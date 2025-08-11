Titus Corlățean, despre viitorul PSD alături de PNL, USR și UDMR: „Dacă nu există respect reciproc, nu poate funcționa o coaliție de guvernare” (VIDEO)

Titus Corlățean cere ca PSD să fie respectat de ceilalți parteneri din coaliția de . Acesta este mesajul pe care liderii social-democrați l-au transmis în ultimele zile, către celelalte formațiuni, în special către USR.

Într-o intervenție în cadrul emisiunii Politica zilei, cu Ioana Constantin, senatorul , care tocmai și-a anunțat intenția de a candida la șeia PSD, a explicat cum ar trebui să se poziționeze partidul în viitor. Politicianul social-democrat a fost întrebat dacă vede viitorul PSD în opoziție, în condițiile în care a solicitat acest lucru, în urmă cu câtva timp.

„Eu am avut o poziție foarte clară și am discutat, în mai multe rânduri, în partid, înainte de o decizie finală. Din rațiuni care nu sunt doar legate de PSD, sunt legate de ansamblul situației politice, de ascensiunea unor forțe antieuropene, populiste, cu anumite manifestări de antisemitism, de extremă dreapta și de chestiuni de stabilitate a României, PSD are de făcut niște lucruri în interiorul său”, a explicat Titus Corlățean.

Potrivit spuselor sale, din opoziție, social-democrații ar fi putut susține anumite măsuri de reformă, negociate, așa cum s-a mai întâmplat în trecut. În acest sens, a dat ca exemplu guvernarea 2001 – 2004, când guvernul PSD, susținut de UDMR, din Parlament, a reușit să ducă România în NATO și în UE.

„Acesta a fost motivul pentru care am spus, o perioadă măcar, nu patru ani, putea să fie maximum un an, să trecem în opoziție, să facem lucruri care sunt firești, necesare, ca să relansăm un partid. Și cu susținere negociată, punctuală, cum a fost în 2000-2004, între PSD minoritar la guvern și UDMR în Parlament. Atunci am reușit să facem integrarea în UE și NATO. Cine mai poate face, astăzi, așa ceva? S-a putut atunci”, a mai spus Corlățean.

Cum poate funcționa actuala coaliție de guvernare

Senatorul a mai spus că această etapă este depășită. În acest context, a arătat că actuala coaliție este formată din patru partide, dintre care trei, PNL, USR și UDMR sunt de dreapta, în vreme ce PSD este singura formațiune de stânga. Or, pentru a face să funcționeze guvernarea, este nevoie de respect reciproc și oprirea criticilor și acuzațiilor referitoare la guvernarea trecută.

„Este o etapă depășită. Una din temele principale în aceste zile a fost: «cum vreți să funcționeze această coaliție de guvernare din patru partide, din trei sunt pe profil, asumat, de dreapta și un partid social-democrat, dacă nu există un respect reciproc?»”, a mai spus Titus Corlățean.

Potrivit spuselor sale, o condiție esențială pentru ca această coaliție să funcționeze este ca PSD să nu mai fie atacat pe tema guvernărilor anterioare. Senatorul PSD a subliniat că este nevoie de respect reciproc pentru ca lucrurile să funcționeze la guvernare.

„Dacă sistemic, anterior – și am avut o poziție publică foarte fermă – încetați să mai transformați PSD într-un sac de box, încetați să mai transferați asupra PSD responsabilitatea pentru nenorocirile României României din cauza guvernărilor PSD și a lui Marcel Ciolacu, de parcă dreapta nu s-a aflat la putere în aproape toți anii, și de parcă nu ar fi fost o evoluție pozitivă economic, până de curând. Or, dacă nu există respect reciproc, nici nu poate să funcționeze o coaliție de guvernare. Aceasta este o condiție esențială și a fost lansată de liderii din Kiselef către partenerii de coaliție, în principal către USR”, a mai spus Corlățean.