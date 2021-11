Surse: Klaus Iohannis i-a convocat la Cotroceni pe liderii PNL și PSD pentru discuții privind formarea guvernului

Președintele Klaus Iohannis i-a convocat pe liderii PNL și PSD pentru discuții privind formarea viitorului guvern. Întâlnirea ar urma să aibă loc miercuri seară, după ce aceste partide și UDMR vor fi încheiat încă o rundă de negocieri, susțin surse citate de HotNews. Discuțiile s-au blocat la numele de premier, funcție revendicată și de liberali, și de social-democrați.

PSD insistă că e îndreptățit să dea premierul

Liderii PNL și PSD urmează să discute din nou miecuri, de la ora 16.00.

Marcel Ciolacu, președintele PSD, a insistat că partidul pe care îl conduce a câștigat alegerile parlamentare din 2020, iar asta ar trebui să conteze la negocieri și să se reflecte în nou Cabinet. Acest lucru înseamnă implicit ca PSD să dea primul premierul în cazul în care chiar va fi implementat sistemul de rotativă, a mai precizat Ciolacu.

Liderul social-democraților a mai spus că Florin Cîțu, președintele PNL, nu poate ajunge din nou premier de vreme ce a fost demis prin moțiune de cenzură: „Dl Cîțu va înțelege această normalitate, că nu poate să vină în acest moment premier după ce a fost demis. Atunci, cu certitudine ne vom înțelege. De asta avem negocieri”.

Social-democrații vor stabili azi care e propunerea lor de premier.

Cîțu: Noi am votat pentru premier PNL

De partea celalaltă, liderii liberali reuniți marți seară au decis să accepte varianta premierului prin rotație, dar cu o condiție – PNL să fie primul partid care dă premierul.

„Noi am votat – premier PNL, nu am spus niciun nume. Noi am spus foarte clar – premier PNL. Vom vedea care o să fie premierul PNL, dar nu s-a supus niciun nume aseară la vot”, a declarat Cîțu, miercuri dimineață.

În replică la declarațiile lui Marcel Ciolacu, Florin Cîțu a mai afirmat: „Am auzit și eu acest argument (privind demiterea prin moțiune, n.r.), mi se pare bizar pentru că, în primul rând, o moțiune de cenzură împotriva unei singure persoane e neconstituțională și atunci eu cred că PSD vor ca niciunul din membrii Guvernului să fie în viitorul Guvern, nu prea înțeleg lucrurile acestea”.