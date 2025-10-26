B1 Inregistrari!
Mihai Tatulici: Cea mai puternică instituție în România e corupția. Se fură în draci! În draci! (VIDEO)

Mirela Ionela Achim
26 oct. 2025, 21:56
Mihai Tatulici a vorbit, pe B1 TV, despre corupția din România, dar și despre Sorin Grindeanu și „ultima lovitură pe care o primește PSD”. Sursa foto: Captură video - B1 TV
Cuprins
  1. Ce a spus Mihai Tatulici despre corupție
  2. Ce a spus Mihai Tatulici despre Sorin Grindeanu și PSD

Jurnalistul și scriitorul Mihai Tatulici a declarat duminică, pentru B1 TV, că singura instituție care funcționează în România, și funcționează perfect, e corupția. Tatulici a mai afirmat că tot încearcă să se convingă de faptul că Sorin Grindeanu a dispărut din politică după OUG13, dar acesta „iar apare, iar apare”, iar acum a rămas singurul candidat la șefia plină a PSD. În opinia jurnalistului, aceasta este „ultima lovitură pe care o primește PSD”.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Ce a spus Mihai Tatulici despre corupție

Mihai Tatulici a susținut întâi că politicienii sigur n-au fost deranjați de huiduielile cu care au fost întâmpinați de oameni la sfințirea Catedralei Naționale, căci sunt învățați cu astfel de reacții.

„Astăzi, am cunoscut și eu un promotor al unei mișcări din astea împotriva autorității, un domn care mi-a dat și mie un manifest, să spun în emisiune că singura instituție publică din România care merge perfect în această perioadă este corupția. Doamnă, are dreptate! Pe cuvânt că are dreptate!

E cea mai puternică, cea mai serios organizată. Merge duduind în continuare. Nu vă puteți imagina cât se fură pe vremurile astea, în care noi strângem baierele pungii și scoatem banii de la pensie, din alte locuri, să completăm la bugetul de stat sărac.

Se fură în draci! În draci!”, a afirmat jurnalistul.

Acesta a repetat apoi că, în opinia sa, pe politicieni nu-i interesează ce cred cetățenii: „Ce e mai grav e că publicul știe aceste lucruri, dar nu se revoltă decât în forme din astea minore, nesemnificative și cam ridicole… Că ce să faci? Astea cu ”Free Georgescu” și alte prostii sunt niște reziduuri ale unei revolte care se estompează încet, încet. (…) Strigătele astea nu ating nici conștiința, nici bunul simț”.

Ce a spus Mihai Tatulici despre Sorin Grindeanu și PSD

„Totul e de un ridicol înfiorător. Eu tot încerc să mă conving că dl Grindeanu, de la OUG13, nu mai există în politică. Tot încerc să mă conving și iar apare, iar apare, iar apare. E foarte tenace. Nu știu pentru ce face asta. (…)

Că-i place, că nu-i place, nenorocește acest partid de tot. E ultima lovitură pe care o primește PSD ca partid nereformat. Știe și partidul, știe și el că AUR a mușcat din PSD masiv și că e o degradare spre AUR accelerată, dar… Nu mi dau seama pe ce lume trăiesc”, a mai afirmat jurnalistul Mihai Tatulici, pentru B1 TV.

