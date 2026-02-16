B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Urmează alegeri anticipate? Ce a anunțat purtătorul de cuvânt al AUR

Urmează alegeri anticipate? Ce a anunțat purtătorul de cuvânt al AUR

Ana Maria
16 feb. 2026, 17:57
Urmează alegeri anticipate? Ce a anunțat purtătorul de cuvânt al AUR
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Urmează alegeri anticipate? Ce scenariu propune AUR
  2. Ce a spus despre Coaliția de guvernare
  3. Cum afectează blocajele bugetul de stat

Urmează alegeri anticipate? Ștefăniță Avrămescu, purtătorul de cuvânt al AUR, a declarat luni că partidul său ia în considerare scenariul alegerilor anticipate, care ar permite „o reconfigurare a clasei politice și a Parlamentului, așa cum este el astăzi, ca să ieșim din tot acest haos”. Acesta a acuzat și conflicte în cadrul Coaliției de guvernare.

De 8 luni aceiași poveste. Doar că nu am văzut absolut nimic”, a spus Avrămescu, referindu-se la pachetul pentru reforma administrației publice.

Urmează alegeri anticipate? Ce scenariu propune AUR

Scenariul pe care noi îl avem în considerare și pe care îl vedem, unul care ar putea să fie fezabil, este cel pe care l-a expus și președintele AUR, George Simion, acela de a merge la alegerile anticipate, să avem un guvern de tranziție până la alegerile anticipate, după care să avem o reconfigurare a clasei politice și a Parlamentului așa cum este el astăzi, ca să ieșim din tot acest haos.”, a explicat purtătorul de cuvânt, potrivit Antena 3 CNN.

Ce a spus despre Coaliția de guvernare

Avrămescu a subliniat lipsa de coerență a Guvernului:

De fiecare dată auzim: săptămâna viitoare, săptămâna viitoare, săptămâna viitoare. De 8 luni aceiași poveste. Doar că nu am văzut absolut nimic. În schimb, au tăiat de la educație, au vrut acum să taie de la sănătate, caută tot felul de justificări. Anul trecut veniseră cei de la PSD cu acel pachet de relansare economică. Acum au venit cu un pachet de solidaritate. Condiționează un pachet legat de reforma în administrație de pachetul acela de solidaritate. Anul trecut, când se luau măsurile fiscale care aveau impact asupra bugetului, avizau și erau de acord cu toate. Acum, brusc, nu mai sunt de acord cu nimic.”, a declarat purtătorul de cuvânt al AUR.

Întrebat retoric despre eficiența Coaliției, Avrămescu a adăugat: ”Asta e coaliția funcțională?”

Cum afectează blocajele bugetul de stat

Reprezentantul AUR a atras atenția că bugetul pe 2026 nu poate fi adoptat atâta vreme cât reforma administrației nu este implementată:

”Ei, nici la ora actuală, nu știu cum vor adopta reforma administrației publice. Dacă vor adopta o ordonanță de urgență, prin care premierul Bolojan să evite PSD-ul, vor merge pe asumarea răspunderii? Adică suntem într-un talmeș-balmeș făcut de actuala guvernare, dar unul care afectează atât bugetul de stat, și afectează ulterior și localitățile, proiectele de investiții și așa mai departe.”

Tags:
Citește și...
Politicienii țin cu dinții de subvenții. Legea care ar fi suspendat banii pentru partide, trântită la Senat
Politică
Politicienii țin cu dinții de subvenții. Legea care ar fi suspendat banii pentru partide, trântită la Senat
Anunțul așteptat de milioane de pensionari. Ministrul Muncii a dezvăluit ce se va întâmpla cu pensiile în 2027
Politică
Anunțul așteptat de milioane de pensionari. Ministrul Muncii a dezvăluit ce se va întâmpla cu pensiile în 2027
Ciolacu continuă ofensiva împotriva lui Bolojan. Imaginea salvatorului se construiește cu date falsificate
Politică
Ciolacu continuă ofensiva împotriva lui Bolojan. Imaginea salvatorului se construiește cu date falsificate
Surse: Bolojan ar fi acceptat condițiile PSD. Salariile medicilor, polițiștilor, jandarmilor și militarilor nu vor fi reduse. Ce s-a mai decis în cadrul ședinței
Politică
Surse: Bolojan ar fi acceptat condițiile PSD. Salariile medicilor, polițiștilor, jandarmilor și militarilor nu vor fi reduse. Ce s-a mai decis în cadrul ședinței
Scandal pe tema PNRR. Pîslaru răspunde acuzațiilor lui Câciu: Critică unul dintre cei direct responsabili pentru situația dezastruoasă a economiei. O ipocrizie fără margini (VIDEO)
Politică
Scandal pe tema PNRR. Pîslaru răspunde acuzațiilor lui Câciu: Critică unul dintre cei direct responsabili pentru situația dezastruoasă a economiei. O ipocrizie fără margini (VIDEO)
VIDEO: Sorin Grindeanu a intrat nervos în ședința coaliției. Șeful PSD atacă USR pe tema reducerii salariilor în sectorul public
Politică
VIDEO: Sorin Grindeanu a intrat nervos în ședința coaliției. Șeful PSD atacă USR pe tema reducerii salariilor în sectorul public
CTP face bilanțul lui Nicușor Dan, „Micul Scăldător”, la 9 luni de mandat / Cum vede gazetarul participarea președintelui la prima reuniune a „Clubului Trump”
Politică
CTP face bilanțul lui Nicușor Dan, „Micul Scăldător”, la 9 luni de mandat / Cum vede gazetarul participarea președintelui la prima reuniune a „Clubului Trump”
Ședință de coaliție cu scântei. Scandal mare între Ilie Bolojan și miniștrii PSD. Se rupe sau nu coaliția?
Politică
Ședință de coaliție cu scântei. Scandal mare între Ilie Bolojan și miniștrii PSD. Se rupe sau nu coaliția?
Marcel Ciolacu se întoarce. Fostul premier, mesaj de avertisment pentru Bolojan. Ruperea coaliției ar putea duce la anticipate
Politică
Marcel Ciolacu se întoarce. Fostul premier, mesaj de avertisment pentru Bolojan. Ruperea coaliției ar putea duce la anticipate
Radu Miruță vede România la masa puternicilor zilei. Rolul pe care îl atribuie în viitoarele schimbări globale
Politică
Radu Miruță vede România la masa puternicilor zilei. Rolul pe care îl atribuie în viitoarele schimbări globale
Ultima oră
20:21 - Gigi Becali i-a lăsat mască pe toți. Câți bani i-a oferit unei femei nevoiașe
20:10 - Dacia anunță lansarea unui nou SUV. Producția va începe la uzina Renault din Bursa
20:07 - Super-alimentul din dieta gladiatorilor din Roma antică. Îmbunătățește sănătatea și prelungește viața
19:46 - Schimbări majore la RCA: Asigurare de trei ori mai scumpă pentru acești șoferi. Ce noutate va fi introdusă
19:26 - Politicienii țin cu dinții de subvenții. Legea care ar fi suspendat banii pentru partide, trântită la Senat
19:23 - Furturile din magazine iau amploare. Casele self-pay, transformate în „ieșire gratuită” pentru hoți: „Se fură, în general, produse mici”
19:16 - Anunțul așteptat de milioane de pensionari. Ministrul Muncii a dezvăluit ce se va întâmpla cu pensiile în 2027
18:52 - Ciolacu continuă ofensiva împotriva lui Bolojan. Imaginea salvatorului se construiește cu date falsificate
18:52 - Puțini țin cont de acest lucru când vine vorba de sarmale. Câte calorii conțin, de fapt, și cum îți pot afecta silueta
18:47 - Surse: Taxele ar urma să fie reduse pentru anumite categorii de români. Cum își pot recupera banii cei care au plătit deja