Ministerul Justiției va relua interviurile cu candidații pentru funcțiile de ai marilor parchete, care au primit aviz negativ din partea .

Noile interviuri cu candidații care au fost avizați negativ de Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii vor avea loc pe 7 aprilie, începând cu ora 9:00.

Ce interviuri reprogramează Ministerul Justiţiei?

Ministerul Justiţiei (MJ) a anunţat că va organiza o nouă serie de interviuri cu care au primit aviz negativ din partea Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Este vorba despre:

Cristina Chiriac, propusă pentru funcţia de procuror general;

Marinela Mincă, propusă pentru funcţia de procuror-şef adjunct la Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA);

Gill-Julien Grigore-Iacobici, propus pentru funcţia de procuror-şef adjunct al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT).

Organizarea acestor interviuri este prevăzută, conform legii, în procedura de selecție pentru procurori. După finalizarea acestor interviuri, ministrul Justiției, Radu Marinescu, poate decide să reorganizeze procedura de selecție pentru cele trei posturi. Legea prevede un termen de 60 de zile pentru reluarea procedurii.

De asemenea, ministrul poate să-și susțină propunerile și să le trimită, mai departe, , însoțite de documentele relevante. Șeful statului poate accepta sau poate respinge candidații propuși. El are la dispoziție tot 60 de zile pentru a lua o decizie. În cazul în care hotărâște să-i respingă, va trebui să-și motiveze decizia.

Care este bilanţul avizelor CSM pentru celelalte propuneri?

Pentru celelalte propuneri făcute de Ministerul Justiției la şefia marilor parchete CSM a acordat trei avize pozitive. Este vorba despre:

Codrin Horaţiu Miron, nominalizat pentru funcţia de procuror-şef al DIICOT;

Viorel Cerbu, propus pentru funcţia de procuror-şef al DNA;

Marius-Ionel Ştefan, propus pentru funcţia de procuror-şef adjunct al DNA.

De asemenea, Secţia pentru procurori a CSM a înregistrat două cazuri de balotaj, fiecare cu câte trei voturi „pentru” şi trei „împotrivă”. Este vorba despre Alex Florenţa, candidat la funcţia de procuror-şef adjunct al DIICOT, şi Marius Voineag, propus pentru funcţia de adjunct al procurorului general.