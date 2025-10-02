B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Igiena mâinilor îi protejează pe copii de viroze și infecții. Cum poate un gest simplu să prevină îmbolnăvirile

Igiena mâinilor îi protejează pe copii de viroze și infecții. Cum poate un gest simplu să prevină îmbolnăvirile

Iulia Petcu
02 oct. 2025, 21:16
Igiena mâinilor îi protejează pe copii de viroze și infecții. Cum poate un gest simplu să prevină îmbolnăvirile
A Southeast Asian female kid wash her hands at the lavatory to prevent virus and germs
Cuprins
  1. Cum ajung virusurile la copii
  2. Cât de des este recomandată spălarea mâinilor
  3. Este suficientă apa cu săpun

Odată cu revenirea celor mici în colectivități, medicii au observat o creștere semnificativă a cazurilor de viroze și infecții respiratorii, iar în multe situații, principala cauză este igiena deficitară, în special lipsa spălatului corect pe mâini. Un gest simplu, care durează câteva secunde, poate preveni milioane de îmbolnăviri anual, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății.

Cum ajung virusurile la copii

În această perioadă, virozele sezoniere sunt cele mai frecvente afecțiuni în rândul copiilor. Acestea se transmit rapid în spații aglomerate, prin particulele eliminate prin tuse, strănut sau chiar în timpul vorbitului. Virusurile nu rămân doar în aer, ci se depun și pe suprafețe precum jucării, mese de lucru sau obiecte comune. Copilul sănătos atinge aceste obiecte, iar apoi își duce mâna la gură sau nas, facilitând transmiterea.

Pe lângă viroze, enterovirozele – cunoscute și sub denumirea de gastroenterite virale – sunt frecvent întâlnite în grădinițe și școli. Acestea pot apărea prin contact direct cu o persoană infectată sau prin consumul de alimente manipulate fără respectarea igienei. Specialiștii subliniază că un simplu obicei, precum spălatul corect al mâinilor, ar putea limita semnificativ astfel de îmbolnăviri.

Cât de des este recomandată spălarea mâinilor

Medicul pediatru Ioana Stavrositu atrage atenția că spălarea mâinilor este primul pas de apărare nu doar împotriva răcelilor, ci și a unor boli mai grave, precum hepatita A, meningita sau bronșita. „Nu e nevoie să numărăm, dar în medie de 5–7 ori pe zi. Cel mai important este să prindem momentele de risc: înainte de fiecare masă sau gustare, după folosirea toaletei, după joacă afară sau contact cu animale”, spune medicul, potrivit Click.ro. 

Deși igiena este esențială, medicii avertizează și asupra excesului. Folosirea constantă a săpunurilor agresive poate irita pielea delicată a copiilor, motiv pentru care sunt indicate formule blânde, fără parfum.

Este suficientă apa cu săpun

În cele mai multe situații, apa și săpunul obișnuit sunt suficiente pentru o igienă corectă. Contează însă tehnica: spălarea trebuie să dureze cel puțin 20 de secunde și să acopere întreaga suprafață a mâinilor, inclusiv spațiile dintre degete și unghii. Organizația Mondială a Sănătății recomandă chiar mici trucuri pentru copii, precum fredonarea unui cântecel scurt sau numărarea până la 20, pentru a respecta timpul minim necesar.

Prin aceste măsuri simple, părinții și educatorii pot contribui semnificativ la reducerea îmbolnăvirilor sezoniere în colectivități.

Tags:
Citește și...
Kelemen Hunor: Guvernul, până acum, n-a făcut nicio reformă. În România, nivelul de încredere nici nu se poate măsura, așa de jos e / AUR crește în sondaje făcând nimic
Politică
Kelemen Hunor: Guvernul, până acum, n-a făcut nicio reformă. În România, nivelul de încredere nici nu se poate măsura, așa de jos e / AUR crește în sondaje făcând nimic
Guvernul repune pe agendă proiectul privind cumulul pensiei cu salariul. Ce schimbări aduce Pachetul 3 de reforme
Economic
Guvernul repune pe agendă proiectul privind cumulul pensiei cu salariul. Ce schimbări aduce Pachetul 3 de reforme
Ilie Bolojan, discurs cu ocazia Zilei Unității Germane: „Germania este principalul partener comercial al României” (VIDEO)
Politică
Ilie Bolojan, discurs cu ocazia Zilei Unității Germane: „Germania este principalul partener comercial al României” (VIDEO)
Nicușor Dan, la Copenhaga. Ce s-a discutat la summitul liderilor UE: „Cea mai mare parte a discuțiilor s-a concentrat pe acel plan de acțiune” (VIDEO)
Politică
Nicușor Dan, la Copenhaga. Ce s-a discutat la summitul liderilor UE: „Cea mai mare parte a discuțiilor s-a concentrat pe acel plan de acțiune” (VIDEO)
Apartamentul din Dubai al lui Traian Preoteasa, șeful CFR Călători, închiriat de Ministerul Muncii cu 30.000 de euro
Politică
Apartamentul din Dubai al lui Traian Preoteasa, șeful CFR Călători, închiriat de Ministerul Muncii cu 30.000 de euro
Raportul privind dosarul lui Călin Georgescu, discutat de Nicușor Dan cu liderii europeni: „O să prezint materialul pe care procurorul general l-a făcut public”
Politică
Raportul privind dosarul lui Călin Georgescu, discutat de Nicușor Dan cu liderii europeni: „O să prezint materialul pe care procurorul general l-a făcut public”
Ionuț Moșteanu explică necesitatea adoptării legilor apărării. Ministrul speră să intre în vigoare rapid
Politică
Ionuț Moșteanu explică necesitatea adoptării legilor apărării. Ministrul speră să intre în vigoare rapid
România a vândut în Ungaria energia la un leu pe megawatt-oră, dar a cumpărat cu 2500 de lei / Explicația ministrului Energiei
Politică
România a vândut în Ungaria energia la un leu pe megawatt-oră, dar a cumpărat cu 2500 de lei / Explicația ministrului Energiei
Ministrul Finanțelor: „Nu avem în plan, în acest moment, o creștere a taxelor”
Politică
Ministrul Finanțelor: „Nu avem în plan, în acest moment, o creștere a taxelor”
Alexandru Rogobete a anunțat o serie de măsuri care vor fi luate în spitalele din țară, după dezastrul de la Iași. Despre ce este vorba
Politică
Alexandru Rogobete a anunțat o serie de măsuri care vor fi luate în spitalele din țară, după dezastrul de la Iași. Despre ce este vorba
Ultima oră
21:31 - Schimbare majoră în Piața Victoriei. Șoferii care nu respectă acest marcaj galben vor fi amendați pe loc (FOTO)
21:21 - Cu ce problemă se confruntă Aris Eram: „De când sunt mic”. Tânărul a slăbit aproape 10 kilograme
21:20 - Kelemen Hunor: Guvernul, până acum, n-a făcut nicio reformă. În România, nivelul de încredere nici nu se poate măsura, așa de jos e / AUR crește în sondaje făcând nimic
20:40 - Câți lei a dat Elena pe rochia pe care a purtat-o la botezul fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a atras toate privirile (FOTO)
20:36 - Pasiunea secretă a Prințesei Diana. Ce obișnuia să strecoare în palat fără ca nimeni să știe
20:16 - Guvernul repune pe agendă proiectul privind cumulul pensiei cu salariul. Ce schimbări aduce Pachetul 3 de reforme
20:03 - Anda Adam, surprinsă cu un obicei dezgustător: Ce face artista când crede că nu o vede nimeni
19:53 - Femeile cu operații estetice au intrat în vizorul lui Kim Jong Un. Ce pedepse riscă
19:43 - Glume pe seama lui Trump între Macron și alți doi lideri europeni: „Ar trebui să ne ceri scuze” (VIDEO)
19:37 - Ilie Bolojan, discurs cu ocazia Zilei Unității Germane: „Germania este principalul partener comercial al României” (VIDEO)