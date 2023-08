Ștefan Pălărie (USR) crede că Guvernul n-are nicio șansă să negocieze deficitul la Bruxelles: Oare în care dintre limbile de circulație internațională va vorbi dl Ciolacu? (VIDEO)

Senatorul USR Ștefan Pălărie nu crede că guvernanții vor reuși să convingă reprezentanții Comisiei Europene să accepte ridicarea țintei de pe acest an, dat fiind că ei din PNRR și se duc practic cu temele nefăcute. Ștefan Pălărie s-a arătat și curios să afle în ce limbă de circulație internațională va vorbi la Bruxelles premierul Marcel Ciolacu, președintele PSD.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin pe B1 TV.

Ciolacu vrea să negocieze la Bruxelles deficitul bugetar asumat de România

Ținta de deficit bugetar asumată pe anul acesta este de 4,4%, numai că șansele să ne încadrăm în ea sunt aproape nule chiar și dacă Guvernul Ciolacu va impune măsuri fiscale și reduceri de cheltuieli de la 1 septembrie. În acest context, guvernanții vor să meargă la Bruxelles să negocieze cu reprezentanții Comisiei Europene ridicarea acestei ținte de deficit.

„Orice stat care își încalcă ce și-a asumat, respectiv deficitul noi ne-am asumat 4,4 pe ESA și 4,4 pe cash, în mometul acela, automat, Comisia declanșează suspendarea fondurilor europene. (…)

Am avut discuții cu Comisia și este normal să am aceste discuții, dar nu am convenit (…). În acest moment, România are asumat, printr-un acord, 4,4% deficit. Se va discuta. Ce este foarte greu de acceptat, din punctul meu de vedere, avem o stabilitate macroeconomică, România suportă un deficit de 6,2% în acest moment și suportă încă plățile care acoperă împrumuturile făcute, de aproape 50% din PIB, datoria publică (…) România poate să facă și 4,4, dar este «operație reușită, pacientul mort»”, recent premierul Marcel Ciolacu, președintele PSD.

Cum vede Ștefan Pălărie (USR) negocierile dintre Guvernul Ciolacu și Comisia Europeană pe tema deficitului

Însă senatorul USR Ștefan Pălărie nu le dă prea multe șanse de reușită guvernanților.

„Cred că dl Ciolacu împreună cu echipa vor merge acolo și – nu știu în care dintre limbile de circulație internațională pe care dl Ciolacu le vorbește, probabil din mâini – vor încerca să explice că n-au făcut mai nimic (…) în privința reformelor. Oamenii vor spune: „bun, veniți aici să cereți o nouă păsuire, amânare, tergiversare. Haideți să luăm din toate reformele promise, care față de alte decenii ale istoriei României sunt recompensate cu fonduri din PNRR, câte ați reușit să faceți? Ați apucat să faceți 75%?”, „Nu”, „50%?”, „Nu”, „Un 25% măcar ceva important să raportăm”? „Nu”, „Măcar aia cu pensiile speciale, ați făcut ceva?”, „Nu”.

Efectiv încerc să-mi imaginez acest dialog și nu pot să-mi dau seama cum reprezentanții Comisiei Europene pot să-i ia pe reprezentanții acestui onor guvern cât de cât serios, când mai degrabă răspunsurile lor vor fi „ne vom ocupa”. Bun, dar cu reforma pensiilor speciale, reforma salarizării, reforma sistemului integrat de pensii ați făcut ceva?”, a declarat Ștefan Pălărie.

Acesta a mai precizat că probabil guvernanții știu că nu au nicio șansă la Bruxelles, dar tot merg să discute ca să arate că fac ceva.