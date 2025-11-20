B1 Inregistrari!
Comisia Europeană rescrie regulile pensiilor suplimentare în întreaga Uniune. Cum va influența asta veniturile europenilor la bătrânețe

Iulia Petcu
20 nov. 2025, 19:11
Sursa foto: Shutterstock
Cuprins
  1. Cum vrea Comisia Europeană să schimbe structura pensiilor din statele membre
  2. Cum pot pensiile suplimentare să sprijine economia europeană
  3. De ce vrea Comisia un sistem european extins de urmărire a pensiilor
  4. Ce modificări sunt propuse pentru pensiile ocupaționale
  5. Cum va deveni PEPP mai accesibil pentru europeni
  6. Cum clarifică Executivul european principiul persoanei prudente

Comisia Europeană a anunțat un nou pachet privind pensiile suplimentare. Propunerile pot schimba modul în care cetățenii își pregătesc veniturile pentru bătrânețe. Măsurile urmăresc extinderea pilonilor privați și creșterea participării europenilor la aceste sisteme.

Cum vrea Comisia Europeană să schimbe structura pensiilor din statele membre

Executivul comunitar a lansat un set amplu de măsuri care au ca scop îmbunătățirea accesului la venituri adecvate la pensionare. Documentul mută accentul de pe sistemele publice către soluții suplimentare, private și ocupaționale.

Potrivit Comisiei, aceste pensii suplimentare trebuie să completeze pensiile publice. Acestea rămân fundamentul fiecărui sistem național. Inițiativa este legată de strategia europeană privind economiile și investițiile.

Executivul subliniază rolul pensiilor suplimentare în contextul schimbărilor demografice. Aceste soluții pot asigura venituri mai stabile pentru categorii vulnerabile. Comisia menționează și diferențele mari de pensii între femei și bărbați, decalajul actual ajungând până la 24,5%, relatează Capital.ro.

Cum pot pensiile suplimentare să sprijine economia europeană

Bruxelles-ul afirmă că un cadru solid poate avea efecte economice majore. Economiile cetățenilor pot fi orientate către investiții stabile. Asta poate susține finanțarea companiilor europene.

Pachetul include și inițiative de alfabetizare financiară. Sunt vizate conturile de economii și investiții, iar scopul este creșterea randamentelor pentru gospodăriile europene.

Comisia recomandă introducerea mecanismelor de autoînscriere. Angajații ar fi automat incluși în scheme suplimentare, și pot renunța ulterior. Modelul poate crește participarea pe piața pensiilor private.

De ce vrea Comisia un sistem european extins de urmărire a pensiilor

Executivul susține dezvoltarea unor sisteme naționale de monitorizare. Acestea trebuie să ofere informații clare despre drepturile viitoare ale contribuabililor. Lipsa acestor date reduce interesul pentru pensiile suplimentare.

Sistemele trebuie să fie compatibile cu Serviciul european de urmărire a pensiilor. Obiectivul este facilitarea mobilității transfrontaliere. Comisia propune și tablouri de bord naționale, care vor analiza sustenabilitatea sistemelor de pensii. Ulterior, vor fi integrate într-un instrument european unic.

Ce modificări sunt propuse pentru pensiile ocupaționale

Comisia pregătește o modificare a Directivei privind instituțiile pentru furnizarea de pensii ocupaționale (IORP II). Obiectivul este modernizarea mecanismelor de administrare. Multe scheme actuale nu pot diversifica portofoliile.

Propunerea urmărește creșterea protecției deponenților. Comisia dorește reducerea obstacolelor pentru schemele mari, astfel se pot obține economii de scară. Instituțiile vor putea investi mai eficient, iar aceste investiții pot include și acțiuni.

Cum va deveni PEPP mai accesibil pentru europeni

Comisia propune modificarea Regulamentului privind produsul paneuropean de pensii personale (PEPP). Scopul este creșterea atractivității acestui produs. Apar două categorii: „PEPP de bază” și variante „adaptate”.

„PEPP de bază” include active simple. Acesta este disponibil fără consiliere obligatorie. Variantele „adaptate” includ opțiuni mai complexe și pot necesita consiliere.

Schimbările vizează și armonizarea tratamentului fiscal. Astfel, produse similare pot primi condiții identice în Uniune.

Cum clarifică Executivul european principiul persoanei prudente

Comisia explică modul în care IORP și furnizorii PEPP trebuie să investească. Interpretările diferite limitează diversificarea actuală. Clarificările pot încuraja investițiile în capitaluri proprii. Această direcție poate aduce randamente mai mari și poate susține finanțarea economiei europene.

