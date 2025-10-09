Diana Șoșoacă, în Parlamentul European. a generat, miercuri un nou val de controverse la Strasbourg. În timpul unei intervenții, aceasta a acuzat Uniunea Europeană că ignoră corupția și rețelele de crimă organizată din România, iar la finalul discursului, i-a urat „La mulți ani” Ursulei von der Leyen și lui Vladimir Putin.

„Este foarte interesant ceea ce se întâmplă, colegul meu de la Patrioții are dreptate: toată lumea a contribuit la dezastrul din Haiti și nu i-a păsat nimănui. Este foarte departe și nu văd cum vă veți putea implica, pentru că orice sancțiune, orice amenințare nu contează. În schimb, ați putea să vă implicați aici, în Uniunea Europeană, în România, unde avem grupuri infracționale organizate care omoară oameni în fiecare zi pe străzile României.

Avem fetițe care sunt luate și prostituate. Avem nenumărați oameni băgați în închisoare pe nedrept. Poliția și jandarmeria, în loc să ancheteze aceste cazuri, sunt puse de către ministrul de interne și ministrul justiției să îi înregistreze 24 de ore din 24 pe politicienii, parlamentarii și europarlamentarii incomozi, să le facă dosare penale pentru orice opinie și pentru orice live pe care îl fac.

Apropo, azi e ziua Ursulei von der Leyen. Să-i spunem „La mulți ani” și lui ieri. La mulți ani!”, a spus Șoșoacă, în Parlamentul European.

Declarațiile ei au fost întâmpinate cu rumoare în sală, mulți europarlamentari considerând momentul un gest provocator și nepotrivit contextului diplomatic.

De ce o acuză Diana Șoșoacă pe Ursula von der Leyen

La scurt timp după intervenția din plen, Diana Șoșoacă a publicat și un mesaj pe rețelele sociale, în care o atacă direct pe președinta Comisiei Europene.

„Doamnă von der Leyen, funcția pe care o ocupați ar fi trebuit să vă facă un model de demnitate, nu un exemplu de corupție și dispreț față de popoarele Europei”, a menționat Șoșoacă.

Aceasta a acuzat-o pe Ursula von der Leyen că ar fi trădat principiile fundamentale ale Uniunii Europene, devenind „simbolul minciunii politice, corupției și al abuzului de putere”.

„Vă doresc să trăiți suficient de mult încât să înțelegeți cât rău ați făcut, dar să și plătiți pentru ce ați făcut. Istoria nu uită și nu iartă pe nimeni.”

Ce acțiuni a demarat Parchetul General împotriva Dianei Șoșoacă

Potrivit unui comunicat transmis de Parchetul General al României, instituția a solicitat ridicarea imunității europarlamentarului Diana Șoșoacă pentru a permite urmărirea penală într-un dosar complex ce vizează 11 infracțiuni grave.

Printre acuzațiile formulate se numără:

4 infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal (art. 205 alin. 1 Cod penal);

4 infracțiuni de promovare a cultului persoanelor condamnate pentru genocid, crime de război și crime împotriva umanității, conform OUG nr. 31/2002;

Promovarea ideilor și doctrinelor antisemite, prevăzută de Legea nr. 157/2018;

Negarea și minimalizarea Holocaustului;

Ultraj, conform art. 257 Cod penal.

Solicitarea Parchetului General urmează să fie analizată de Comisia juridică a Parlamentului European, care va emite un raport privind ridicarea imunității. Ulterior, plenul va vota dacă Diana Șoșoacă poate fi anchetată penal.