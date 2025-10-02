Odată cu revenirea celor mici în colectivități, medicii au observat o creștere semnificativă a cazurilor de viroze și infecții respiratorii, iar în multe situații, principala cauză este igiena deficitară, în special lipsa spălatului corect pe mâini. Un gest simplu, care durează câteva secunde, poate preveni milioane de îmbolnăviri anual, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății.

Cum ajung virusurile la copii

În această perioadă, virozele sezoniere sunt cele mai frecvente afecțiuni în rândul copiilor. Acestea se transmit rapid în spații aglomerate, prin particulele eliminate prin tuse, strănut sau chiar în timpul vorbitului. urile nu rămân doar în aer, ci se depun și pe suprafețe precum jucării, mese de lucru sau obiecte comune. Copilul sănătos atinge aceste obiecte, iar apoi își duce mâna la gură sau nas, facilitând transmiterea.

Pe lângă viroze, enterovirozele – cunoscute și sub denumirea de gastroenterite virale – sunt frecvent întâlnite în grădinițe și școli. Acestea pot apărea prin contact direct cu o persoană infectată sau prin consumul de alimente manipulate fără respectarea igienei. Specialiștii subliniază că un simplu obicei, precum spălatul corect al mâinilor, ar putea limita semnificativ astfel de îmbolnăviri.

Cât de des este recomandată spălarea mâinilor

Medicul pediatru Ioana Stavrositu atrage atenția că spălarea mâinilor este primul pas de apărare nu doar împotriva răcelilor, ci și a unor boli mai grave, precum hepatita A, meningita sau bronșita. „Nu e nevoie să numărăm, dar în medie de 5–7 ori pe zi. Cel mai important este să prindem momentele de risc: înainte de fiecare masă sau gustare, după folosirea toaletei, după joacă afară sau contact cu animale”, spune medicul, potrivit Click.ro.

Deși igiena este esențială, medicii avertizează și asupra excesului. Folosirea constantă a săpunurilor agresive poate irita pielea delicată a lor, motiv pentru care sunt indicate formule blânde, fără parfum.

Este suficientă apa cu săpun

În cele mai multe situații, apa și săpunul obișnuit sunt suficiente pentru o igienă corectă. Contează însă tehnica: spălarea trebuie să dureze cel puțin 20 de secunde și să acopere întreaga suprafață a mâinilor, inclusiv spațiile dintre degete și unghii. recomandă chiar mici trucuri pentru copii, precum fredonarea unui cântecel scurt sau numărarea până la 20, pentru a respecta timpul minim necesar.

Prin aceste măsuri simple, părinții și educatorii pot contribui semnificativ la reducerea îmbolnăvirilor sezoniere în colectivități.