B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Un fost șef al SRI, atac direct la ministrul Apărării, după incidentul cu drona rusească: “Asta este muniția cea mai devastatoare”

Un fost șef al SRI, atac direct la ministrul Apărării, după incidentul cu drona rusească: “Asta este muniția cea mai devastatoare”

Ana Maria
16 sept. 2025, 20:59
Un fost șef al SRI, atac direct la ministrul Apărării, după incidentul cu drona rusească: “Asta este muniția cea mai devastatoare”
Eduard Hellvig, fostul director SRI, a intrat în PNL. Foto: Hepta.ro / Inquamphotos / Photographer: Ovidiu Micsik
Cuprins
  1. Cum l-a catalogat Eduard Hellvig pe Ionuț Moșteanu, după incidentul cu drona
  2. Ce a spus ministrul Apărării despre incidentul cu drona
  3. Ce critici i-a adus Eduard Hellvig lui Ionuț Moșteanu

Fostul șef al SRI, Eduard Hellvig, a lansat, marți, un atac direct la adresa ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, după incidentul în care o dronă rusească a pătruns în spațiul aerian al României. Hellvig susține că reacția oficială a ministerului a fost lipsită de fermitate și a transmis un semnal greșit în plan politic și militar.

Cum l-a catalogat Eduard Hellvig pe Ionuț Moșteanu, după incidentul cu drona

„Bâlbâiala de la biroul cu steaguri, explicațiile la explicații, degetul îndreptat către echipaj arată slăbiciune politică nepotrivită cu vremurile”, a scris Hellvig pe platforma X, subliniind că o astfel de situație cere „statură, putere mentală, orientare și nervi de fier”.

Fostul director SRI a comparat incidentul cu situația recentă din Polonia, unde mai multe drone rusești au crescut tensiunea la granițele NATO.

„E clar pentru toți, mai ales după roiul din Polonia, golanii vor să învârtă bățul prin jar pentru a genera scântei”, a scris acesta, avertizând că scopul Moscovei este acela de a provoca instabilitate și de a testa reacțiile politice ale statelor membre.

În opinia sa, Ministerul Apărării a greșit după ce a pus din primul moment accent pe decizia piloților de F-16 de a nu doborî drona, deși aveau autorizare.

„Parcă așteptam ca în reacția ministerială de după incident să nu se arate chiar din primul paragraf în mâinile cui a stat responsabilitatea. Pentru cineva care gestionează politic apărarea nației, parcă așteptam ceva asumare, un pic de protejare a militarilor aflați la datorie”, a subliniat Hellvig.

Ce a spus ministrul Apărării despre incidentul cu drona

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, explicase duminică seara că decizia piloților a fost una „de profesionalism și responsabilitate”, pentru a evita riscurile colaterale. Totuși, Hellvig consideră că mesajul său a transmis „ezitare și fâstâceală în fața provocării”.

Ce critici i-a adus Eduard Hellvig lui Ionuț Moșteanu

Redăm, mai jos, postarea lui Eduard Hellvig de pe X:

“Ce găsește drona la Steaua București?

Sâmbătă către seară, o dronă somnambulă ne-a vizitat dinspre dormitorul golanilor. Cum scrie și la primul ajutor, cu somnambulii trebuie să fii delicat: nu lași cuțite la vedere, le eliberezi traseul, îi ferești de taburete lăsate alandala și îi duci ușurel înapoi în pat. Am făcut și noi cum scrie la carte, cu notabila excepție a ultimului gest, care ne-a fost inaccesibil; cum spuneam, în dormitor era plin de golani. Așa că am îndreptat-o ușurel către mai departe, să-și găsească bun culcuș unde o ști.

O ajunge în altă casă de om vigilent și va fi treaba lor cum s-or descurca. Precum în vechiul banc cu victima care cade la intersecția străzilor Quinet și Academiei. O mutăm pe Academiei.

Episodul dronei de weekend spune totuși câte ceva în plus și detonează o muniție hibridă care nu pocnește cu flamă. Știm, decizia de a lovi drona stătea legal în mâinile piloților de vânătoare. Iar în cer, câteodată, nu e ca pe Pământ. Oamenii au decis cum au crezut de cuviință raportat la situația din cer, dar și la cea de pe Pământ. Nu avem de ce să ne îndoim că au respectat instrucțiunile și au tratat cu profesionalism o situație delicată.

În fond, nu ne dorim defel o armată pe steroizi care întunecă judecata. Plus că NATO, ca filosofie, nu agreează atitudinea “trigger happy”. Dar parcă așteptam ca în reacția ministerială de după incident să nu se arate chiar din primul paragraf în mâinile cui a stat responsabilitatea. Pentru cineva care gestionează politic apărarea nației, în cer și pe pământ, parcă așteptam ceva asumare politică, un pic de protejare a unor militari aflați la datorie. Cumva să ni se spună că “băieții mei au făcut ce trebuie, legal și profesional, lăsați-i în pace, discutați cu mine.” În realitate, în loc de mesajul politic hotărât la care ne așteptam, ministrul apărării ne povestește alambicat de pe Pământ cum au stat lucrurile pe cerul patriei.

Prin povestirea fără talent, ne lasă impresia pregnantă a ezitării. Iar asta este muniția cea mai devastatoare pe care drona a detonat-o de fapt în societatea noastră. E clar pentru toți, mai ales după roiul din Polonia; golanii vor să învârtă bățul prin jar pentru a genera scântei. Pentru a acredita în inimile publicului de acasă ideea că războiul e cu întreg NATO. Pentru a galvaniza o societate (a lor), pentru a testa coeziunea (a noastră), pentru a spori starea de nervozitate politică în zonă. Pentru a răni societăți întregi deja fezandate prin dezinformări. Acestea deja nu mai sunt secrete. În paranteză fie spus, cei care urlă constant că România este împinsă în război prin ajutarea Ucrainei sunt aceiași care acum se lamentează cel mai vocal că Geranul nu a fost pulverizat. Incidentul nu este strict militar, sau, mai bine zis, nu este în nota esențială militar.

Lovește în atitudinea politică a tuturor forțelor care au consimțit să sprijine Ucraina în ultimii trei ani. Erodează baza bunei credințe și strecoară un sentiment de îndoială: este oare politicul la aceiași parametri de pricepere cu militarii din subordine? Faptul că drona a fost remarcată de sisteme, că a fost reperată, identificată și însoțită poate fi o modalitate de gestionare potrivită. Decizia profesională de la manșă denotă calcul calm și cumpătare. Însă bâlbâiala de la biroul cu steaguri, explicațiile la explicații, degetul îndreptat către echipaj arată slăbiciune politică nepotrivită cu vremurile. O fâstâceală în fața provocării.

Ratarea unei bune ocazii de a răspunde cu sec “V-am văzut, am fost acolo, vom lua în continuare măsurile cele mai potrivite.” Conducerea politică a apărării naționale trebuie să își ridice nivelul de evaluare a situațiilor și să înțeleagă că forța nu înseamnă neapărat foc la gura țevii. Trebuie statură, putere mentală, orientare și nervi de fier. Momentan, raportat la realități, singurul ministru al apărării care se menține în standarde rămâne, din păcate, Adrian Bumbescu.”, a scris Hellvig, pe X.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Fritz: „Mă doare fix în paișpe de ce crede Realitatea Plus că am făcut cu familia mea în vacanță” (FOTO)
Politică
Fritz: „Mă doare fix în paișpe de ce crede Realitatea Plus că am făcut cu familia mea în vacanță” (FOTO)
Traian Băsescu, ironii la adresa ambasadorului rus: „Fugiți la Parchet, aveți un OZN!”
Politică
Traian Băsescu, ironii la adresa ambasadorului rus: „Fugiți la Parchet, aveți un OZN!”
Horga și Pauliuc au depus amendament pentru accesul bolnavilor de cancer la economiile din pensiile private
Politică
Horga și Pauliuc au depus amendament pentru accesul bolnavilor de cancer la economiile din pensiile private
Care sunt partidele care au manipulat cel mai mult algoritmii Facebook în alegerile europarlamentare de anul trecut
Politică
Care sunt partidele care au manipulat cel mai mult algoritmii Facebook în alegerile europarlamentare de anul trecut
Ce blochează de fapt coaliția de guvernare: Dominic Fritz cere ca membrii USR să fie numiți pe posturi de șefi, în acord cu cota de 20%
Politică
Ce blochează de fapt coaliția de guvernare: Dominic Fritz cere ca membrii USR să fie numiți pe posturi de șefi, în acord cu cota de 20%
Marius Budăi (PSD): „Avem planul B dacă premierul nu va prelungi plafonarea!” / „Le cer celor de la PNL și USR să explice propriilor alegători de ce vor să le crească prețurile la alimente”
Politică
Marius Budăi (PSD): „Avem planul B dacă premierul nu va prelungi plafonarea!” / „Le cer celor de la PNL și USR să explice propriilor alegători de ce vor să le crească prețurile la alimente”
Nicușor Dan, despre participarea la olimpiadele școlare: „45 de minute, nu scriam nimic pe foaia de concurs”. De ce și-a dat nota 7-8 după primele 100 de zile de mandat
Politică
Nicușor Dan, despre participarea la olimpiadele școlare: „45 de minute, nu scriam nimic pe foaia de concurs”. De ce și-a dat nota 7-8 după primele 100 de zile de mandat
Nicuşor Dan, despre incursiunile cu drone rusești: „Vreau să dau asigurări românilor că suntem în siguranţă”
Politică
Nicuşor Dan, despre incursiunile cu drone rusești: „Vreau să dau asigurări românilor că suntem în siguranţă”
Nicușor Dan, despre măsurile economice: „Au afectat multă lume din România. Anumite măsuri eu le-aș fi făcut altfel” / Ce spune despre numirea șefului SIE și motivul pentru care l-a rechemat pe Lazurcă în țară
Politică
Nicușor Dan, despre măsurile economice: „Au afectat multă lume din România. Anumite măsuri eu le-aș fi făcut altfel” / Ce spune despre numirea șefului SIE și motivul pentru care l-a rechemat pe Lazurcă în țară
Un deputat AUR susține că pământul românesc e furat de străini: „Dobrogea este vândută la sac, iar pământul ajunge pe vapoare spre Spania”
Politică
Un deputat AUR susține că pământul românesc e furat de străini: „Dobrogea este vândută la sac, iar pământul ajunge pe vapoare spre Spania”
Ultima oră
21:13 - Victor Ponta, noi dezvăluiri despre divorț. Ce regretă după separarea de Daciana Sârbu: „Cum să nu-mi reproșez așa ceva?”
21:10 - Fritz: „Mă doare fix în paișpe de ce crede Realitatea Plus că am făcut cu familia mea în vacanță” (FOTO)
20:43 - Windows 10 se apropie de final. Microsoft trage semnalul de alarmă pentru utilizatori
20:34 - Traian Băsescu, ironii la adresa ambasadorului rus: „Fugiți la Parchet, aveți un OZN!”
20:27 - Câți bani câștigă un zidar, în Spania, în 2025? Salariile au scăzut dramatic
20:15 - ANAF monitorizează saloanele de nunți. Șeful Fiscului: „Nu verificăm darurile de nuntă”. Ce vizează, de fapt, controalele
19:51 - Ce facem când copilul refuză să meargă la școală / grădiniță? Sfaturile lui Dan Cruceru pentru părinți: „Răbdarea ta de azi construiește încrederea lui de mâine”
19:44 - Toto, fiul lui Ilie Dumitrescu, a fost prins. Unde l-au găsit polițiștii și la ce drog ar fi ieșit pozitiv (SURSE)
19:24 - Cezar Ouatu și Raluca Jurca și-au spus „adio” după cinci ani de relație. Ce a declarat artistul despre despărțire
19:12 - RCA după ridicarea plafonării. Cine plătește mai mult acum, după noile scumpiri