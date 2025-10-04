George Simion l-a făcut iar „autist” pe Nicuşor Dan. Nu e prima dată când liderul AUR comite un asemenea derapaj, data trecută prezentând niște scuze de formă, după ce a fost criticat public.

Ce a spus Simion despre Nicușor Dan

„V-am spus că e autist și nu m-ați crezut. I-ați crezut pe cei care vă spuneau că dobor euro și toată economia, că scot România din UE și din NATO. Puteam fi ca Polonia, acum suntem de râsul lumii…”, a scris George Simion, pe Facebook, despre președintele Nicușor Dan, fără a-i preciza numele.

Postarea a fost intens comentată și distribuită.

Cum a mai luat Simion în derâdere persoanele cu autism

În campania de anul acesta pentru alegerile prezidenţiale, la întrebarea unei jurnaliste despre agenda sa publică, George Simion : „Aveţi un candidat pe care îl susţineţi, e autist, săracu’!”.

Nicușor Dan, atunci contracandidatul lui Simion, : „Este intolerabil să jignești sute de mii de copii și adulți cu tulburări de spectru autist din România. Familiile din România care au un copil cu nevoi speciale se zbat pentru o viață firească într-un stat care doar umilește. Să vrei să fii președinte și să spui «autist» ca pe o injurie este inacceptabil. Condamn cu fermitate acest mesaj lipsit de umanitate, nedemn nu doar pentru campania electorală, ci pentru orice om decent și cu înțelegere față de semenii săi”.

Ulterior, George Simion şi-a cerut scuze, dar : „Nu cred că am folosit termenul corect și-mi cer scuze față de persoanele neurodivergente. Voiam să zic că acest candidat al meu este securist. (…) Am vrut să spun că e nazist, pentru că împreună cu gașca din jurul lui a participat la închiderea noastră în case și la vaccinarea obligatorie. Am vrut să zic că acest contracandidat al meu este marxist, coldist și soroșist”.