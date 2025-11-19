B1 Inregistrari!
Siguranța rutieră, prioritate pentru Cătălin Drulă. Cum rezolvă problema trecerilor de pietoni

Adrian A
19 nov. 2025, 12:23
Sursa foto: Cătălin Drulă / Facebook
Cuprins
  1. Cum rezolvă Drulă problema trecerilor de pietoni
  2. Soluțiile lui Drulă pentru trecerile de pietoni
Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, subliniază, din nou, problema trecerilor de pietoni din București. Un pericol real pentru bucureșteni, spune Drulă.

Cum rezolvă Drulă problema trecerilor de pietoni

„Am o preocupare veche pentru siguranța rutieră, încă dinainte să intru în politică. Sunt tată și subiectul acesta mă afectează și mai mult. Îi văd pe copiii mei cum traversează străzi unde mașinile nu încetinesc niciodată. Iar în acest oraș avem nevoie de mai multă ordine.”, scrie Cătălin Drulă pe Facebook.

Candidatul USR are și un obiectiv pentru siguranța pietonilor.

„Un oraș nu e sigur cu adevărat până nu e sigur pentru cei mai vulnerabili dintre noi. Tocmai de aceea, când vorbesc despre un București mai ordonat, nu mă refer doar la trafic fluid sau la bulevarde moderne. Vreau ca părinții cu copiii să nu se teamă la fiecare trecere de pietoni. Bunicii să traverseze în ritmul lor. Oamenii să meargă pe jos fără să simtă niciun pericol.
Am un obiectiv – și o să mă țin de el: în 2035, Bucureștiul să fie o metropolă cu zero decese sau răniți grav în accidente rutiere. E un standard european pe care trebuie să-l atingem.”, promite Cătălin Drulă.

Soluțiile lui Drulă pentru trecerile de pietoni

„Calmăm traficul – îngustări de benzi, treceri de pietoni înălțate, insule de refugiu. Infrastructură care obligă la respectarea legii.
Protejăm pietonii și bicicliștii – Trotuare largi și continue prin înălțarea trecerilor de pietoni, piste velo protejate, unghiuri line pentru cărucioare și persoane cu dizabilități.
Treceri de pietoni sigure: Suprailuminare, supraînălțare și semaforizare pentru vizibilitate și siguranță.
Intersecții sigure: Colțuri protejate și borduri extinse pentru a reduce viteza la viraje și a scurta traversările. Marcaje vizibile, trasate inteligent, care să eficientizeze și să ordoneze fluxurile de circulație în intersecțiile aglomerate.
Camere automate: sistem conectat cu Poliția Română, sancțiuni instantanee pentru cei care pun vieți în pericol.
Prevenție reală – fiecare accident grav analizat de o echipă multidisciplinară, cu măsuri imediate aplicate în teren.
Vreau un oraș în care bunul-simț e susținut de reguli clare și de infrastructură care protejează viața. Asta înseamnă respect. Asta înseamnă un București construit pentru oameni.”, arată candidatul USR pentru Primăria Capitalei.
