Mihai Tatulici: Simt că oamenii și-ar dori o mișcare de stradă foarte dură, care să-i pună la punct pe nesimțiții ăștia de politicieni. Parcă miroase a praf de pușcă (VIDEO)

Mirela Ionela Achim
26 oct. 2025, 23:29
Mihai Tatulici a vorbit, pe B1 TV, despre corupția din România, jocurile PSD pe subiectul pensiilor magistraților și șansele unei mișcări de stradă. Sursa foto: Captură video - B1 TV
Cuprins
  1. Ce a zis Tatulici despre pensiile magistraților și lipsa de reacție a instituțiilor în fața corupției
  2. Ce a spus Tatulici despre o mișcare de stradă

Jurnalistul și scriitorul Mihai Tatulici a vorbit duminică, pentru B1 TV, despre corupția din România, indolența instituțiilor statului și jocurile pe care le face PSD în coaliție pe subiectul pensiilor magistraților. „Eu simt așa, în aer, o ușoară nostalgie după mișcările de stradă”, a spus Tatulici.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Ce a zis Tatulici despre pensiile magistraților și lipsa de reacție a instituțiilor în fața corupției

Comentând declarațiile lui Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD, după ce reforma pensiilor magistraților a fost declarată neconstituțională, Mihai Tatulici a afirmat: „Ăsta e un tip de discurs de acoperire finală a unei flecăreli de vreo 2 – 3 luni plină de tâmpenii, majoritatea plecate de la realitatea că au votat în coaliție, apoi sau răzgândit. Sau chiar dacă nu s-au răzgândit, par că s-au răzgândit și încep să cârâie și să mârâie”.

„Mai nou văd că a început să lucreze dl Grindeanu cu un grup de specialiști în construcția de imagine, speculând munca coaliției. Coaliția a dat greș la CCR cu pensiile magistraților, pac!, dl Grindeanu cheamă magistrații care, de fapt, sunt clienții lui. Ambele doamne (șefa CSM și șefa ICCJ) sunt clientele PSD, au făcut acolo o fraternitate și, vezi Doamne!, au găsit soluția prin care pot rezolva totuși.

Știți care e soluția? Escrocheria PSD? Le dă înapoi cinci ani, în loc de 10 sunt 15, și încă 5% din pensiile alea speciale. Adică o mită! O mită dă PSD, care va și reuși. Pensiile speciale vor cădea la CCR la următoarea intervenție, indiferent din ce parte va veni acțiunea”, a mai susținut Tatulici.

Jurnalistul a mai spus că nu-și dă seama cum de PSD-iștii se suportă unii pe alții, majoritatea răi și probabil și câțiva mai decenți, dar crede că „e vorba de mulți bani ca să reziste, cred că-și iau medicamente, iau dulciuri ca să le treacă greața”.

Banii sunt „de la noi; vorbim de corupția aia despre care am vorbit și la începutul emisiunii”.

„Furturile îngrozitoare” de azi sunt „tolerate de autorități”, care sunt „mai indolente decât Biserica Ortodoxă”. Instituțiile „lasă dracului toate să se prăbușească fără nicio problemă! Toți ăștia nu pățesc nimic, doamnă, nimic!”, a mai spus jurnalistul revoltat.

Ce a spus Tatulici despre o mișcare de stradă

Întrebat dacă PSD-iștii ar putea merge atât de departe încât să depună moțiune împotriva Guvernului din care și ei fac parte, Mihai Tatulici a răspuns: „Nu, că dacă fac asta și-au tăiat și ultima cracă pe care stau. Dacă fac asta, dacă împing obrăznicia și nesimțirea până la acest nivel și distrug coaliția, au încurcat-o!”

„Eu simt că oamenii și-ar dori o mișcare de stradă foarte puternică și foarte dură, care să pună la punct nesimțiții ăștia de politicieni care-și bat joc de viața noastră, de timpul nostru, de banii noștri și de țara noastră! Nu știu de ce, poate mă iluzionez, dar parcă, parcă miroase a praf de pușcă”, a mai afirmat jurnalistul Mihai Tatulici, pentru B1 TV.

