Sorin Grindeanu iese din nou la atac. Șeful PSD cere o analiză a măsurilor de austeritate luate de Ilie Bolojan (VIDEO)

Sorin Grindeanu s-a săturat de laudele lui Ilie Bolojan cu privire la cum a salvat el România cu măsurile de austeritate. Șeful PSD cere o analiză a efectelor măsurilor impuse de premier.

Grindeanu cere analiza efectelor măsurilor lui Bolojan

Sorin Grindeanu a anunțat că a solicitat o evaluare detaliată privind modul în care modificările fiscale au influențat încasările bugetare. Șeful PSD nu e convins că vreo măsură de austeritate a făcut vreun bine.

„Am cerut colegilor mei să fac o analiză mai mare asupra impactului modificărilor legislative, asupra veniturilor. Am văzut în această perioadă diverse puncte de vedere. Unele care spuneau că a fost un impact pozitiv în sensul că s-a colectat mult mai bine, altele care spun că din contră, chiar dacă am crescut, de exemplu, TVA, încasările n-au fost pe măsura creșterii acestor cote. Această situație necesită o analiză riguroasă și transparentă.”, a explicat liderul PSD.

Șeful PSD nu vrea să mai audă de tăieri

Sorin Grindeanu se opune și tăierilor anunțate de Ilie Bolojan. Grindeanu anunță că partidul său nu va vota sub nicio formă tăierea salariilor din MAI, sănătate sau învățământ propusă de premierul ca modalitate de reducere a cheltuielilor.

„Dacă există un agreement pe amendamentul PSD care dă posibilitatea primarilor să își gestioneze cum reduc cheltuielile. Avem o decizie luată, cum că nu susținem tăieri de salarii și reduceri de cheltuieli.

Nu s-a discutat nimic, nu s-a intrat pe amănunte, punctul de vedere al PSD este că nu vom susține aceste tăieri de salarii. Eu nu consider că sunt reforme ci reduceri de cheltuieli. E o discuție să se accepte măsurile de creștere economică susținute de noi. Administrația locală, centrală și relansare se vor adopta la pachet.”, a spus Sorin Grindeanu.