Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 și la Primăria Generală a Capitalei, a prezentat o parte dintre măsurile pe care intenționează să le ia, dacă va câștiga alegerile, pentru a rezolva problema traficului din București. Băluță a dat asigurări că va găsi banii necesari și nu se va plânge de greaua moștenire și a dat exemplu ceea ce a făcut în Sectorul 4.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Soluțiile lui Băluță la problema traficului

„Realitatea e că sunt mai mulți factori care au dus la această situație dramatică a traficului. Există anumite măsuri ce au legătură cu conceptul de dezvoltare a orașului, pe care le voi aborda în a doua parte, și există niște lucruri pe care urgent le putem face.

Sunt unele simple, care presupun eliberarea benzii întâi de circulație de mașinile parcate cum sunt parcate, restrângerea șantierelor, eliberarea trotuarelor.

Mai vorbim apoi despre finalizarea lui A0, Șoseaua de Centură, drumurile radiale și despre un lucru care acum lucrez: închiderea inelului median”, a declarat candidatul PSD.

Băluță a precizat apoi că va colabora cu celelalte instituții, inclusiv cu Guvernul, pentru finalizarea acestor proiecte: „Am spus mereu că la aceste alegeri e vorba despre leadership, administrație, nu despre politic, despre abilitățile pe care un individ le are”.

Băluță: N-o să mă plâng de greaua moștenire

Întrebat dacă va lua și măsuri nepopulare pentru a mai degaja problema traficului, Daniel Băluță a răspuns: „Nu-mi doresc să fiu autocrat și propunerile pe care le voi avea, după ce voi discuta cu specialiștii, asta se va întâmpla foarte repede, le vom supune consultării populare. Fără a lucra în echipă cu oamenii e imposibil să impunem orice fel de decizie. (…) Cred că nu e o idee bună să venim cu măsuri în forță fără să avem girul oamenilor”.

Daniel Băluță a mai afirmat că va găsi bani și pentru a asigura locuri de parcare la tot mai multele mașini din București: „Da, există această capacitate, am demonstrat-o în Sectorul 4. Abilitățile manageriale pe care le am mă vor determina să nu mă plâng de greaua moștenire și să găsesc soluții, astfel încât să fac, nu să mă plâng”.