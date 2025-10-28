B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Suveraniștii au găsit conspirații și la Catedrala Neamului. Acuzații pentru Patriarhul Daniel

Suveraniștii au găsit conspirații și la Catedrala Neamului. Acuzații pentru Patriarhul Daniel

Adrian A
28 oct. 2025, 11:45
Cuprins
  1. Catedrala Neamului, noua casă a conspirațiilor
  2. Planul pus la cale la Catedrala Neamului
  3. Motivul unei conspirații inventate
  4. Patriahul Daniel, din călău în victimă, peste noapte

Suveraniștii își schimbă discursul după cum bate vântul… sau interesele. Așa se face că au descoperit o adevărată conspirație și la Catedrala Neamului.

Catedrala Neamului, noua casă a conspirațiilor

Cu câteva zile înainte de sfințirea Catedralei Neamului, suveraniștii apaludau din toate puterile acest „moment istoric și de o înaltă pioșenie menit să unească poporul român”. Brusc, discursul s-a schimbat, iar evenimentul nu le-a mai fost pe plac.

Gelu Vișan, fost deputat PDL, fugit la partidul lui Dan Diaconescu pentru încă un mandat, acum consultant politic (numai el știe pentru cine), și devenit suveranist convins, ne explică în detaliu cum la Catedrala Neamului s-a pus la cale un plan diavolesc.

Planul pus la cale la Catedrala Neamului

„Tot ceea ce s-a întâmplat în Ziua Sfințirii Catedralei a avut un singur scop:
Să smintească momentul solem și importanța covârșitoare a Catedralei Mântuirii Neamului și să promoveze ecumenismul neomarxist!
In primul rând trebuie să știti că Statul Român, nu Patriarhia, prin serviciile secrete și în mod special SPP, capul acestei mizerii, a fost cel care a organizat tot ceea ce s-a întâmplat de Ziua Sfintirii Picturii.
Ei au gestionat invitatiile, ei au stabilit cine vine, ei au tinut oamenii afară.
SPP-ul, ca principal organizator, cu sprijinul Președintiei a coordonat toată acea mizerie.
Mă întrebam ce caută functionărimea din ministere în catedrală, ce caută tot felul de membri de partid, și am aflat:
SPP a distribuit invitațiile prin partidele politice, PSD, PNL, USR.
Ei au pus scaune în Catedrală, ei au trimis oamenii în spatele gardurilor.
– De ce?
-Dintr-un singur motiv:
Ca să creeze Discordie între Biserica Ortodoxă și Români, să Diminueze fenomenul Religios din România si să estompeze Momentul Magnific al Sfintirii Catedralei!”, scrie Gelu Vișan.

Motivul unei conspirații inventate

Tot fostul deputat ne explică detaliat motivul pentru s-a încercat „pângărirea” Catedralei Neamului.

„- De ce?
-Pentru că Biserica Ortodoxă Română este singura care nu a cedat Ecumenismului Neomarxist!
A trebuit să fie lovită in plin, în frunte cu Preafericitul Daniel, pentru a-l promova pe Bartolomeu, fix cel mai mare dușman al ortodoxiei traditionale.
Da, scopul pe care l-a avut Statul la Sfintirea Catedralei a fost clar:
1) Să creeze dezbinare între Patriarh, BOR și poporul credincios.
2) Să-l umilească pe Preafericitul Daniel și să controleze Sfântul Sinod.
3) Să diminueze importanța Sfintei Catedrale a Mânturii Neamului.
4) Toate cu un singur scop:
Să promoveze in România și în BOR ecumenismul Neomarxist!”, scrie Gelu Vișan.

Patriahul Daniel, din călău în victimă, peste noapte

Și așa ne-a lămurit Gelu Vișan cum Patriarhul Daniel a devenit victima neomarxismului chiar în Catedrala lui. Însă asta e azi. Pntru că ieri discursul era altul. Și cităm tot din Gelu Vișan.

„Daniel Preafericitul zis și Marele Alb, a fost la ordinul SPP și al lui Nicușor Dan, care a fost întâmpinat pe covorul roșu de ierarhii care ieșiseră să-l întâmpine pe Daniel și pe Bartolomeu globalist/neomarxistul.
Ceea ce s-a întâmplst azi se numește Prostitutie.
Marele Alb s-a prostituat in fața Dracilor Neomarxiști, a băgat Diavolul în Biserică și l-a pus pe rândul întîi.
Daniel Preafericit l-a vândut pe Dumnezeu pe treizeci de arginti.
Chiar și Ceaușescu ar fi invidios pe ce a făcut Daniel impreună cu SPP:
Au umilit un popor întreg, ținut cu dintii la gard.
Această Lansare de Catedrală a fost de fapt un fel de Conferintă Politică a Neomarxiștilor.
Ne-a vândut Daniel necredincioșilor. Va continua, va dori să vândă și ortodoxia străbună?
Se pare că da:
– Ne-a umilit și ne-a vândut!”, scria, doar cu o zi înainte, fostul deputat democrat-liberal, actual suveranist.
