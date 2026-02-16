Urmează alegeri anticipate? Ștefăniță Avrămescu, purtătorul de cuvânt al AUR, a declarat luni că partidul său ia în considerare scenariul alegerilor anticipate, care ar permite „o reconfigurare a clasei politice și a Parlamentului, așa cum este el astăzi, ca să ieșim din tot acest haos”. Acesta a acuzat și conflicte în cadrul Coaliției de guvernare.

„De 8 luni aceiași poveste. Doar că nu am văzut absolut nimic”, a spus Avrămescu, referindu-se la pachetul pentru reforma administrației publice.

Urmează alegeri anticipate? Ce scenariu propune AUR

”Scenariul pe care noi îl avem în considerare și pe care îl vedem, unul care ar putea să fie fezabil, este cel pe care l-a expus și președintele AUR, George Simion, acela de a merge la alegerile anticipate, să avem un guvern de tranziție până la alegerile anticipate, după care să avem o reconfigurare a clasei politice și a Parlamentului așa cum este el astăzi, ca să ieșim din tot acest haos.”, a explicat purtătorul de cuvânt, potrivit .

Ce a spus despre Coaliția de guvernare

Avrămescu a subliniat lipsa de coerență a Guvernului:

„De fiecare dată auzim: săptămâna viitoare, săptămâna viitoare, săptămâna viitoare. De 8 luni aceiași poveste. Doar că nu am văzut absolut nimic. În schimb, au tăiat de la educație, au vrut acum să taie de la sănătate, caută tot felul de justificări. Anul trecut veniseră cei de la PSD cu acel pachet de relansare economică. Acum au venit cu un pachet de solidaritate. Condiționează un pachet legat de reforma în administrație de pachetul acela de solidaritate. Anul trecut, când se luau măsurile fiscale care aveau impact asupra bugetului, avizau și erau de acord cu toate. Acum, brusc, nu mai sunt de acord cu nimic.”, a declarat purtătorul de cuvânt al AUR.

Întrebat retoric despre eficiența Coaliției, Avrămescu a adăugat: ”Asta e coaliția funcțională?”

Cum afectează blocajele bugetul de stat

Reprezentantul AUR a atras atenția că nu poate fi adoptat atâta vreme cât reforma administrației nu este implementată:

”Ei, nici la ora actuală, nu știu cum vor adopta reforma administrației publice. Dacă vor adopta o ordonanță de urgență, prin care premierul Bolojan să evite PSD-ul, vor merge pe asumarea răspunderii? Adică suntem într-un talmeș-balmeș făcut de actuala guvernare, dar unul care afectează atât bugetul de stat, și afectează ulterior și localitățile, proiectele de investiții și așa mai departe.”