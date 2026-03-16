B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Reorganizarea adminstrativ-teritoriale necesită voință. Președintele CCIR arată unde se blochează reforma (VIDEO)

Adrian Teampău
16 mart. 2026, 22:51
Cuprins
  1. Mihai Daraban, despre reorganizarea administrativ-teritorială
  2. Polonia, exemplu de dezvoltare după reforma administrativ-teritorială
  3. Mihai Daraban crede că este nevoie de voință politică

Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR) a comentat sondajul conform căruia majoritatea alegătorilor partidelor din coaliția de guvernare doresc reorganizarea administrativ-teritorială.

Mihai Daraban, despre reorganizarea administrativ-teritorială

Aproape 60% dintre români, mai exact 59,3%, consideră că reforma administrativ-teritorială ar îmbunătăți serviciile publice. Informația apare în ultimul Barometru dat publicității de INSCOP Research. Cercetarea sociologică a fost realizată la începutul lunii martie. Conform răspunsurilor participanților, 59,3% dintre respondenți susțin ideea, în timp ce 36,5% cred că reforma nu ar produce efecte pozitive.

Reforma administrativă este susținută în special de votanții PSD, PNL și USR, de persoanele cu vârste între 30 și 44 de ani și de cei cu educație superioară. Sunt sceptici votanții AUR, dar și tinerii sub 30 de ani și persoanele cu educație primară.

Rezultatele acestui sondaj au fost comentate de președintele CCIR, Mihai Daraban, susținător de mai mulți ani al unei asemenea reforme. În opinia sa, sondajul este un impuls pentru politicieni care ar trebui să finalizeze legea în următoarea perioadă, astfel încât viitoarele alegeri să se facă într-o nouă formă de reorganizare administrativ-teritorială.

„Niciodată nu este prea târziu și eu cred că ciclul electoral următor, din 2028, ar trebui să ne găsească cu legea gata promulgată, astfel încât să plecăm la un nou drum. Mă bucur foarte mult că oamenii au înțeles, până la urmă, în ciuda a ceea ce se vorbea, dincolo de patriotism locale, mai mult sau mai puțin gratuite, că este ultima soluție”, a comentat președintele CCIR.

Polonia, exemplu de dezvoltare după reforma administrativ-teritorială

Polonia este citată ca un exemplu de succes în Europa Centrală și de Est, de MIhai Daraban. Odată cu reducerea drastică a numărului de voievodate, statul polonez a reușit să se impună ca o economie puternică în G 20.

„Au aflat și ei de modelul polonez, unde nu s-a lamentat nimeni că din 47 de voievodate au ajuns, 16 sau 17, câte au ajuns. Polonia reprezentă, probabil, cel mai bun exemplu de țară din Europa Centrală și de Est care, ușor, ușor, a ajuns în G20 din punct de vedere al PIB-urilor”, a explicat Daraban.

Mihai Daraban crede că este nevoie de voință politică

Principala dificultate în implementarea reformei administrativ-teritorială este de natură politică. Mihai Daraban este de părere că președinții marilor partide, PSD, PNL, trebuie să-și asume o astfel de decizie, chiar dacă ar nemulțumi primarii sau președinții consiliilor județene care ar dispărea în urma procesului,

„Din păcate președinții de partid sunt aleși în mare măsură de primari. I-am văzut tot timpul pe la congresele de partid, umplând sălile pe la Romexpo. Sunt mii de oameni, din care probabil două treimi sunt primari”, a apreciat președintele CCIR.

Există o rezistență puternică din partea primarilor și a președinților de consilii județene, „oameni puternici în partid” care nu ar accepta să-și piardă funcțiile în urma comasării comunelor sau a județelor. În ciuda acestor provocări, el este convins că reforma se poate realiza printr-o asumare fermă și o voință politică puternică.

„Vă dați seama, ca președinte de partid, și mă refer aici la partidele mari, PSD, PNL, cum să ieși în față să spui, băi, tu de mâine nu mai ești. Sau la președinții de consilii județene, oameni puternici în partid, cum să le spui că județul tău de mâine nu mai e județ, se va comansa cu altul? Va fi o decizie dificilă dar, părerea mea, printr-o asumare, cred că se va putea face. Asta dacă există voință, bineînțeles”, a subliniat președintele CCIR

Tags:
Citește și...
