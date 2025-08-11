B1 Inregistrari!
Titus Corlățean nu vede cu ochi buni ascensiunea USR în coaliție: „Au fost cedări pe care PSD și PNL le-au făcut”. Ce spune despre investițiile prin Anghel Saligny (VIDEO)

Adrian Teampău
11 aug. 2025, 18:44
Titus Corlățean nu vede cu ochi buni ascensiunea USR în coaliție: „Au fost cedări pe care PSD și PNL le-au făcut”. Ce spune despre investițiile prin Anghel Saligny (VIDEO)
Titus Corlățean Sursa foto: Facebook

PSD și PNL au cedat prea mult teren, astfel că USR pare că a devenit principalul partid al coaliției de guvernare. Este impresia pe care o are senatorul social-democrat Titus Corlățean.

Cuprins:

  • Cum a devenit USR principala voce a guvernării
  • Care este importanța Programului Anghel Saligny pentru PSD
  • Concluziile senatorului Titus Corlățean

Cum a devenit USR principala voce a guvernării

Senatorul Titus Corlățean a declarat, în emisiunea Politica zilei cu Ioana Constantinescu, difuzată de B1 TV, că USR dă impresia că a devenit principala voce a guvernării. Aceasta, în condițiile în care ponderea în Parlament, a formațiunii, nu justifică o astfel de poziție. El a arătat că PSD și PNL au cedat teren, nejustificat în fața celor de la USR.

„Asta este evaluarea mea și evaluarea multor altora (că USR a devenit principalul partid din coaliția de guvernare – n. red.). Au fost lucruri și cedări pe care ambele partide istorice, PSD și PNL, le-au făcut. Au cedat lucruri care n-ar fi trebuit cedate, având în vedere, în primul rând, ponderea din Parlament. Și de aici, o anumită formă de putere decizională în guvern.

Când ai un președinte și un prim-ministru generos față de USR și USR a ajuns la cinci portofolii în loc de trei. Și văzând cum se întâmplă lucrurile și în poziționările politice de până acum, aceasta este impresia, că USR a devenit principalul partid din coaliția de guvernare. Iar aceasta este o critică pentru ambele partide, nu doar pentru PSD, ci și pentru PNL”, a declarat Titus Corlățean.

Care este importanța Programului Anghel Saligny pentru PSD

În altă ordine de idei, Titus Călățean a vorbit despre importanța programului Anghel Saligny, în contextul actualelor măsuri de austeritate. El a precizat că continuarea investițiilor prin acest program a fost susținută de PSD încă de la negocierile privind intrarea la guvernare. El a arătat că blocarea investițiilor va duce la blocarea economiei.

„Revenind la discuție…ați ridicat o chestiune legată de fondurile Anghel Saligny. Aș vrea, cu tot respectul, să vă aduc aminte discuțiile inițiale la negocieri, și sub patronajul președintelui Nicușor Dan. Unul dintre lucrurile importante pe care noi, ca partid, l-am susținut a fost următorul: «înțelegem că va urma o perioadă dificilă, înțelegem că vor urma niște măsuri nepopulare social și economic, dar nu stopați investițiile»”, a mai declarat Titus Corlățean.

Senatorul PSD a precizat că investițiile trevuei să continue pentru a permite ca economia să funcționeze. El a mai spus că precedenta perioadă de criză, din 2009 – 2012, a demonstrat că măsurile de austeritate, neînsoțite de programe de relansare economică reprezintă o greșeală.

„Acestea trebuie să continue pentru că doar măsuri de austeritate, fără sânge în economia românească, fără investiții, fără proiectele acestea de dezvoltare – putem să le denumim oricum – societatea va fi sufocată. Austeritatea am mai trăit-o și am văzut că a fost o soluție proastă”, a mai spus Corlățean.

Concluziile senatorului Corlățean

Liderul social-democrat spune că în acest context, atitudinea colegilor săi de partid, care au cerut continuarea investițiilor prin Anghel Saligny, este corectă și de bun simț.

„Și poziția – după o perioadă, din păcate, de tăcere, dinspre PSD și o redeșteptare, din partea liderilor de la Kiselef, în ultima săptămână și jumătate, este ceva ce are corectitudine și bun simț”, a concluzionat Titus Corlățean.

