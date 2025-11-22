Campania electorală pentru alegerile locale parțiale din București debutează într-un climat intens, marcat de așteptări ridicate din partea alegătorilor și de controale stricte din partea instituțiilor. Perioada oficială începe astăzi, pe 22 noiembrie 2025, iar candidații și partidele din cursa pentru Primăria Capitalei trebuie să urmeze reguli clare privind activitatea din spațiul public. Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) subliniază că următoarele două săptămâni trebuie derulate în condiții de transparență și respect față de regulile stabilite.

Ce presupune debutul oficial al campaniei electorale

Deschiderea campaniei marchează intrarea tuturor actorilor politici într-un cadru reglementat, care limitează atât tipurile de materiale ce pot fi folosite, cât și locurile unde acestea pot fi afișate. Candidații la Primăria Capitalei, dar și partidele implicate în competiția pentru București, sunt nevoite să respecte obligațiile legale legate de afișaj, de mesajele publice și de finanțarea promovării.

(AEP) a transmis că următoarele 15 zile trebuie să se desfășoare sub semnul corectitudinii, transparenței și respectării stricte a legislației electorale, accentuând importanța unui climat echilibrat.

În această perioadă, pot fi distribuite doar materialele aprobate explicit de legislația , iar afișarea lor este limitată la spațiile amenajate de autorități. În plus, sunt interzise mesajele ofensatoare, atacurile la persoană și promovarea care nu poate fi verificată sau atribuită clar unui candidat ori partid.

Cum sunt reglementate mesajele și comunicarea politică în online

Un element central al acestor alegeri îl reprezintă comunicarea în mediul digital, unde regulile devin tot mai stricte. Platformele de social media sunt monitorizate, iar candidații trebuie să marcheze vizibil materialele de promovare și să raporteze costurile aferente. Publicitatea politică trebuie etichetată conform Regulamentului (UE) 2024/900, iar modelele și cerințele tehnice sunt stabilite de Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2025/1410, relatează antena3.ro. Comunicarea nu poate include mesaje anonime, campanii de manipulare sau distribuirea de conținut care nu poate fi auditat financiar.

AEP atrage atenția că transparența în mediul digital este la fel de importantă precum cea din spațiul public tradițional, astfel încât alegătorii să poată identifica cu ușurință sursele mesajelor electorale.

Ce obligații au candidații în spațiul public

În zonele publice, regulile sunt și mai stricte. Este permis doar afișajul în locații dedicate, iar promovarea stradală trebuie să respecte limitele stabilite pentru zgomot, volum, accesul la infrastructură și traficul pietonal. Evenimentele electorale trebuie anunțate, iar organizarea lor nu poate împiedica activitatea normală a orașului.

De asemenea, candidații au responsabilitatea de a menține un ton moderat și de a evita conflictele directe, întrucât legislația pune accent pe un climat civilizat și pe protejarea integrității procesului electoral.