Prima reacție a lui George Simion, după anunțul retragerii unor soldați americani din România: „Eu v-am spus! Ah, și încă ceva…”

Ana Maria
29 oct. 2025, 16:16
Prima reacție a lui George Simion, după anunțul retragerii unor soldați americani din România: Eu v-am spus! Ah, și încă ceva...
Sursa foto: Facebook / @George Simion
George Simion reacționează dur după retragerea trupelor americane din România. Această decizie a fost anunțată de Statele Unite și presupune plecarea a aproximativ 800 de soldați americani din țara noastră. Liderul AUR a postat pe Facebook un mesaj dur la adresa Guvernului și a partenerilor externi, prin care acuză lipsa de dialog și pierderea influenței în relația cu SUA.

Ce spune George Simion despre retragerea din România a unor trupe americane

“Eu v-am spus în momentul scoaterii României din VisaWaiver că următorul pas e retragerea trupelor. Poate în al 12-lea ceas se aude: suntem singurii care pot debloca relația cu SUA. Nici Grindeanu ospătarul nici cei care îl înjurau pe Trump NU POT!”, a scris George Simion, pe Facebook.

„Ah, și încă ceva înainte să pregătiți refrenul vostru preferat cu “rușii”: pe 28 noiembrie vine anunțul – următoarea tranșă de bani europeni pe care NU o primim. Dacă sunteți slugi, veți fi tratați ca atare.”, a mai adăugat Simion, la rubrica de comentarii.

Sursa foto: Facebook / @George Simion

Cât de gravă este retragerea trupelor americane pentru România

Anunțul reducerii trupelor americane din țara noastră a creat un adevărat val de reacții.

Fostul șef al Armatei Române, generalul în rezervă Ștefan Dănilă, a explicat ce presupune acest lucru și cât de tare va fi afectată România din cauza acestei decizii.

„Nu trebuie să ne suprindă această reducere a trupelor americane, dar trebuie să privim această situație ca pe un duș rece. Aflăm că pilonul de strategie de apărare cu Statele Unite nu este atât de solid. Aflăm acum că nu suntem atât de importanți pentru SUA cum credeam. Trebuie să ne trezim și să vedem exact ce contează în relația cu Statele Unite.

Noi am greșit că ne-am bazat foarte mult pe americani. Trebuia să ne bazăm pe forțele proprii. Americanii vin aici doar dacă interesele lor îi aduc aici. Nu vin dacă stăm noi și ne rugăm pe la porțile Casei Albe. E și o lipsă de dialog, care se vede și din faptul că SUA nu are încă ambasador la București. Iar lipsa ambasadorului poate fi mai importantă decât această reducere a trupelor.”, a explicat fostul șef al Armatei Române.

Va profita Rusia de retragerea trupelor americane?

Generalul în rezervă Ștefan Dănilă a mai adăugat că Rusia ar putea să crească presiunile și provocările la adresa României, dar o agresiune nu va avea loc.

„Rusia, dacă simte o slăbiciune, își face simțită prezența. Rusia va lua act de această reducere și o va considera un gest favorabil din partea administrației americane. Dar Rusia nu va uita că suntem membri NATO, deci nu va interveni agresiv în România. Armata Română este o forță pentru a descuraja o agresiune, dar nu este suficient. Însă, să nu uităm că suntem în alianța NATO și facem parte din strategia alianței în această parte a Europei de Est.”, a mai spus Ștefan Dănilă.

