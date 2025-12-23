Referendumul pe justiție, propus de președintele Nicușor Dan, ar urma să se facă după o . Șeful statului vrea să afle cum văd judecătorii și procurorii activitatea CSM, în slujba interesului public sau a unui grup de interese.

Cum se va face referendumul pe justiție

Consultarea magistraţilor cu privire la activitatea ar urma să se facă după același procedeu ca și votul prin corespondență. Magistrații care vor dori să răspundă la referendumul pe justiție vor primi plicuri cu întrebarea propusă de președinte. Acestea vor fi transmise, anonim, Administrației Prezidențiale unde se vor centraliza punctele de vedere.

Conform unor surse oficiale, citate de ziare.com, ulterior, președintele va lua o decizie politică, bazată pe opinia majoritară. Nicușor Dan a avut trei runde de discuții cu reprezentanți ai magistraților la . Șeful statului a dorit să afle personal care sunt problemele sistemului de justiție, de la procurori și judecători.

Preşedintele Nicuşor Dan a anunțat că va iniţia, în ianuarie, un referendum în rândul corpului magistraţilor, cu o singură întrebare: „CSM acţionează în interes public sau în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar?”. El a precizat că în cazul în care se va concluziona că nu reprezintă interesul public, „CSM va pleca de urgenţă”.

Totodată vor fi propuse modificări legislative, potrivit nemulţumirilor exprimate de magistraţi. Acestea vor viza organizarea concursurilor, eliminarea subiectivismului la promovare și să reducă puterea șefilor de instanțe. În locul acestuia, puterea ar trebui exercitată de o structură de conducere colectivă.

Nicușor Dan a avut întâlniri cu magistrații

a discutat, luni, pe tot parcursul zilei, după ce a anunțat referendumul pe justiție, cu mai mulţi magistraţi. Aceștia i-au prezentat problemele din sistem și nemulţumirile legate de funcţionarea justiţiei. Parte dintre ei au acceptat să vorbească în public, în vreme ce alții din două grupuri separate, au cerut ca discuțiile să se poarte în particular.

Președintele s-a întâlnit și cu reprezentanți ai conducerii sistemului care și-au exprimat mulțumirea față de funcționarea justiției. Ei au apreicat că persoanele care se consideră nemulțumite care consideră că există abuzuri, se pot adresa instanțelor.

Nicușor Dan a arătat, la finalul discuțiilor, că sesizările pe care le-a primit, din partea magistraţilor, indică o serie de nemulțumiri. Potrivit spuselor sale, aceștia semnalează că anumite categorii de magistrați, membri ai CSM și conducerile unor instanțe nu acționează în interes public. Acestea au format un grup de interese, profitând de impuniatea de care se bucură. Mai mult, activitatea magistraților este dependentă de acţiunea, de multe ori, discreţionară a acestui grup de persoane.

Șeful statului a mai spus că „inclusiv promovările de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie s-au făcut pe criterii de obedienţă faţă de acest grup care conduce sistemul de justiţie şi nu pe criterii de profesionalism”.