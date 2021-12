Sorin Cîmpeanu: În școli au stat șase luni 1,3 milioane de teste invazive nefolosite. Toată lumea a solicitat public achiziția de teste de salivă, iar acum că au venit se spune că e complicată și testarea aceasta... (VIDEO)

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a amintit că până la achiziționarea testelor pe bază de salivă au existat în școli 1,3 milioane de teste invazive, însă vreme de șase luni de zile au fost folosite doar 2% dintre acestea.

„După ce au venit aceste teste în școli, toți cei care le-au solicitat, fie că vorbim de profesori, de părinți, de elevi, au început să spună că e complicat și testarea aceasta…”, a punctat oficialul, miercuri seară, pe B1 TV, la „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire.

Întrebat ce a spus dr. Adriana Pistol, directorul Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile, despre testele pe bază de salivă, ministrul Educației a explicat: „A spus că aceste teste oferă doar o presortare, că ele nu sunt raportabile în CoronaForms și trebuie să fie confirmate prin teste PCR”.

„Au fost în școli 1.300.000 de teste, din care s-au folosit 2%, 2% vreme de șase luni, deci aceste teste au fost refuzate motivându-se că sunt invazive, fiind teste normale cu exudat faringian sau nazal. Atunci, dacă cele invazive au fost respinse, șase luni au stat 1.300.000 de teste în școli nefolosite, după care au fost redirecționate, s-a solicitat public de toată lumea achiziția de teste non-invazive pe bază de salivă. După ce au venit aceste teste în școli, toți cei care le-au solicitat, fie că vorbim de profesori, de părinți, de elevi, au început să spună că e complicat și testarea aceasta… Vă las pe dumneavoastră să apreciați”, a fost mesajul lui Sorin Cîmpeanu.

Miniștrii Educației și Sănătății, Sorin Cîmpeanu și Alexandru Rafila, au realizat și un ghid video despre utilizarea acestor teste.

Anterior, el precizase că a solicitat un grafic de livrare a testelor de salivă, având în vedere că ar fi fost livrate 2,4 milioane, o cantitate care nu acoperă nici măcar necesarul din ziua de luni.

„Avem o instrucțiune a ministrului Sănătății care spune că testarea se face de două ori pe săptămână. Avem 3.250.000 de beneficiari, preșcolari, elevi și personal din învățământ. Am avut 6,5 milioane de teste, exact pentru două testări într-o săptămână. Am înțeles că s-au mai livrat încă 2,4 milioane care nu ajung pentru testarea din ziua de luni, 13 decembrie, darămite pentru joi, deci tocmai de aceea am solicitat un grafic de livrare ca să știm că avem teste și că se aplică hotărârea CNSU. (…) Ministerul Educației interacționează cu IGSU, IGSU le livrează la Ministerul Educației prin inspectoratele școlar județene”, a explicat oficialul.