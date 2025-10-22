Scandalul pensiilor speciale este departe de a se termina. , Radu Marinescu, a reacționat la stenogramele apărute din ședința coaliției de guvernare referitoare la scandalul pensiilor speciale.

Radu Marinescu a menționat în emisiunea News Pass, moderată de Laura Chiriac, pe B1 TV, că nu a participat la ședința de coaliție în care s-a discutat subiectul pensiilor magistraților.

Ministrul a declarat că, principial, poziția lui Sorin Grindeanu este corectă. Aceasta subliniază necesitatea nu doar a unui proiect de lege, ci a unei „finalități constituționale” pentru modificările aduse pensiilor speciale.

Scandalul pensiilor speciale. Ce spune Radu Marinescu despre poziția lui Sorin Grindeanu

Marinescu nu consideră formula unui grup de lucru greșită, cu condiția eficacității și a găsirii unei soluții rapide.

“Nu am participat la această ședință. Aș vrea să vă spun că, principial, este corectă poziția domnului , care spune foarte simplu, trebuie să avem nu doar un proiect, ci trebuie să avem o finalitate constituțională.

Dacă este nevoie să avem un grup de lucru, pentru că este nevoie de dialog, pentru că este nevoie de foarte multă atenție, pentru că este nevoie de foarte multă pregătire și rigoare juridică, mai ales în acest domeniu foarte sensibil, care ați văzut câtă emoție și câtă preocupare strănește în societate.

Dacă e nevoie să avem un grup de lucru, nu văd de ce nu l-am avea, până la urmă, sigur, sub condiția eficacității și unei soluții cât mai eficiente și mai rapide.

Dar în sine, formula unui grup de lucru nu cred că este greșită”, a declarat ministrul.

Ce ar trebui să facă grupul de lucru despre care a spus Grindeanu

Întrebat ce ar trebui să mai facă acest grup de lucru, Radu Marinescu a spus:

“Dialogul este o condiție care ține de realitatea cooperării între puterile statului. Nu este un capriciu sau un moft a nimănui. Este impus de o anumită arhitectură și filozofie instituțională a statului român.

Deci, dialog trebuie să existe. Acum, problema este mult mai complicată. În primul rând, eu apreciez că trebuie să așteptăm decizia Curții Constituționale, pentru că este o declarare de neconstituționalitate pe elemente exprinse și a întregului proiect de lege, ceea ce ridică o problemă de abordare legislativă pe coordonata fie a Parlamentului, fie a unei noi asumări. Deci, lucrurile astea trebuie văzute foarte, foarte riguros.

Din punctul meu de vedere, nu trebuie să ne grăbim, dar, categoric, nici nu trebuie să zăbovim în a încerca să aplicăm programul nostru de guvernare. Eu pledez doar pentru rigoare, pentru seriozitate și pentru profesionalism, ca să nu ajungem într-o situație care mie îmi este total neplăcută, în care să ne aruncăm de la unul la altul o chestiune.

Dar ce pot să vă spun eu dumneavoastră este că Ministerul Justiției a acționat și va acționa corect, ferm, principial, legal și că acest lucru constituie o garanție și pentru viitor.”, a mai adăugat ministrul.