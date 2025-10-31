Tanczos Brana, , făcut, joi, declarații cu privire la pensiile speciale. Acest subiect a stârnit foarte multă controversă în mediul public, iar vicepremierul a oferit lămuriri în acest sens.

Conform acestuia, în aproximativ patru săptămâni, legea va fi gata. Este, însă, nevoie de „determinare și de voință politică pentru a face acest lucru”.

Ce a declarat Tanczos Barna despre legea pensiilor speciale

Vicepremierul a precizat că până în data de 28 noiembrie, noua lege a pensiilor speciale ar putea fi adoptată. Pe de altă parte, acesta a mărturisit că este nevoie de mai multă muncă și mai puțină vorbărie.

„Se poate – o putem face în 4 săptămâni. Este nevoie doar de o decizie, de determinare și de voință politică pentru a face acest lucru. Trebuie să ieșim din acest scenariu de foarte multă comunicare și foarte puțină administrație. Acesta este riscul cel mai mare: să vorbim mai mult, să facem mai multă politică decât muncă efectivă în administrație – și centrală și locală, pentru că investițiile trebuie continuate, reformele trebuie finalizate și noi asta propunem în Coaliție de fiecare dată”, a precizat Tanczos Barna, la

Cât ar costa lipsa reformei, în ceea ce privește pensiile magistraților

„S-ar putea să ne coste peste 200 de milioane de euro dacă nu facem această reformă cu pensiile magistraților și nu suntem departe de o decizie corectă, acceptată și de magistrați, acceptată și de Ministerul Public. Se poate!”, a adăugat vicepremierul.

Barna:„ Putem găsi o variantă de compromis”

De asemenea, Tanczos Barna a explicat temele care se află în discuție. În plus, acesta a declarat că se poate găsi o „variantă de compromis”, atât cu magistrații, cât și cu Parlamentul, Guvernul și la nivelul Președinției. Barna a spus că președintele Nicușor Dan a avut deja discuții cu magistrații pe acest subiect.

„Au fost proceduri unde nu s-a respectat termenul de 30 de zile și au trecut de Curte. În trecut, nu acum. Este și motivul pentru care probabil cei care s-au ocupat de procedură n-au ținut neapărat cont de 30 de zile, pentru că au fost situații când a trecut de Curte printr-o altă procedură, cu un termen mai redus. Dar sunt două teme discutate: 70% sau 75% pensie față de ultimul salariu și 10 ani sau 15 ani de tranziție până la pensionare. Nu e un capăt de țară, ne putem înțelege. Putem găsi o variantă de compromis și cu magistrații, și cu Parlamentul, și cu Guvernul, și la nivelul Președinției, pentru că și domnul președinte a avut dialog cu magistrații pe aceste teme. Însă trebuie să ne mișcăm repede”, a mai spus Barna.