USR Tineret cere demisia deputatului AUR Dan Tanasă: „Principalul instigator al urii împotriva unor oameni ca noi”/„Aceasta este România pe care o dorește partidul AUR”

USR Tineret a cerut, miercuri, demisia , în urma evenimentului violent, care a avut loc în Capitală. Un livrator de origine străină a fost agresat în plină stradă, de un tânăr de 20 de ani, iar oameni din toate domeniile au ieșit în spațiul public și au avut o reacție.

Organizația de tineret a partidului Uniunea Salvați România (USR) a cerut demisia lui Dan Tanasă, deoarece îl consideră responsabil de acțiunea care a avut loc, miercuri. , în urmă cu zece zile, este considerat ca fiind instigator la ură, deoarece Tanasă îndemna românii să refuze o comandă dacă nu este livrată de un român și să nu mai încurajeze importul de muncitori din Asia și Africa.

USR Tineret a emis un comunicat prin care a l-a numit pe politician responsabil de ura care este manifestată împotriva imigranților.

„Un om a fost bătut pe stradă. Motivul? Era un livrator străin care ducea mâncarea cuiva. Sună cunoscut, nu-i așa? Istoria ne învață că, în anii ’30, evreii erau hărțuiți, bătuți pe stradă și aruncați din trenuri. (…) Aceasta este România pe care o dorește partidul AUR și, în special, Dan Tanasă, principalul vector de ură împotriva imigranților”, a transmis USR Tineret, printr-un comunicat, conform

De asemenea, organizația a precizat că demisia deputatului ar fi cea mai bună decizie pe care ar putea să o ia, deoarece astfel de mesaje care instigă la ură, rasism și xenofobie nu ar trebui să existe niciunde, cu atât mai mult în Parlamentul României.

„Toți avem, în viața aceasta, dorința de a trăi mai bine, indiferent dacă suntem români, pakistanezi, nepalezi, britanici sau americani. Toți suntem egali în fața legii, indiferent de culoarea pielii, sex, rasă, religie sau orientare sexuală. Oamenii pe care Dan Tanasă îi urăște sunt oameni muncitori, care trăiesc adesea în condiții extreme pentru ca noi să ne primim mâncarea acasă. Sunt oameni care trimit bani familiilor lor din țările de origine. Sunt oameni care plătesc taxe și impozite aici, în România. Nu vi se pare familiar? Românii noștri au plecat peste granițe cu scopuri similare: să-și întrețină familiile prin muncă grea. Unii sau integrat mai bine, alții mai puțin, dar toți au muncit. Iar în România noastră, munca trebuie răsplătită, nu pedepsită și nu disprețuită.

Prin urmare, îi cerem public demisia lui Dan Tanasă, deputat AUR, principalul instigator al urii împotriva unor oameni ca noi – oameni care respectă legile și își plătesc taxele. În Parlamentul României nu ar trebui să existe loc pentru rasism și xenofobie. De fapt, nu ar trebui să fie loc pentru ele nicăieri”, se mai arată în comunicat.