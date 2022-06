Stelian Tănase: PNL așteaptă tot de la Cotroceni. Dacă Iohannis doarme, și siesta la el e o religie, nu se întâmplă nimic / Pe sub masă, PNL și PSD se înțeleg perfect, își impart prada (VIDEO)

Stelian Tănase a susținut sâmbătă, pentru B1 TV, că PNL nu prea are reacție la ieșirile PSD împotriva sa deoarece s-a obișnuit să primească indicații ce să facă de la președintele Klaus Iohannis. Or Iohannis are treabă: mai mult doarme. Tănase a mai spus că PSD e prima voce în coaliție, are inițiativă, iar discursul liderului Marcel Ciolacu chiar s-a radicalizat. Oricum, a mai afirmat acesta, multe dintre certurile din coaliție sunt mai mult de ochii lumii. În fapt, PSD și PNL se înțeleg perfect la împărțirea prăzii, a mai susținut Stelian Tănase.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Special B1”, moderată de Nadia Ciurlin pe B1 TV.

Tănase, despre dependența PNL-ului de Iohannis

„Unele din așa-zisele conflicte sunt strict mediatice și pentru electoratul propriu. Unele conflicte sunt simulate, nu toate ieșirile nervoase ale lui Ciolacu, sau… din PNL nu mai iese nimeni. A mai ieșit Rareș Bogdan, dar pe el nu-l mai crede nimeni, a mai ieșit și premierul Ciucă și , dar nu crede nimeni, nu e carismatic deloc, nu comunică”, a susținut Tănase.

Întrebat de ce sunt atât de timizi PNL-iștii în relația cu PSD-iștii, acesta a răspuns: „E o bună discuție, că ar trebui să se dezmeticească. Sunt complet ecranați de mesajele trimise de PSD, nu au reacție și cred că în principal cauza e la Iohannis. Să explic… nu e teoria că ”Putin e de vină dacă plouă, Putin e de vină dacă e vineri, Putin e de vină dacă nu se aprinde noctura pe Giulești”. Ce vreau să spun e că PNL, de când s-a așezat sub patronajul, sub tutela lui Iohnnis, nu mai are o viață politică internă și așteapt tot de la Cotroceni. Dacă Iohannis doarme – îi place dormitul, siesta la el e o religie – nu se întâmplă nimic”.

„Sursa vine de la alegerile din 2015, dar imediat după ce Iohannis a fost ales, când PNL a luat o mare bătaie sub conducerea eminentei conducătoare politice liberale Gorghiu și atunci a apărut următoarea situație: Iohannis la putere președinte și un partid bătut măr. PSD făcuse 46%, iar Dragnea devenise deodată mare strateg electoral. De fapt, erau prostiile făcute de PN, mai curănd a fost bătut PNL decât a câștigat PSD. I-a costat și vedeți ce s-a întâmplat apoi cu PSD și Dragnea.

Dar această dependență atunci s-a născut, în acea situație în care PNL n-avea nimic, era în Opoziție și într-o situație dezastruoasă, iar la Cotroceni era un om pe care-l susținuse. Atunci s-a creat acest raport. Mai eși raportul constituțional, că în Consitituție, în ciuda aparențelor, președintele are destulă putere.

Cum pasiunea lui Iohannis nu e politica internă, PNL e parcat undeva și așteaptă vremuri mai bune, deși PNL e în cea mai dificilă situație de mai mulți ani. Această ecranare în spațiul public de către PSD cred că e foarte periculoasă și ei stau foarte prost în sondaje”, a explicat scriitorul.

Stelian Tănase: Pe sub masă, PNL și PSD se înțeleg perfect

„PSD nu e așa stăpân, dar e forța dominantă în coaliței, are inițiativă, are lucruri de spus. Chiar s-a radicalizat. Dacă ați văzut , e cu totul altfel decât acum o lună. I-a făcut ”tiriplici”. Nu-și permitea până acum.

I-a făcut cu bună știință că vrea puțin scandal să scrie presa, să arate electoratului că ei combat dușmanul dintotdeauna – PNL. Ceea ce nu e adevărat, ei pe sub masă se înțeleg perfect, își impart prada, nu au probleme în niciun județ”, a mai declarat Stelian Tănase, pentru B1 TV.