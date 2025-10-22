Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a anunțat că va promova o modificare în procesul de autorizare a . Inițiativa are la bază constatările din cazul pacientei care a murit la naștere, într-o clinică din Constanța.

Ce schimbări vrea să facă Rogobete?

Inspecția sanitară de stat nu va mai activa în subordinea șefilor , ci a Ministerului Sănătății. Astfel, este de părere Alexandru Rogobete, procedura de autorizare și monitorizare a unităților medicale va fi mai eficientă. Ministrul Sănătății a făcut aceste precizări într-o intervenție la B1TV, în emisiunea News Pass cu Laura Chiriac.

Inițiativa vine după moartea unei paciente, la naștere, într-o clinică privată din Constanța. Ministrul susține că verificările au scos la iveală nereguli grave, la unitatea medicală respectivă.

„Îmi doresc să separăm zona de sănătate publică din aceste direcții de sănătate publică, de zona de inspecție sanitară de stat. Fiecare are două componente: componenta de și o componentă de inspecție sanitară de stat care se ocupă cu aceste verificări și aceste monitorizări”, a explicat Alexandru Rogobete.

Ministerul pregătește o inițiativă legislativă

Ministrul Alexandru Rogobete a mai spus că pregătește o inițiativă legislativă care să prevadă separarea atribuțiilor din Direcțiile de Sănătate Publică. Astfel, Inspecția Sanitară de Stat va fi transferată în subordinea directă a Ministerului Sănătății.

Prima inițiativă legislativă va fi în această direcție separarea foarte clară a atribuțiilor astfel încât Inspecția Sanitară de Stat din DSP să nu mai fie subordonată directorului executiv al DSP ci să fie subordonată direct Ministerului Sănătății, așa cum era până acum zece ani”, a mai precizat Alexandru Rogobete.

Potrivit spuselor sale, Ministerul Sănătății încearcă să modifice procedura de avizare a acestor unități medicale ce funcționează la parterul blocurilor sau în imobile improprii. De asemenea, va exista și un sistem de monitorizare a avizelor și a procedurilor în baza cărora au fost acordate.

„Ce am început la Ministerul Sănătății, cu echipa pe care o am… Încercăm să modificăm modul de avizare a acestor unități sanitare. Împreună cu STS încercăm să realizăm un sistem digital național de supracontrol a acestor avize. În prezent nu există o evidență a acestora. Fiecare direcție de sănătate publică face ce vrea”, a anunțat Rogobete.