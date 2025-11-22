B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Începe campania electorală pentru Primăria Capitalei. Ce reguli trebuie să respecte candidații

Începe campania electorală pentru Primăria Capitalei. Ce reguli trebuie să respecte candidații

Iulia Petcu
22 nov. 2025, 09:12
Începe campania electorală pentru Primăria Capitalei. Ce reguli trebuie să respecte candidații
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Cum sunt reglementate mesajele și comunicarea politică în online
  2. Ce obligații au candidații în spațiul public

Campania electorală pentru alegerile locale parțiale din București debutează într-un climat intens, marcat de așteptări ridicate din partea alegătorilor și de controale stricte din partea instituțiilor. Perioada oficială începe astăzi, pe 22 noiembrie 2025, iar candidații și partidele din cursa pentru Primăria Capitalei trebuie să urmeze reguli clare privind activitatea din spațiul public. Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) subliniază că următoarele două săptămâni trebuie derulate în condiții de transparență și respect față de regulile stabilite.

Ce presupune debutul oficial al campaniei electorale

Deschiderea campaniei marchează intrarea tuturor actorilor politici într-un cadru reglementat, care limitează atât tipurile de materiale ce pot fi folosite, cât și locurile unde acestea pot fi afișate. Candidații la Primăria Capitalei, dar și partidele implicate în competiția pentru București, sunt nevoite să respecte obligațiile legale legate de afișaj, de mesajele publice și de finanțarea promovării.

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a transmis că următoarele 15 zile trebuie să se desfășoare sub semnul corectitudinii, transparenței și respectării stricte a legislației electorale, accentuând importanța unui climat echilibrat.

În această perioadă, pot fi distribuite doar materialele aprobate explicit de legislația electorală, iar afișarea lor este limitată la spațiile amenajate de autorități. În plus, sunt interzise mesajele ofensatoare, atacurile la persoană și promovarea care nu poate fi verificată sau atribuită clar unui candidat ori partid.

Cum sunt reglementate mesajele și comunicarea politică în online

Un element central al acestor alegeri îl reprezintă comunicarea în mediul digital, unde regulile devin tot mai stricte.  Platformele de social media sunt monitorizate, iar candidații trebuie să marcheze vizibil materialele de promovare și să raporteze costurile aferente. Publicitatea politică trebuie etichetată conform Regulamentului (UE) 2024/900, iar modelele și cerințele tehnice sunt stabilite de Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2025/1410, relatează antena3.ro. Comunicarea online nu poate include mesaje anonime, campanii de manipulare sau distribuirea de conținut care nu poate fi auditat financiar.

AEP atrage atenția că transparența în mediul digital este la fel de importantă precum cea din spațiul public tradițional, astfel încât alegătorii să poată identifica cu ușurință sursele mesajelor electorale.

Ce obligații au candidații în spațiul public

În zonele publice, regulile sunt și mai stricte. Este permis doar afișajul în locații dedicate, iar promovarea stradală trebuie să respecte limitele stabilite pentru zgomot, volum, accesul la infrastructură și traficul pietonal. Evenimentele electorale trebuie anunțate, iar organizarea lor nu poate împiedica activitatea normală a orașului.

De asemenea, candidații au responsabilitatea de a menține un ton moderat și de a evita conflictele directe, întrucât legislația pune accent pe un climat civilizat și pe protejarea integrității procesului electoral.

Tags:
Citește și...
Viața personală și veniturile Anei Ciceală stârnesc curiozitate în plină campanie. Care este situația financiară a candidatei SENS
Politică
Viața personală și veniturile Anei Ciceală stârnesc curiozitate în plină campanie. Care este situația financiară a candidatei SENS
Reacția lui Nicuşor Dan planul de pace propus de SUA şi Rusia pentru Ucraina. Președintele se menține în linia liderilor europeni
Politică
Reacția lui Nicuşor Dan planul de pace propus de SUA şi Rusia pentru Ucraina. Președintele se menține în linia liderilor europeni
Ilie Bolojan, despre Ciprian Ciucu: „Nu primăria schimbă orașul, ci oamenii. El are o viziune solidă”
Politică
Ilie Bolojan, despre Ciprian Ciucu: „Nu primăria schimbă orașul, ci oamenii. El are o viziune solidă”
Jumătățile de adevăr prezentate de premier demontate de un cunoscut profesor. Care este situația reală a economiei
Politică
Jumătățile de adevăr prezentate de premier demontate de un cunoscut profesor. Care este situația reală a economiei
Bolojan sugerează parlamentarilor să-și taie sumele forfetare cu 10%. Deputații și senatorii cheltuie anual 100 milioane de lei fără acte justificative
Politică
Bolojan sugerează parlamentarilor să-și taie sumele forfetare cu 10%. Deputații și senatorii cheltuie anual 100 milioane de lei fără acte justificative
Bolojan anunță lichidarea companiilor de stat falimentare. Pierderi de 1,2 miliarde produse de 27 de companii
Politică
Bolojan anunță lichidarea companiilor de stat falimentare. Pierderi de 1,2 miliarde produse de 27 de companii
Ilie Bolojan e mândru de majorarea taxelor. Suntem vinovați că nu avem bani (VIDEO)
Politică
Ilie Bolojan e mândru de majorarea taxelor. Suntem vinovați că nu avem bani (VIDEO)
Guvernul finalizează aplicația de finanţare prin Programul SAFE. Decizia finală va fi luată în CSAT
Politică
Guvernul finalizează aplicația de finanţare prin Programul SAFE. Decizia finală va fi luată în CSAT
Cătălin Drulă: Toate bazele sportive ale Capitalei trebuie incluse în noul PUG la categoria protejată
Politică
Cătălin Drulă: Toate bazele sportive ale Capitalei trebuie incluse în noul PUG la categoria protejată
Cătălin Drulă: „Nu pot ei tăia, cât putem noi planta. 1 milion de arbori în București în următorii 5 ani”
Politică
Cătălin Drulă: „Nu pot ei tăia, cât putem noi planta. 1 milion de arbori în București în următorii 5 ani”
Ultima oră
09:45 - Viața personală și veniturile Anei Ciceală stârnesc curiozitate în plină campanie. Care este situația financiară a candidatei SENS
08:35 - Noi atacuri cu drone în apropiere de granița României. Ce măsuri au fost luate pentru protejarea populației
00:00 - Plantație de canabis ascusă sub o fermă de porci din Belgia. Avocatul familiei: „Au încercat să scape rapid de datorii”
23:55 - Misiune secretă de observație în vecinătatea Rusiei. Un avion-spion american a decolat din România
23:27 - Jurnalistul Cristian Tudor Popescu susține că planul lui Trump „frânge coloana vertebrală” a Ucrainei
23:23 - Cutremur de 5,5 grade în Bangladesh. Seismul a provocat nouă morți și peste 300 de răniți
23:11 - Gheorghe Hagi își confirmă revenirea în antrenorat. Când va fi din nou pe banca tehnică
22:59 - Reacția lui Nicuşor Dan planul de pace propus de SUA şi Rusia pentru Ucraina. Președintele se menține în linia liderilor europeni
22:36 - O nouă destinație turistică prinde contur în Brașov. Cartierul Șchei deschide oficial porțile vizitatorilor
22:29 - Sezonul gripal din 2025 ar putea fi extrem de sever. Ce trebuie să știm despre noua tulpină Subclade K