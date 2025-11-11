Deputații din Comisia pentru Transporturi și Infrastructură au aprobat un raport de adoptare pentru propunerea legislativă care reglementează circulația trotinetelor electrice pe drumurile publice. Noile prevederi stabilesc limite clare de viteză, condiții tehnice, reguli de vârstă și cerințe de siguranță menite să reducă riscurile din trafic. Inițiativa vine în contextul creșterii accelerate a numărului de trotinete în orașe și a nevoii de a proteja toți participanții la trafic.

Ce condiții tehnice trebuie să respecte trotinetele electrice

Potrivit noii propuneri, trotinetele electrice vor putea circula legal doar dacă au o viteză maximă prin construcție de 25 km/h și un motor electric cu o putere nominală continuă de cel mult 2 kW. În plus, acestea trebuie să fie dotate cu o asigurare obligatorie de răspundere civilă, indiferent de tipul vehiculului.

Deputatul PNL , unul dintre inițiatorii legii, a explicat că scopul reglementărilor este creșterea siguranței în trafic. „Prin amendamentele pe care le-au dezbătut în Comisia pentru Transporturi, au urmărit o mai mare siguranţă în trafic, atât a utilizatorilor de trotinete electrice, cât şi a celorlalţi participanţi la trafic”, a declarat acesta.

Bode a precizat că proiectul definește clar trotineta electronică și specificațiile sale tehnice. „Astfel, pe drumurile publice va fi permisă circulaţia trotinetelor electrice cu viteză maximă prin construcţie care nu depăşeşte 25 km/h şi care sunt echipate cu motor electric a cărui putere nominală continuă maximă nu depăşeşte 2 kW. Trotinetele care nu corespund acestor specificaţii tehnice şi care circulă pe drumurile publice, sunt în afara legii”, a subliniat el.

Care este vârsta minimă pentru conducerea trotinetelora

Legislația stabilește reguli clare privind vârsta minimă a utilizatorilor. Pentru trotinete electrice, conducătorul trebuie să aibă cel puțin 16 ani, iar pentru biciclete, limita este de 14 ani.

„Am abordat diferenţiat vârsta. Astfel, pentru trotinete electrice conducătorul trebuie să aibă vârsta de cel puţin 16 ani, iar pentru biciclete vârsta de cel puţin 14 ani”, a precizat Lucian Bode, potrivit Ziare.com.

De asemenea, casca de protecție devine obligatoriu pentru toți utilizatorii, indiferent de vârstă, atunci când circulă pe partea carosabilă. Excepția se aplică doar trotinetelor în regimul self-service. „Pentru aceştia din urmă, introducem obligativitatea de a-şi exprima consimţământul prin intermediul aplicaţiei de închiriere, privind asumarea responsabilităţii pentru utilizarea trotinetei în lipsa căştii de protecţie”, a adăugat deputatul.

Ce alte reguli și sancțiuni aduce noua lege

Proiectul prevede interdicția folosirii telefonului mobil sau altor dispozitive care pot distrage atenția în timpul deplasării. Încălcarea acestei reguli va fi sancționată cu amendă. Totodată, legea introduce noi contravenții legate de consumul de alcool sau substanțe psihoactive.

Astfel, conducerea sub influența alcoolului sau refuzul de a fi testat vor fi sancționate cu amenzi din clasa a III-a de sancțiuni. În plus, toate trotinetele care circulă pe drumurile publice trebuie să aibă asigurare obligatorie , iar ASF va elabora normele necesare în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii.

„Raportul dat astăzi în Comisia pentru Transporturi va fi dezbătut şi de celelalte comisii co-raportoare, sper cât mai curând, pentru a deveni lege. Prioritatea noastră este protejarea vieţii tuturor participanţilor la trafic”, a declarat Lucian Bode.

Deputatul a adăugat că tratează cu seriozitate fenomenul trotinetelor electrice, devenit tot mai prezent în orașe. „Ne confruntăm cu un fenomen care ia amploare în mediul urban şi pe care îl luăm foarte în serios în calitate de for legislativ. Ceea ce noi reglementăm aici va fi aplicat în stradă de către oamenii legii”, a spus el, subliniind importanța unei legi „clare, care să nu lase loc la interpretări şi care să fie aplicată cu rezultate reale în beneficiul și pentru protejarea oamenilor”.