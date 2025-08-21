Stelian Bujduveanu, despre problema apei calde, în București: „Astăzi, ar trebui să fie rezolvată problema”

Stelian Bujduveanu, , a vorbit, joi, despre problema apei calde, cu care se confruntă bucureștenii deja de patru zile.

a anunțat că în cursul zilei de joi ar trebui ca lucrurile să revină la normal, deoarece CET Progresu a fost repornit. Într-adevăr, estimările sunt pentru ziua de vineri, însă joi a început încărcarea sistemului.

Stelian Bujduveanu: „Cei de la ELCEN au început să încarce în sistem”

Bujduveanu a făcut anunțul, conform căruia cetățenii bucureșteni vor beneficia din nou de apă caldă. Aceasta a fost sistată, după ce, în urmă cu câteva zile, s-a produs o avarie majoră la o conductă din sectorul 3 al Capitalei.

„S-a repornit CET Progresu, ştiţi avaria care a avut loc în Sectorul 3 pe Mihai Bravu, a fost o avarie foarte mare pe o conductă de 1 metru diametru, una dintre cele mai mari conducte pe care le avem la nivel de reţea principală. Cei de la ELCEN au repornit instalaţia, vorbim de CET Progresu, şi au început să încarce în sistem. Încarcă destul de încet, am vorbit cu ei azi dimineaţă, încarcă destul de încet pentru că le este frică să nu plesnească în altă parte şi atunci încărcarea cu apă a sistemului, fiind o reţea foarte mare, trebuie să fie făcută mai lent decât ne aşteptam. Promisiunea era de o zi să fie apă deja la parametri mari în tot Bucureştiul, dar astăzi, la nivelul încărcării, ar trebui să fie rezolvată problema”, a afirmat Bujduveanu în Parcul Herăstrău, informează citând agerpres.

Câte blocuri au fost afectate

Potrivit informațiilor, peste 5.100 de blocuri au fost afectate din cauza avariei care s-a produs. Inițial, atunci când au început problemele, s-a discutat despre faptul că defecțiunea se va rezolva în decursul acelei zile. Din păcate, lucrurile au fost ceva mai complicate și, iată, la patru zile distanță, aproape 60% din imobile se confruntă cu lipsa apei calde.