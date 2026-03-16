Numărul accidentelor provocate de trotinetele electrice atrage tot mai multă atenție din partea autorităților sanitare. Ministrul Sănătății avertizează că aceste incidente ajung frecvent în unitățile de primiri urgențe și pot avea consecințe grave pentru pacienți. Datele centralizate la nivel național indică o creștere vizibilă a cazurilor în ultimii ani, mai ales în rândul tinerilor care folosesc frecvent acest mijloc de deplasare urbană.

Cât de des ajung utilizatorii de trotinete la Urgență

Ministrul Sănătății, , a atras atenția asupra numărului ridicat de accidente asociate utilizării trotinetelor electrice, fenomen care pune presiune suplimentară asupra sistemului medical. Potrivit acestuia, în anul 2025 nu mai puțin de 2.751 de persoane au ajuns în unitățile de primiri urgențe după astfel de incidente.

Situația reprezintă o creștere semnificativă față de anul precedent, când 1.491 de pacienți au fost tratați în spitale după accidente similare. Dintre aceștia, 190 au avut nevoie de intervenții chirurgicale, ceea ce indică gravitatea traumatismelor suferite în asemenea situații.

Statisticile arată că anul 2025 a adus și mai multe cazuri severe, deoarece 354 dintre persoanele rănite au necesitat intervenții chirurgicale. În plus, autoritățile au raportat două decese asociate accidentelor cu trotinete electrice.

Cine sunt cei mai afectați de aceste accidente

Datele analizate de Direcția de Medicină de Urgență din cadrul Ministerului Sănătății arată că tinerii reprezintă categoria cea mai expusă acestor riscuri. Potrivit informațiilor oficiale, sute de pacienți sub 20 de ani au ajuns la spital în urma unor astfel de incidente.

„2.751 de oameni au ajuns anul trecut la urgență după accidente cu . Cele mai multe cazuri sunt în rândul tinerilor: 646 de pacienți sub 20 de ani în 2024. În 2025, numărul a ajuns la 1.611.

Pentru medicii din serviciile de urgență, înseamnă traumatisme serioase, intervenții chirurgicale, iar pentru pacienți, perioade lungi de recuperare”, a transmis ministrul, potrivit Antena3.

De ce cer autoritățile reguli mai clare

Ministrul Sănătății consideră că popularitatea trotinetelor electrice în marile orașe face necesară o discuție mai amplă despre prevenție și siguranță. Potrivit acestuia, numărul tot mai mare de accidente arată că utilizarea acestor vehicule ar putea avea nevoie de reguli mai bine definite.

„Trotinetele electrice sunt un mijloc de transport tot mai prezent în orașe. Tocmai de aceea cred că merită să vorbim mai des despre prevenție și prudență în utilizarea lor, poate chiar și de reguli mai clare în utilizarea lor.

Uneori, o clipă de atenție poate face diferența între un drum obișnuit și o vizită la urgență”, mai adaugă .

Ce arată datele din 2026

Primele luni ale anului 2026 indică faptul că fenomenul continuă să fie prezent în unitățile de primiri urgențe. Până în acest moment au fost raportate deja 89 de prezentări ale unor pacienți răniți în accidente cu trotinete electrice.

Dintre aceste cazuri, nouă persoane au avut nevoie de intervenții chirurgicale, ceea ce arată că riscurile asociate utilizării acestor vehicule rămân semnificative.