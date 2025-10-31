B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Tanczos Barna, despre legea pensiilor speciale: „Se poate. Trebuie să ieșim din acest scenariu de foarte multă comunicare și foarte puțină administrație”

Tanczos Barna, despre legea pensiilor speciale: „Se poate. Trebuie să ieșim din acest scenariu de foarte multă comunicare și foarte puțină administrație”

Elena Boruz
31 oct. 2025, 08:00
Tanczos Barna, despre legea pensiilor speciale: „Se poate. Trebuie să ieșim din acest scenariu de foarte multă comunicare și foarte puțină administrație”
Sursa foto: Tanczos Barna / Facebook
Cuprins
  1. Ce a declarat Tanczos Barna despre legea pensiilor speciale
  2. Cât ar costa lipsa reformei, în ceea ce privește pensiile magistraților
  3. Barna:„ Putem găsi o variantă de compromis”

Tanczos Brana, vicepremierul României, făcut, joi, declarații cu privire la pensiile speciale. Acest subiect a stârnit foarte multă controversă în mediul public, iar vicepremierul a oferit lămuriri în acest sens.

Conform acestuia, în aproximativ patru săptămâni, legea va fi gata. Este, însă, nevoie de „determinare și de voință politică pentru a face acest lucru”.

Ce a declarat Tanczos Barna despre legea pensiilor speciale

Vicepremierul a precizat că până în data de 28 noiembrie, noua lege a pensiilor speciale ar putea fi adoptată. Pe de altă parte, acesta a mărturisit că este nevoie de mai multă muncă și mai puțină vorbărie.

„Se poate – o putem face în 4 săptămâni. Este nevoie doar de o decizie, de determinare și de voință politică pentru a face acest lucru. Trebuie să ieșim din acest scenariu de foarte multă comunicare și foarte puțină administrație. Acesta este riscul cel mai mare: să vorbim mai mult, să facem mai multă politică decât muncă efectivă în administrație – și centrală și locală, pentru că investițiile trebuie continuate, reformele trebuie finalizate și noi asta propunem în Coaliție de fiecare dată”, a precizat Tanczos Barna, la Digi24.

Cât ar costa lipsa reformei, în ceea ce privește pensiile magistraților

„S-ar putea să ne coste peste 200 de milioane de euro dacă nu facem această reformă cu pensiile magistraților și nu suntem departe de o decizie corectă, acceptată și de magistrați, acceptată și de Ministerul Public. Se poate!”, a adăugat vicepremierul.

Barna:„ Putem găsi o variantă de compromis”

De asemenea, Tanczos Barna a explicat temele care se află în discuție. În plus, acesta a declarat că se poate găsi o „variantă de compromis”, atât cu magistrații, cât și cu Parlamentul, Guvernul și la nivelul Președinției. Barna a spus că președintele Nicușor Dan a avut deja discuții cu magistrații pe acest subiect.

„Au fost proceduri unde nu s-a respectat termenul de 30 de zile și au trecut de Curte. În trecut, nu acum. Este și motivul pentru care probabil cei care s-au ocupat de procedură n-au ținut neapărat cont de 30 de zile, pentru că au fost situații când a trecut de Curte printr-o altă procedură, cu un termen mai redus. Dar sunt două teme discutate: 70% sau 75% pensie față de ultimul salariu și 10 ani sau 15 ani de tranziție până la pensionare. Nu e un capăt de țară, ne putem înțelege. Putem găsi o variantă de compromis și cu magistrații, și cu Parlamentul, și cu Guvernul, și la nivelul Președinției, pentru că și domnul președinte a avut dialog cu magistrații pe aceste teme. Însă trebuie să ne mișcăm repede”, a mai spus Barna.

Tags:
Citește și...
Ilie Bolojan, despre neîncrederea românilor în clasa politică: „Le dau dreptate. Dacă n-am fi încercat de multe ori să îi păcălim, percepția ar fi fost diferită”
Politică
Ilie Bolojan, despre neîncrederea românilor în clasa politică: „Le dau dreptate. Dacă n-am fi încercat de multe ori să îi păcălim, percepția ar fi fost diferită”
Ilie Bolojan a vorbit despre demisie: „Am încercat să evit conflictele”. Ce a declarat premierul României
Politică
Ilie Bolojan a vorbit despre demisie: „Am încercat să evit conflictele”. Ce a declarat premierul României
Sorin Grindeanu, despre majorarea salariului minim pe economie: „Nu trebuie să vorbim numai dintr-o perspectivă, cea a patronilor. Oamenii trebuie să aibă salarii decente”
Politică
Sorin Grindeanu, despre majorarea salariului minim pe economie: „Nu trebuie să vorbim numai dintr-o perspectivă, cea a patronilor. Oamenii trebuie să aibă salarii decente”
Ilie Bolojan a dezvăluit câteva detalii despre retragerea trupelor americane din România: „Am fost informați cu două zile înainte”
Politică
Ilie Bolojan a dezvăluit câteva detalii despre retragerea trupelor americane din România: „Am fost informați cu două zile înainte”
Ce spune Ciprian Ciucu despre candidatura sa la Primăria Capitalei și despre tensiunile din coaliție: “Mă gândesc că domnul Grindeanu nu ar vrea să-i facem ceea ce ne face dânsul nouă” (VIDEO)
Politică
Ce spune Ciprian Ciucu despre candidatura sa la Primăria Capitalei și despre tensiunile din coaliție: “Mă gândesc că domnul Grindeanu nu ar vrea să-i facem ceea ce ne face dânsul nouă” (VIDEO)
Ce salariu va avea Oana Gheorghiu, ca vicepremier al României, și cât câștiga înainte? Diferența e uriașă
Politică
Ce salariu va avea Oana Gheorghiu, ca vicepremier al României, și cât câștiga înainte? Diferența e uriașă
Cade Guvernul de mâna PSD-ului? Ce spune AUR despre jocul lui Grindeanu
Politică
Cade Guvernul de mâna PSD-ului? Ce spune AUR despre jocul lui Grindeanu
Ilie Bolojan, mesaj la 10 ani de la tragedia din Colectiv. Premierul lansează săgeți către PSD: „Soluția nu este să stai pe margine și să arunci cu pietre de frica sondajelor”
Politică
Ilie Bolojan, mesaj la 10 ani de la tragedia din Colectiv. Premierul lansează săgeți către PSD: „Soluția nu este să stai pe margine și să arunci cu pietre de frica sondajelor”
O nouă lovitură pentru Călin Georgescu. Decizia Tribunalului București este definitivă!
Politică
O nouă lovitură pentru Călin Georgescu. Decizia Tribunalului București este definitivă!
Câți bani au costat deplasările lui Ilie Bolojan, în anul 2025? Unde a zburat premierul cu avionul și care a fost cea mai costisitoare vizită
Politică
Câți bani au costat deplasările lui Ilie Bolojan, în anul 2025? Unde a zburat premierul cu avionul și care a fost cea mai costisitoare vizită
Ultima oră
09:18 - Radu Miruță vrea reguli clare pentru Airbnb și Booking. Ce taxe vor plăti proprietarii
09:15 - Ilie Bolojan, despre neîncrederea românilor în clasa politică: „Le dau dreptate. Dacă n-am fi încercat de multe ori să îi păcălim, percepția ar fi fost diferită”
09:07 - SUA reduc trupele militare și din Bulgaria, Ungaria și Slovacia, începând din luna decembrie. Câți soldați americani vor fi retrași în total
08:38 - Regele Charles impune măsuri drastice împotriva prințului Andrew. Ce rol va mai avea în monarhia britanică
08:38 - Ilie Bolojan a vorbit despre demisie: „Am încercat să evit conflictele”. Ce a declarat premierul României
08:35 - A vrut să comemoreze victimele de la Colectiv, dar a primit o amendă uriașă pentru „depășirea orei de comemorare”. Momentul filmat, care a stârnit furie pe rețelele sociale (FOTO, VIDEO)
07:29 - Sorin Grindeanu, despre majorarea salariului minim pe economie: „Nu trebuie să vorbim numai dintr-o perspectivă, cea a patronilor. Oamenii trebuie să aibă salarii decente”
00:53 - Petrecem zilnic ore în șir în fața ecranelor. Cum poți reduce eficient oboseala vizuală prin setările simple ale dispozitivelor
00:45 - Anda Adam, la cuțite cu producătorii Asia Express: „Ne-ați zăpăcit de creieri!”
00:30 - O fostă polițistă a pretins că e „vânătoare de pedofili” pentru a șantaja un bărbat care deținea fotografii indecente cu minori. Ce pedeapsă a primit femeia