B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Reacția ministrului Justiției, după ce au apărut stenogramele scandalului din coaliție, pe pensiile speciale: “Problema este mult mai complicată” (VIDEO)

Reacția ministrului Justiției, după ce au apărut stenogramele scandalului din coaliție, pe pensiile speciale: “Problema este mult mai complicată” (VIDEO)

Ana Maria
22 oct. 2025, 21:35
Reacția ministrului Justiției, după ce au apărut stenogramele scandalului din coaliție, pe pensiile speciale: “Problema este mult mai complicată” (VIDEO)
Sursa foto: Facebook / @Radu Marinescu
Cuprins
  1. Scandalul pensiilor speciale. Ce spune Radu Marinescu despre poziția lui Sorin Grindeanu
  2. Ce ar trebui să facă grupul de lucru despre care a spus Grindeanu

Scandalul pensiilor speciale este departe de a se termina. Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a reacționat la stenogramele apărute din ședința coaliției de guvernare referitoare la scandalul pensiilor speciale.

Radu Marinescu a menționat în emisiunea News Pass, moderată de Laura Chiriac, pe B1 TV, că nu a participat la ședința de coaliție în care s-a discutat subiectul pensiilor magistraților.

Ministrul a declarat că, principial, poziția lui Sorin Grindeanu este corectă. Aceasta subliniază necesitatea nu doar a unui proiect de lege, ci a unei „finalități constituționale” pentru modificările aduse pensiilor speciale.

Scandalul pensiilor speciale. Ce spune Radu Marinescu despre poziția lui Sorin Grindeanu

Marinescu nu consideră formula unui grup de lucru greșită, cu condiția eficacității și a găsirii unei soluții rapide.

“Nu am participat la această ședință. Aș vrea să vă spun că, principial, este corectă poziția domnului Grindeanu, care spune foarte simplu, trebuie să avem nu doar un proiect, ci trebuie să avem o finalitate constituțională.

Dacă este nevoie să avem un grup de lucru, pentru că este nevoie de dialog, pentru că este nevoie de foarte multă atenție, pentru că este nevoie de foarte multă pregătire și rigoare juridică, mai ales în acest domeniu foarte sensibil, care ați văzut câtă emoție și câtă preocupare strănește în societate.

Dacă e nevoie să avem un grup de lucru, nu văd de ce nu l-am avea, până la urmă, sigur, sub condiția eficacității și unei soluții cât mai eficiente și mai rapide.

Dar în sine, formula unui grup de lucru nu cred că este greșită”, a declarat ministrul.

Ce ar trebui să facă grupul de lucru despre care a spus Grindeanu

Întrebat ce ar trebui să mai facă acest grup de lucru, Radu Marinescu a spus:

“Dialogul este o condiție care ține de realitatea cooperării între puterile statului. Nu este un capriciu sau un moft a nimănui. Este impus de o anumită arhitectură și filozofie instituțională a statului român.

Deci, dialog trebuie să existe. Acum, problema este mult mai complicată. În primul rând, eu apreciez că trebuie să așteptăm decizia Curții Constituționale, pentru că este o declarare de neconstituționalitate pe elemente exprinse și a întregului proiect de lege, ceea ce ridică o problemă de abordare legislativă pe coordonata fie a Parlamentului, fie a unei noi asumări. Deci, lucrurile astea trebuie văzute foarte, foarte riguros.

Din punctul meu de vedere, nu trebuie să ne grăbim, dar, categoric, nici nu trebuie să zăbovim în a încerca să aplicăm programul nostru de guvernare. Eu pledez doar pentru rigoare, pentru seriozitate și pentru profesionalism, ca să nu ajungem într-o situație care mie îmi este total neplăcută, în care să ne aruncăm de la unul la altul o chestiune.

Dar ce pot să vă spun eu dumneavoastră este că Ministerul Justiției a acționat și va acționa corect, ferm, principial, legal și că acest lucru constituie o garanție și pentru viitor.”, a mai adăugat ministrul.

Tags:
Citește și...
Daniel Băluță îi ia fața Gabrielei Firea. Ce spune despre candidatura la Primăria Generală
Politică
Daniel Băluță îi ia fața Gabrielei Firea. Ce spune despre candidatura la Primăria Generală
Comisia Europeană a aprobat PNRR revizuit. Mesajul lui Bolojan. Investițiile care vor primi finanțare europeană
Politică
Comisia Europeană a aprobat PNRR revizuit. Mesajul lui Bolojan. Investițiile care vor primi finanțare europeană
Au apărut stenogramele. De ce s-au certat Grindeanu și Bolojan pe tema pensiilor speciale: “Dacă facem șmecherii …”
Politică
Au apărut stenogramele. De ce s-au certat Grindeanu și Bolojan pe tema pensiilor speciale: “Dacă facem șmecherii …”
George Simion trece la amenințări, după respingerea moțiunii: „Vom veni cu o Carte Neagră”. Ce informații va conține documentul
Politică
George Simion trece la amenințări, după respingerea moțiunii: „Vom veni cu o Carte Neagră”. Ce informații va conține documentul
Cine e falsul căpitan SRI? Impostorul a fost și inspector ANAF și ofițer MAI
Politică
Cine e falsul căpitan SRI? Impostorul a fost și inspector ANAF și ofițer MAI
PSD ar merge pe mâna lui Călin Georgescu. Planuri ascunse cu AUR
Politică
PSD ar merge pe mâna lui Călin Georgescu. Planuri ascunse cu AUR
Grindeanu nu îl mai iartă pe Bolojan: Ar trebui să plece
Politică
Grindeanu nu îl mai iartă pe Bolojan: Ar trebui să plece
Grindeanu, supărat pe colegii din Coaliție: De ce dau „pe surse” tot ce vorbim? Ce vrea să ascundă șeful PSD
Politică
Grindeanu, supărat pe colegii din Coaliție: De ce dau „pe surse” tot ce vorbim? Ce vrea să ascundă șeful PSD
Alexandru Nazare: „Evaziunea fiscală nu este doar o infracțiune, ci un furt direct din buzunarul cetățeanului”
Politică
Alexandru Nazare: „Evaziunea fiscală nu este doar o infracțiune, ci un furt direct din buzunarul cetățeanului”
Ministrul Cseke Attila, despre reforma administrației locale: Sunt două variante. PSD vrea una dintre ele, restul coaliției o susține pe cealaltă (VIDEO)
Politică
Ministrul Cseke Attila, despre reforma administrației locale: Sunt două variante. PSD vrea una dintre ele, restul coaliției o susține pe cealaltă (VIDEO)
Ultima oră
22:19 - Dan Alexa, după divorț: „M-am vindecat”. Cum iși dorește să fie următoarea lui parteneră
22:05 - ANOFM anunță mii de posturi vacante în România. Care sunt cele mai căutate meserii și unde se recrutează
22:04 - Daniel Băluță îi ia fața Gabrielei Firea. Ce spune despre candidatura la Primăria Generală
21:52 - Şase paşi esenţiali pentru ca maşina ta să treacă iarna fără surprize. Iată ce ai de făcut
21:46 - Botoxul, o nouă metodă de ajutor pentru soldații ucraineni care și-au pierdut membrele în război
21:29 - Aderarea la euro ar fi permis României să evite actuala criză fiscal-bugetară. Regretul președintelui CCIR (VIDEO)
20:59 - Berea este mult mai mult decât o băutură populară. Ce beneficii și întrebuințări practice poate aduce în viața de zi cu zi
20:59 - Rețeta de dulceață de gutui a unei soliste de muzică populară: „Nu pun conservant”. Iată cum se prepară
20:54 - Mihai Daraban: Creșterea salariului minim este, categoric, o sperietoare. Toată presiunea este pusă pe societățile private pentru că statul vrea să ia taxe mai mari (VIDEO)
20:39 - Comisia Europeană a aprobat PNRR revizuit. Mesajul lui Bolojan. Investițiile care vor primi finanțare europeană