Simona Spătaru, despre deficitul bugetar: Oricât de mult s-ar împrumuta, că de fapt ei asta fac în continuare, iată că tot nu reușesc să acopere cât de mult au ei de cheltuit (VIDEO)

Senatoarea USR Simona Spătaru a comentat situația deficitului bugetar, marți, pe B1 TV, la „Politica Zilei” cu Ioana Constantin, și a spus despre guvernanți că nu reușesc să acopere cheltuielile oricât de mult s-ar împrumuta și că nu își pun problema să aducă venituri la buget.

Simona Spătaru, pe B1 TV, despre deficitul bugetar

Întrebată despre așa-numita ordonanță a austerității, senatoarea USR a declarat: „A fost praf în ochi, pentru că, într-adevăr, ajunseseră și și-au dat atunci seama că nu mai pot acoperi acele uriașe cheltuieli. Cifrele, la începutul anului, au arătat că suntem mult departe de ce promiseseră în buget. Nu aveau sub nicio formă veniturile să le poată acoperi. Toată lumea a început să se revolte, și din zona economică, dar și oameni în stradă am văzut pe urmă, și atunci au trebuit să spună că acea ordonanță a austerității ar rezolva pe ici-colo unele lucruri”.

„Nici acum nu aveam un impact bugetar cum că ce s-ar fi întâmplat dacă o avem în vigoare de o lună și ceva, nu s-a întâmplat absolut nimic. Pentru că oricât de multe te-ai împrumuta, că de fapt ei asta fac în continuare, iată că tot nu reușesc să acopere cât de mult au ei de cheltuit, că nu își pun problema de fapt să aducă venituri la buget așa cum de fapt ar trebui să facă de la bun început, să crească veniturile în așa fel încât în egală măsură să existe și de unde să poți să cheltuiești, așa cum și-ar face fiecare un buget în familie, or de la an la an noi ne îndepărtăm totuși de crizele pe care guvernele Ciolacu-Ciucă le tot invocă în apărarea lor pentru starea economiei”, a adăugat Simona Spătaru.