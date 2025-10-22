În urmă cu aproape două săpămâni, o tânără înceta din viață la câteva ore după ce a dat naștere unui băiețel. Acum, Alexandru Rogobete anunță sfârșitul analizei raportului privind tragedia din Constanța și o parte dintre sesizările făcute, printr-o postare pe Facebook.

Ce nereguli a identificat Alexandru Rogobete privind tragedia din Constanța

În cea mai recentă postare a sa de pe Facebook, ministrul Sănătății a vorbit despre concluziile pe care le-a tras împreună cu echipa sa, în urma analizării raportului tragediei din Constanța. Deși se știa că tânăra mămică a decedat din cauza lipsei unei secții în clinica privată la care a născut, neregulile găsite au fost semnificativ mai multe.

„Seara aceasta, împreună cu echipa mea, am finalizat analiza Raportului Corpului de Control și al Inspecției Sanitare de Stat privind tragedia din Constanța.

O tânără mămică a murit într-un loc în care viața și încrederea ar fi trebuit să fie sfinte. În schimb, am găsit avize emise «din pix», proceduri ignorate și decizii dictate de profit, nu de responsabilitate. Este revoltător și inadmisibil!”, .

Ce măsuri anunță ministrul Sănătății împotriva proprietarilor clinicii unde s-a produs tragedia

Ministrul Sănătății a anunțat când va face publice toate concluziile analizei raporturilor și totodată, măsura care îi vizează pe responsabili. Atât proprietarii clinicii, cât și cei care au semnat avizele ilegal sau au contribuit, în orice fel la tragedie, își vor pierde funcția.

„Ca ministru al Sănătății, nu pot și nu voi rămâne impasibil. Indolența, nepăsarea și falsa putere a unora au costat o viață. Nu voi accepta privilegii peste lege, nu voi accepta minciuna și complicitatea în sistem. Dacă până acum avizele s-au emis fără verificări, dacă alții au ales să închidă ochii, eu nu voi face la fel. Eu nu închid ochii — îi deschid larg și acționez!

Vreau să fie limpede: indiferent cine sunt proprietarii clinicii, indiferent cine a semnat sau a girat aceste avize — vor pleca acasă toți cei care au contribuit la această tragedie.

Mâine, la ora 14:30, voi prezenta public concluziile.

Încrederea oamenilor în sistemul de sănătate este prioritatea mea. Încrederea ne face bine — și o vom recâștiga, cu orice preț”, a conchis ministrul.