul faptelor prevăzute în lit. d) – g), acţiunea penală se pune în mişcare la plîngerea prealabilă a persoanei vătămate”.