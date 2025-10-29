B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » EXCLUSIV: Retragerea americanilor. Este România în pericol? Ce spune un fost șef al Armatei Române (VIDEO)

Adrian A
29 oct. 2025, 13:41
Sursa Foto: Captură video/ Youtube
Cuprins
  1. Retragerea americanilor ne arată cât de importanți suntem
  2. Pericolul rusesc după retragerea americanilor
  3. Știam de reducerea trupelor americane de la începutul anului

Anunțul reducerii trupelor americane din țara noastră a creat un adevărat val de reacții. La ce duce de fapt retragerea americanilor a explicat în exclusivitate pentru B1TV, fostul șef al Armatei Române, generalul în rezervă Ștefan Dănilă.

Retragerea americanilor ne arată cât de importanți suntem

Generalul Ștefan Dănilă spune că deși nu suntem într-un pericol major după retragerea americanilor, semnificația mișcării este extrem de importantă. Am aflat cât contăm pentru americani.

„Nu trebuie să ne suprindă această reducere a trupelor americane, dar trebuie să privim această situație ca pe un duș rece. Aflăm că pilonul de strategie de apărare cu Statele Unite nu este atât de solid. Aflăm acum că nu suntem atât de importanți pentru SUA cum credeam. Trebuie să ne trezim și să vedem exact ce contează în relația cu Statele Unite.

Noi am greșit că ne-am bazat foarte mult pe americani. Trebuia să ne bazăm pe forțele proprii. Americanii vin aici doar dacă interesele lor îi aduc aici. Nu vin dacă stăm noi și ne rugăm pe la porțile Casei Albe. E și o lipsă de dialog, care se vede și din faptul că SUA nu are încă ambasador la București. Iar lipsa ambasadorului poate fi mai importantă decât această reducere a trupelor.”, a declarat fostul șef al Armatei Române.

Pericolul rusesc după retragerea americanilor

Rusia și-a putea crește presiunile și provocările la adresa României, dar o agresiune nu va avea loc, spune generalul în rezervă Ștefan Dănilă.

„Rusia, dacă simte o slăbiciune, își face simțită prezența. Rusia va lua act de această reducere și o va considera un gest favorabil din partea administrației americane. Dar Rusia nu va uita că suntem membri NATO, deci nu va interveni agresiv în România. Armata română este o forță pentru a descuraja o agresiune, dar nu este suficient. Însă să nu uităm că suntem în alianța NATO și facem parte din strategia alianței în această parte a Europei de Est.”, spune fostul șef al Armatei.

Știam de reducerea trupelor americane de la începutul anului

Decizia care a provocat acum atâta vâlvă era una la care trebuia să ne așteptăm, însă nu prea s-au luat măsuri din partea conducerii statului.

„Este o decizie la care ne așteptam, din februarie-martie anul acesta. Au fost si discuții de creștere a efectivelor franceze în România. Din punct de vedere operațional aș spune că nu este o mare problemă, deoarece aceste forțe nu erau dispuse pe o linie a frontului.
Prezența trupelor americane în România are două componente. O prezență la baza de la Deveselu care este o bază americană în care există sistemul de apărare antibalistică și o prezență la Kogălniceanu și la Câmpia Turzii.

Este o reducere semnificativă în România pe fondul reducerii prezenței americane în toată Europa. Prezența americană în Europa va continua să se reducă pentru că administrația Trump vrea să taie cheltuielile cu forțele dislocate în alte părți ale lumii.” , a mai explicat fostul șef al Armatei Române, generalul în rezervă Ștefan Dănilă.

