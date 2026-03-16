Crește numărul accidentelor cu trotinete electrice în România. Ce spune Alexandru Rogobete despre situația din spitale

Iulia Petcu
16 mart. 2026, 20:04
Alexandru Rogobete (PSD), ministrul Sănătății. Sursa foto: Alexandru Rogobete / Facebook
Cuprins
  1. Cât de des ajung utilizatorii de trotinete la Urgență
  2. Cine sunt cei mai afectați de aceste accidente
  3. De ce cer autoritățile reguli mai clare
  4. Ce arată datele din 2026

Numărul accidentelor provocate de trotinetele electrice atrage tot mai multă atenție din partea autorităților sanitare. Ministrul Sănătății avertizează că aceste incidente ajung frecvent în unitățile de primiri urgențe și pot avea consecințe grave pentru pacienți. Datele centralizate la nivel național indică o creștere vizibilă a cazurilor în ultimii ani, mai ales în rândul tinerilor care folosesc frecvent acest mijloc de deplasare urbană.

Cât de des ajung utilizatorii de trotinete la Urgență

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a atras atenția asupra numărului ridicat de accidente asociate utilizării trotinetelor electrice, fenomen care pune presiune suplimentară asupra sistemului medical. Potrivit acestuia, în anul 2025 nu mai puțin de 2.751 de persoane au ajuns în unitățile de primiri urgențe după astfel de incidente.

Situația reprezintă o creștere semnificativă față de anul precedent, când 1.491 de pacienți au fost tratați în spitale după accidente similare. Dintre aceștia, 190 au avut nevoie de intervenții chirurgicale, ceea ce indică gravitatea traumatismelor suferite în asemenea situații.

Statisticile arată că anul 2025 a adus și mai multe cazuri severe, deoarece 354 dintre persoanele rănite au necesitat intervenții chirurgicale. În plus, autoritățile au raportat două decese asociate accidentelor cu trotinete electrice.

Cine sunt cei mai afectați de aceste accidente

Datele analizate de Direcția de Medicină de Urgență din cadrul Ministerului Sănătății arată că tinerii reprezintă categoria cea mai expusă acestor riscuri. Potrivit informațiilor oficiale, sute de pacienți sub 20 de ani au ajuns la spital în urma unor astfel de incidente.

„2.751 de oameni au ajuns anul trecut la urgență după accidente cu trotinete electrice. Cele mai multe cazuri sunt în rândul tinerilor: 646 de pacienți sub 20 de ani în 2024. În 2025, numărul a ajuns la 1.611.

Pentru medicii din serviciile de urgență, înseamnă traumatisme serioase, intervenții chirurgicale, iar pentru pacienți, perioade lungi de recuperare”, a transmis ministrul, potrivit Antena3.

De ce cer autoritățile reguli mai clare

Ministrul Sănătății consideră că popularitatea trotinetelor electrice în marile orașe face necesară o discuție mai amplă despre prevenție și siguranță. Potrivit acestuia, numărul tot mai mare de accidente arată că utilizarea acestor vehicule ar putea avea nevoie de reguli mai bine definite.

„Trotinetele electrice sunt un mijloc de transport tot mai prezent în orașe. Tocmai de aceea cred că merită să vorbim mai des despre prevenție și prudență în utilizarea lor, poate chiar și de reguli mai clare în utilizarea lor.

Uneori, o clipă de atenție poate face diferența între un drum obișnuit și o vizită la urgență”, mai adaugă Rogobete.

Ce arată datele din 2026

Primele luni ale anului 2026 indică faptul că fenomenul continuă să fie prezent în unitățile de primiri urgențe. Până în acest moment au fost raportate deja 89 de prezentări ale unor pacienți răniți în accidente cu trotinete electrice.

Dintre aceste cazuri, nouă persoane au avut nevoie de intervenții chirurgicale, ceea ce arată că riscurile asociate utilizării acestor vehicule rămân semnificative.

Citește și...
Cazul repatrierii Irinei Ponta. Noile documente scurse de la MAE comentate de Victor Ponta (VIDEO)
Politică
Cazul repatrierii Irinei Ponta. Noile documente scurse de la MAE comentate de Victor Ponta (VIDEO)
Ar putea Iranul să atace România? Băsescu avertizează: „Iranul ne consideră un stat agresor. Nu cred că riscul este zero, așa cum încearcă unii să ne convingă” (VIDEO)
Politică
Ar putea Iranul să atace România? Băsescu avertizează: „Iranul ne consideră un stat agresor. Nu cred că riscul este zero, așa cum încearcă unii să ne convingă” (VIDEO)
Cererea SUA de folosire a bazelor militare nu trebuia aprobată în Parlament. Victor Ponta acuză incompetența liderilor politici (VIDEO)
Politică
Cererea SUA de folosire a bazelor militare nu trebuia aprobată în Parlament. Victor Ponta acuză incompetența liderilor politici (VIDEO)
Victor Ponta a ajuns să-i dea dreptate lui Traian Băsescu: „Am văzut declarația lui și chiar are dreptate” (VIDEO)
Politică
Victor Ponta a ajuns să-i dea dreptate lui Traian Băsescu: „Am văzut declarația lui și chiar are dreptate” (VIDEO)
Comisia de Muncă a avizat amendamentele PSD privind ajutoarele sociale. Anunțul ministrului Muncii (VIDEO)
Politică
Comisia de Muncă a avizat amendamentele PSD privind ajutoarele sociale. Anunțul ministrului Muncii (VIDEO)
Victor Ponta, despre alegeri anticipate în România: „Nu au ce căuta împreună PSD cu USR la guvernare. Avem un circ de 9 luni de zile” (VIDEO)
Politică
Victor Ponta, despre alegeri anticipate în România: „Nu au ce căuta împreună PSD cu USR la guvernare. Avem un circ de 9 luni de zile” (VIDEO)
Procesele în cazurile de infracțiuni sexuale vor fi mai scurte. Senatul a modificat Codul de procedură penală
Politică
Procesele în cazurile de infracțiuni sexuale vor fi mai scurte. Senatul a modificat Codul de procedură penală
Răspunsul lui Grindeanu, întrebat dacă Bolojan va fi dat jos înainte de Paște: „Nu eu trebuie să-l iert”
Politică
Răspunsul lui Grindeanu, întrebat dacă Bolojan va fi dat jos înainte de Paște: „Nu eu trebuie să-l iert”
Sorin Grindeanu refuză orice compromis pe buget: „Nu negociez nimic!”. Ce a anunțat liderul PSD (VIDEO)
Politică
Sorin Grindeanu refuză orice compromis pe buget: „Nu negociez nimic!”. Ce a anunțat liderul PSD (VIDEO)
VIDEO: Sorin Grindeanu amenință cu alegeri anticipate. Șeful PSD nu vrea să piardă puterea și dorește ca PNL să danseze după cum cântă el
Politică
VIDEO: Sorin Grindeanu amenință cu alegeri anticipate. Șeful PSD nu vrea să piardă puterea și dorește ca PNL să danseze după cum cântă el
Ultima oră
22:20 - Nadia Comăneci, celebrată la Parlamentul European la 50 de ani de la nota perfectă. Cum a fost marcat momentul istoric de la Montreal
22:18 - Cazul repatrierii Irinei Ponta. Noile documente scurse de la MAE comentate de Victor Ponta (VIDEO)
22:16 - Un australian și-a salvat câinele de cancer cu un vaccin creat de ChatGPT
22:07 - Ar putea Iranul să atace România? Băsescu avertizează: „Iranul ne consideră un stat agresor. Nu cred că riscul este zero, așa cum încearcă unii să ne convingă” (VIDEO)
21:38 - Șefa de cabinet de la Casa Albă a fost diagnosticată cu cancer la sân. Mesajul transmis de Trump
21:31 - Plan major de restructurare la Autoritatea pentru Protecția Consumatorilor. Câte posturi ar putea dispărea din instituție
21:30 - Cererea SUA de folosire a bazelor militare nu trebuia aprobată în Parlament. Victor Ponta acuză incompetența liderilor politici (VIDEO)
21:16 - Victor Ponta a ajuns să-i dea dreptate lui Traian Băsescu: „Am văzut declarația lui și chiar are dreptate” (VIDEO)
21:00 - Comisia de Muncă a avizat amendamentele PSD privind ajutoarele sociale. Anunțul ministrului Muncii (VIDEO)
20:57 - A găsit un microcip în mâncare! Un cal de curse celebru a ajuns în farfuriile săracilor